Arte y activismo se fundió a las puertas de Mundo Marino para exigir la liberación de sus reos

El pasado 28 de octubre de 2023, y durante todo ese día, frente a Mundo Marino (San Clemente de Tuyú, Argentina) se produjo un intenso activismo en defensa de la orca Kshamenk y de los demás reos que la empresa de secuestro y esclavitud animal retiene, tortura y abusa. Mundo Marino mantiene bajo secuestro a más de 200 animales silvestres, entre los que se encuentran distintos tipos de patos, pingüinos, hay hipopótamos, antílopes, ciervos, búfalo, lemures, orcas, delfines, elefantes marinos, cisnes, gavilanes, lechuzas...

Foto:@tamaefectodoppler



Pero les queda poco tiempo de hacer negocio de los inocentes, porque internacionalmente (esta nota se escribe desde España) estamos luchando para cerrarles el chiringuito a esos listos, que tendrían que hacer de payasos ellos para ganarse el pan, y no usar a animales que ni quieren ser payasos ni nacieron para ello sino para ser libres y lejos de las sucias manos de los mercaderes de la pena y la muerte animal.

En las protestas se pudo ver actuaciones de distintos grupos musicales que se unieron a la Causa común (la liberación de animales cuyo único lugar es el mar), así como artistas de las artes escénicas y otras, como la conocida maquilladora Ann Claire quien junto al actor Maxi Bogao realizaron una impresionante performance sobre Kshamenk y la (in)'Justicia' que le asiste para mal.

Durante toda la jornada llegó gente de distintos lugares, algunos muy alejados de San Clemente de Tuyú, que es donde está ubicado Mundo Marino, llamado Inmundo Marino por los activistas, nombre al que, como activista animalista que soy, me sumo.

Lo más importante es que el día 3 de noviembre el mar, las voces que representan a los animales del mar, las voces más ilustres que hablarán por ellas/os, estarán reunidas dentro del Senado argentino en busca de implantar una ley que prohiba todo lo que hace Mundo Marino con los inocentes que secuestra, o sea, en amplio, una ley que prohiba los espectáculos con animales marinos silvestres. Vaya la gente de los acuarios preparándose para trabajar de verdad y honestamente, y no usando tristes y enfermos secuestrados de sus casas naturales.

LEY KHSAMENK: PROYECTO PARA PROHIBIR LOS ESPECTÁCULOS CON ANIMALES MARINOS

Llega al Congreso un reclamo social que Argentina viene pidiendo durante décadas, para que de una vez por todas dejen de existir los acuarios, oceanarios y/o delfinarios que esclavizan la vida de los animales y no proporcionan ninguna clase de aporte educativo, científico ni conservacionista a la sociedad, como afirman quienes son dueños de estos lugares de torturas.

El viernes 3 de noviembre a las 17 hs. en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, se llevará a cabo el evento de presentación del proyecto de ley de prohibición de espectáculos con animales marinos silvestres en Argentina, donde se expondrán los fundamentos jurídicos y científicos del mismo, se exhibirá material visual de testimonios y apoyos internacionales.

También se informará sobre la presentación del Amparo Judicial contra la empresa Mundo Marino SA, por la salud de la orca macho Kshamenk (cautivo en ese acuario desde 1992) que tramita ante el Juzgado Federal de la ciudad de Dolores - expediente nº 18108/2023. La ponencia estará a cargo de: Jueza Elena Liberatori - Equipo Judicial Sandra, Dalila Lewis - Activistas Animalistas de la Costa, Dr. Mauricio Trigo - DAM Derechos Animales Marinos, Diputada Natalia Souto.

La presentación de este Proyecto de Ley proviene de la Ong DAM Derechos Animales Marinos, que está integrada por Proyecto Galgo Argentina, Activistas Animalistas de La Costa, Equipo Judicial Sandra, activistas, abogados y animalistas independientes que trabajan en conjunto en acciones concretas, denuncias, activismos, políticas públicas de acuerdo al cambio de paradigma, reuniendo suficiente información sobre los animales marinos, orientado a su consideración y reconocimiento como sujetos de derecho y seres sintientes, el estudio de su alta inteligencia emocional y social, la problemática de su cautiverio, y la posibilidad de la rehabilitación de los individuos a santuarios marinos.

Acompaña a este proyecto el apoyo de la sociedad y la opinión pública con más de 690.000 firmas en change.org/StopAcuarios y más de 20 ONG’s internacionales.