Conflicto de Israel y Hamas (3 y 4)

Israel ha pedido a los habitantes del norte de la franja de Gaza que se vayan al sur, pero hemos visto que muchos no lo han hecho. Israel dice que los que se queden serán considerados como pertenecientes a Hamás, pero si pensamos que muchos son familia de miembros de Hamás en mayor o menor grado, vemos que la acción violenta contra ellos no es posible, que un exterminio así sería inmoral y no viable ante los ojos de la opinión pública internacional: hay que usar otras vías.



Israel y Gaza han tenido ciclos de violencia frecuentes con enfrentamientos militares y ataques de uno al otro. En 2021 hubo un conflicto y ahora estamos viviendo otro más grande, pues está incluyendo la posible intervención de Rusia y China a favor de Palestina, que en realidad es un enfrentamiento con Estados Unidos, que apoya a Israel. La diplomacia internacional está implicada en que ese conflicto no crezca a nivel global, sobre todo la Comunidad Europea ve el peligro de que el conflicto le toque de cerca, al igual que una acogida de refugiados como ha pasado con Ucrania. Egipto –que reconoció a Israel como Estado- parece que no quiere acoger a los desplazados de Gaza.

En el estado actual, podemos decir que una cosa son los judíos que convivieron durante siglos y siglos con los cristianos y musulmanes y siguen conviviendo hasta ahora, y otra cosa son los sionistas que defienden ir ampliando una tierra una vez han conseguido un Estado reconocido por el derecho internacional, derecho al que no se han acogido en cuanto a sus obligaciones. El estado sionista israelí lleva masacrando a los palestinos, tanto musulmanes como cristianos (ortodoxos y católicos) durante 56 años. Israel está oprimiendo al pueblo palestino, y por eso surge un antijudaísmo en el mundo árabe-musulmán. También sufren los cristianos las consecuencias de un régimen que no deja que se viva en la parte judía, que dificulta la compra de terrenos, en su exclusivismo, por ejemplo en Jerusalén, y además con cualquier excusa destruyen edificios para irse quedando con todo el terreno.

Bien se ha dicho estos días que un judío es aquel que procede del pueblo judío y cree en la religión judía, mientras que un sionista es aquella persona que considera que los judíos deben tener su Estado hebreo desde que Inglaterra les cedió parte de Palestina y lo respaldó la ONU. El pueblo judío fue víctima del antijudaísmo cristiano y luego el racial que culminó en el holocausto, y la búsqueda de una tierra propia no ha sido un oasis sino una ciudadela en guerra [1]. Así, en 1948, muchas personas árabes fueron enviadas a campamentos en Líbano, Jordania y Cisjordania, donde también se han instalado 800.000 colonos israelíes.

El lobby sionista es muy poderoso en EEUU y muchos sitios del mundo, donde tienen el control de los poderes económicos. E Israel se ha acostumbrado a no obedecer las directrices internacionales, pues se le ha protegido con impunidad por parte de esos organismos.

No puede salir nada bueno de dos facciones cuando una quiere el exterminio de la otra: los musulmanes de la zona la expulsión de todos los judíos y la imposición de un califato de barbarie en la región, y los judíos la conquista por unos medios u otros (guerra o asentamientos cada vez más amplios) de todo el territorio de la zona.

Conflicto de Israel y Hamas (4)

Las manifestaciones a favor del exterminio de los judíos "desde el Jordán hasta el mar Mediterráneo" no ayudan nada porque por encima del sentimiento ha de guiarnos la verdad. A mí me fastidia la intransigencia de los judíos hacia los cristianos haciéndoles la vida imposible, cosa que no sucede entre los árabes palestinos que tienen más respeto por los cristianos. Pero también me fastidia la intransigencia de los islamistas hacia todos los que no piensan como ellos, tanto si son cristianos como si son mujeres que quieren ir sin velo o cualquier otra forma de atentado a la libertad. Lo que ha pasado estos días ha sido la mayor masacre de judíos desde el Holocausto, que en proporción a la población de EEUU sería como matar a 50.000 de sus habitantes. Pienso que Israel debe actuar, pero de manera justa, y con su actuación en contra de los derechos humanos está perdiendo el relato, y con ello la simpatía de la mayoría. Y eso es lo que se pide, no masacrar a población civil, atender a sus necesidades. Que Israel no sea tan ingenuo de responder a la tremenda provocación de Hamas siendo como ellos, pues entocnes perdería toda credibilidad. La solución a nivel global pasa por el reconocimiento de los dos Estados, Palestino e Israel, pero parece que los países árabes, sobre todo Irán, están empeñados en que desaparezca el Estado de Israel, y eso dificulta toda negociación, haciendo casi imposible la autodeterminación para los palestinos. Por ejemplo, en Gaza Hamás se hizo con el gobierno del territorio. El desafío es complejo, la paz y la seguridad para las personas en la región no se ve posible a corto plazo.

La Franja de Gaza es ahora el avispero del conflicto, y en esa partida de ajedrez nadie mueve ficha por ahora: Irán, que parece que promueve el terrorismo anti-israelita, si actúa directamente puede provocar la guerra con Estados Unidos, que ya ayudó a Israel en otras guerras, y ha estado apoyando desde la fundación del Estado. China es una gran potencia, pero no puede arriesgar su economía, pues es el gran bazar del mundo y depende de sus ventas en Occidente. Rusia está ya implicada en el conflicto de Ucrania, y aunque Occidente no quiere humillarla para que el conflicto no sea nuclear, tampoco le ha salido la jugada como quería, y necesita distraer la atención creando otros conflictos para que Putin no pierda apoyos. Israel ha conseguido que Irán no tenga bomba atómica, pero él sí la tiene por lo que supone una carta que tiene siempre en la manga, para evitar un conflicto a gran escala. Y por encima de todo eso, pienso que tanto Israel como Palestina, por su pasado resistente ante las contradicciones, no tienen un derecho tolerante como en otros países de Occidente, sino que actúan con acciones bélicas. Y la guerra es siempre la peor de las soluciones a largo plazo. Aunque es lógico que Israel se defienda de esos ataques, su actitud ha de mejorar para no seguir provocándolos, y acogerse al derecho internacional.

[1] Edgar Morin, Horrores y errores en tierra de mitos, El país, 2023-10-20, https://elpais.com/ideas/2023-10-20/horrores-y-errores-en-tierra-de-mitos.html