Citroën moderniza su versión My Ami Pop con un nuevo diseño que refuerza su carácter alegre, juvenil y deportivo

"Con este nuevo frontal, queríamos que el Nuevo My Ami Pop fuera notable e identificable para todos, incluso a 100 metros. Con su alerón trasero, My Ami Pop ya tiene una silueta distintiva y deportiva. Al agregar nuevos colores y gráficos, estos atributos de estilo han fortalecido la energía de Ami al tiempo que hacen eco de la conducción reactiva y dinámica del modo eléctrico", explica Antoine Gaillot-Drevon, diseñador de exteriores.



UNA NUEVA IDENTIDAD VISUAL EXTERIOR PARA MY AMI POP

My Ami Pop conserva todos los elementos de estilo exterior que han contribuido a su éxito: 4 embellecedores de rueda, un protector de parachoques delantero y trasero, un alerón trasero, 2 adhesivos de custodia y 2 adhesivos en el bajo de las puertas.

En su nueva apariencia, My Ami Pop cambia de color, con la introducción del rojo Infrarrojo como color principal. De hecho, los adhesivos en el bajo de las puertas y custodias pasan del naranja al rojo Infrarrojo, que es el color distintivo de la gama Citroën.

Además, My Ami Pop evoluciona con:

Una nueva mirada para la parte delantera: El nuevo My Ami Pop se distingue por un aspecto exterior más fácilmente identificable. Nuevos embellecedores de faros se suman a la franja negra con los chevrones debajo del parabrisas y el protector de parachoques negro, características de la versión Pop. Esta nueva parte delantera, muy gráfica y estructurada, le da a My Ami Pop una mirada fuerte y decidida.

Mas grafismos y contraste para el adhesivo de la puerta: My Ami Pop incorpora nuevos elementos gráficos para expresar un aspecto más fresco y distintivo.



El adhesivo en la puerta, un elemento importante de esta versión gana en carácter e impacto. En el exterior de conserva el número 2 que ya estaba presente en My Ami Pop, un guiño a la singularidad de Ami que aborda la movilidad de manera diferente. "El 2 es el número distintivo de Citroën Ami: 2 pasajeros, 2 puertas idénticas, 2 parachoques idénticos en el frente y en la parte trasera, 2 alas idénticas...", continúa Antoine Gaillot-Drevon.

El número 2 disminuye de tamaño para dar paso a un círculo y un triángulo estilizados, dos formas simples y gráficas inspiradas en el mundo digital de los gamers.

Cabe destacar que este número se vuelve amarillo para darle más brillo. Este tono amarillo, más enérgico, se introduce en esta nueva variante y suscita la curiosidad y llama la atención sobre el número 2. Conecta el exterior con el interior, ya que el gancho del bolso pasa a ser amarillo. Aporta dinamismo visual al interior, donde predomina la personalización naranja en los tres compartimentos de almacenamiento, las dos correas de apertura y las costuras en las alfombras.



Por último, se añade un toque de contraste en blanco en una parte del número 2 y los embellecedores de las ruedas. Aporta ligereza y frescura a la Nueva My Ami Pop.

Atentos a los detalles, en la parte inferior, las estrías recuerdan a los chevrones de Citroën y se hacen eco de los motivos sutilmente colocados en la franja negra de la parte delantera.

Una nueva animación en el lateral: En el lateral, las tres líneas se sustituyen por un nuevo elemento decorativo, el círculo. Tratado en dos mitades, una sólida y la otra en malla, refuerza el estilo gráfico del Nuevo My Ami Pop reforzando las formas redondas del automóvil y de los faros. Esto recuerda al círculo colocado en la parte inferior de las puertas.

Es importante destacar que la instalación de este pack de personalización sigue siendo responsabilidad de profesionales que lo realizan antes de la entrega.

INTERIOR: FUNCIONALIDAD Y CONECTIVIDAD

Novedad: My Ami Pop presenta como novedad un selector de conducción en la consola central para una mayor ergonomía. Todas las funciones son más visibles y fáciles de seleccionar. Esto incluye la toma USB, el control de ventilación, el indicador de peligro y los controles de calefacción/desempañador, además de los botones RND. El selector de conducción en la consola central también estará disponible en todas las versiones de Ami en el primer trimestre de 2024.

En el interior de My Ami Pop, los usuarios encontrarán todas las características estándar que hacen que la vida cotidiana sea más fácil. Además, la oferta incluye una serie de accesorios funcionales como un soporte para teléfono móvil, redes de puerta, una red central de separación y un estuche de conectividad Dat@mi que permite conectar el smartphone con Ami para acceder a toda la información sobre autonomía disponible, kilometraje y alertas de mantenimiento. En términos de infoentretenimiento, cuenta con la interfaz My Ami Play, que convierte el teléfono en un tablero de instrumentos con acceso rápido a la navegación, música, radio y llamadas telefónicas. Estas funciones se controlan de forma remota con el botón Citroën Switch colocado en el volante, lo que permite mantener los ojos en la carretera y conducir de manera segura.

PEDIDOS ABIERTOS PARA CONTINUAR CON EL ÉXITO COMERCIAL

El nuevo My Ami Pop está disponible para pedido desde hoy a partir de 8.990€. Las primeras entregas se realizarán en el primer trimestre de 2024 en los 12 países que ya comercializan Ami.

