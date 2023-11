Cada cerdo con su puntual San Martín

No se descarta que la semana próxima Puigdemont pueda perder la inmunidad del Parlamento Europeo, como estaba previsto, lo que complicará más aún las rastreras y mafiosas negociaciones que solo pretenden encumbrar a Sánchez para seguir dirigiendo la mafia sanchista, que ya dirige con palo y zanahoria, a pesar de los insultos que crecen por días y aumentan de nivel cada vez que busca el provecho personal en detrimento de la democracia y la convivencia ciudadana. ¿Alguien duda de que España ya está despierta? Sánchez aún no percibe que, en la democracia española y tras años de corruptelas de sus Gobiernos, ya empieza a amanecer.





Si alguien piensa que va a hacer desistir a García Castellón de acusar de terrorismo a Rovira y a Puigdemont, va de cráneo o, mejor dicho: va de culo y cuesta arriba. No hay más que recordar que este juez vallisoletano, serio y riguroso donde los haya, es quien ha acusado de terrorista al nada honorable Puigdemont; sentó en el banquillo al exministro Fernández Díaz; cercó a Pinochet por crímenes contra la humanidad; infatigable investigador y activista jurídico contra la banda asesina ETA, etc. Por cierto, la siniestra ideológica más reaccionaria y el independentismo lo temen como a los nublados en agosto.





Hoy por la mañana he empleado una media hora en ver un canal sectario, impresentable, procomunista y desinformador. No era TVEspantosa. En ese canal vendido al poder y que no deja de recibir prebendas para azuzar a la oposición y defender lo indefendible se oyen afirmaciones cavernarias, con fuerte olor a antigualla y hedor a naftalina. Tristemente un sector de la desinformación pasa por el aro con tal de recibir mamandurria. No lo citaré porque no lo merece; es más, no deberían existir canales desinformadores con ese pelaje. En cuanto a las afirmaciones sobre las manifestaciones de Ferraz llegan a conclusiones absurdas: a los desinformadores de esa cadena les cuesta entender las afirmaciones que hacen algunos líderes políticos. Ante la claridad evidente, sacan punta con un tenedor. No dejan de ser avisperos de odio y frustración para quien busca información veraz. Cada San Martín llega sin avisar, pero llega.





En fin, ni siquiera tenían razón respecto a los azuzadores de las «manifas» de Ferraz. Cargan tintas siempre en el mismo sitio y captan imágenes interesadas, sectarias y faltas de rigor. Los primeros incitadores fueron el propio felón al intentar vender la Constitución a un huido de la Justicia, así como el ministro de Interior que permitió la carga brutal de la Policía pertrechada hasta los dientes y que parecía ansiosa por gasear al pacífico manifestante, generalmente mayor en edad como la persona a la que detuvieron. No hay duda de que España ha despertado. Esta vez el felón no va a callar la calle porque a la calle no hay quién la calle.









Escuchar al maléfico ministro Grande-Marlaska decir que «la carga de la Policía fue proporcional» me hace pensar en cómo «vendió» a los «piolines» contra los antisistema de Barcelona y los terroristas llegados de parte de Europa: sospecho que en Madrid había que actuar con contundencia contra los manifestantes porque gobierna la derecha, pero en Barcelona la Policía estuvo vendida y asediada en todo momento. Solo les faltó rezar Avemarías ante quienes lanzaban bordillos y bengalas hirientes.





Nadie contó a Marlaska y al delegado del Gobierno en Madrid que el armamento que portaban los manifestantes el lunes en Madrid era el reloj de pulsera, las gafas, y los clínex y el abrigo frente a la brutalidad policial donde se ve cómo un miembro de los CC y FF. de Seguridad del Estado soltó una valla a una persona mayor (imágenes de TVEspantosa). Otra cuestión es la reacción belicosa de los grupúsculos de la extrema izquierda y algún elemento desorientado de la extrema derecha el martes contra la Policía Nacional.





Miedo me da la llegada de grupúsculos de la ultraizquierda antisistema y comunista desde distintos puntos de Europa. Entre antisistema y ultras envenenados de la siniestra española, Madrid se convertirá en un polvorín hasta el domingo. Quisiera equivocarme, pero la festividad de la Almudena da para mucho belicismo urbano. Confío en que no lleguen a imitar el estilo tupamaro (acabaron fomentando la guerrilla urbana de extrema izquierda). Me recuerda aquel terrorismo y ataque organizado con la Policía Nacional practicado por grupúsculos como el de Isa Serra, por el que fue condenada, con el odio por bandera, los insultos a las mujeres-policía y el arrojo de enseres contundentes.





Por cierto, Puigdemont ha pedido que el PSOE cambie de negociadores: no seguirán negociando con Cerdán, ni con el ignorante y malicioso, Félix Bolaños.





A Feijóo le dieron 35 días, ¿cuántos ha consumido ya el felón? ¿Nos va a tener esperando a Puigdemont hasta que lleguen «los cartagineses y las cartaginesas»? Con esa grandiosa estupidez del lenguaje inclusivo lo dicen los libros de texto del colegio.