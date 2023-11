Los libros sagrados, historia del siglo XXI

Leyendo los escritos de Antiguo y Nuevo Testamento que los cristianos tenemos como guía de vida y fe en un Creador protector de su obra y de sus operarios, nos encontramos con episodios que parecen sacados de la realidad que nos está tocando vivir en el siglo XXI.



Jesús manifestaba a las multitudes y, ojo, también a sus discípulos, hoy el responsable clero pastoral:

"En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos”.

“Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra".

“Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover”.

“Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; les gusta que los saluden en las plazas y que la gentelosllame maestros”.

“Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen 'maestros', porque no tienen más que un Maestro y todos ustedes son hermanos ”.

"No se dejen llamar 'guías', porque el 'guía' de ustedes es solamente Cristo”.

“Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido".

Adivino, Profeta, Visionario... Creo sinceramente que NO. La realidad de un Creador-Diseñador se proyecta para aprendizaje de las generaciones presentes y futuras.

Quizás los cuentos de nuestros abuelos, también eran leyendas que ocurrieron y seguirán sucediendo. Por eso se dice: “no olvidéis lo que os dijo el abuelo”.