Fallan los Premios Internacionales Ubuntu, Premios Internacionales Euroafricano al Liderazgo, la Innovación y el Progreso de los Pueblos

El próximo 25 de noviembre la ciudad de Cádiz acogerá la III Edición de los Premios Internacionales Ubuntu, Premios Internacionales Euroafricano al Liderazgo, La Innovación y El Progreso de los Pueblos, un evento que se enmarca en el VI Foro Internacional Euro Africano. El Foro Internacional Euro Africano convocará para esta edición a más de cien líderes políticos, empresariales, sociales, culturales, deportivos y defensores de derechos humanos, de diferentes delegaciones diplomáticas de Europa, Latinoamérica y África, destacando la representación nacional de España, país anfitrión, Luxemburgo, Colombia, Brasil, República Dominicana, Senegal, Camerún, Burkina Faso, Costa de Marfil, Mali, Guinea Conakry, Guinea Ecuatorial y Argelia.



El VI Foro Internacional Euro Africano y la III Edición de los Premios Internacionales Ubuntu, Premios Internacionales Euroafricano al Liderazgo, La Innovación y El Progreso de los Pueblos reunirá a líderes políticos, empresariales, sociales, culturales, deportivos y defensores de derechos humanos de África, Iberoamérica y Europa, en torno al objetivo de la generación de alianzas estratégicas, búsqueda de inversión y creación de puentes de diálogo entre los diferentes continentes, para afrontar el nuevo escenario internacional que se está generando.

Los galardones, estructurados en diferentes categorías, premian a personas e instituciones que, en los últimos años, se han caracterizado por su fuerte compromiso en el desarrollo económico, social, cultural, deportivo y en la defensa de los derechos humanos entre África, Latinoamérica y Europa.

Los principios y valores que imperan en los premios euroafricanos están inspirados en la palabra Ubuntu. Una regla ética y filosofía sudafricana que siempre ha estado enfocada en expresar la lealtad que debe existir entre las personas e instituciones, en su manera de relacionarse y en la necesidad de servir a la comunidad para su desarrollo y bienestar.

En esta edición 2023, han sido reconocida la trayectoria y el compromiso de la Excma. Sra. Dña. Rouamba Ragnagnewendé Olivia, Ministra de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Diáspora Burkinesa en el Extranjero de Burkina Faso (Burkina Faso), Premio Internacional Ubuntu - Categoría Mujeres Líderes y Emprendedoras. Rouamba fue Directora General de Cooperación bilateral y desde el 5 de enero de 2022 es Embajadora en Etiopía. En marzo de 2022 fue nombrada Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación Regional siendo una de las seis únicas mujeres en el Gobierno de Burkina Faso.

Excmo. Sr. Ahoua Don Mello, Alto Comisionado de Costa de Marfil y Asesor Especial del Excmo. Sr. Presidente D. Laurent Gbagbo de Costa de Marfil (Costa de Marfil), Premio Internacional Ubuntu - Categoría de Líderes y Emprendedores. Político exiliado, en la actualidad es uno de los referentes políticos en la lkucha por las libertades y los derechos civiles en Costa Marfil.

Iltma. Sra. Dña. Ouali Boama Solange, Delegada del Gobierno del Departamento de Absouya de Burkina Faso (Burkina Faso), Premio Internacional Ubuntu - Categoría Mujeres Líderes Sociales para la Defensa de la Democracia, las Libertades y los Derechos Humanos. Su trayectoria política ha estado marcada por su militancia social y en pro de las mujeres y niñas de Burkina Faso, caracterizada por su vocación de interconexión permanente con el resto de las estructuras sociales y su apuesta por el progreso de la sociedad, ofreciendo espacios únicos de apertura a la transformación y el cambio de la mujer en la sociedad burkinesa.

Dr. Cheikh Tidiane Gadio, Presidente del Instituto Panafricano de Estrategias, Gobernanza de Paz y Seguridad (IPS) y ex Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Senegal (Senegal), Premio Internacional Ubuntu - Categoría de Líderes Sociales en la Cultura de Defensa y la Seguridad para la defensa de los Derechos Humanos. Político y diplomático panafricano ha ocupado cargos destacados como enviado especial en asuntos de prevención y resolución de conflictos en África, incluido el Enviado Especial de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) a Mali, Enviado Especial para la Organización de Cooperación Islámica (OCI) para la República Centroafricana y Representante Especial para África del Secretario General de la OCI. Congresista electo y Vicepresidente del Parlamento senegalés, desempeña la presidencia del Instituto de Estrategias Panafricanas, Paz, Seguridad y Gobernanza (IPS), grupo de expertos con sede en Dakar, dedicado a la investigación, convocatorias, comunicaciones estratégicas y promoción de cuestiones de paz, seguridad y desarrollo en África, de gobernanza y unidad.

Sr. Teniente Coronel D. José Alberto Barja Navarro, Ayudante de Campo de S. M. el Rey del Reino de España (España), Premio Internacional Ubuntu - Categoría de Líderes Sociales en la Cultura de Defensa y la Seguridad para la defensa de los Derechos Humanos., premio que reconoce su compromiso democrático y social, desarrollando su trayectoria profesional en favor de la cultura de defensa y seguridad para la Paz.

Sra. Dña. Monserrat Lopez Melero, Vice-Presidenta del Observatorio Internacional de Seguridad Global Coordinadora del Departamento de Investigación, Cooperación y Desarrollo de A-Gloss Agency, Premio Internacional Ubuntu - Categoría de Líderes Sociales en la Cultura de Defensa y la Seguridad para la defensa de los Derechos Humanos. Profesora Acreditada, Doctora en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Valladolid, en Criminología. Es Especialista en perfiles criminales, conductas agresivas y sistema penitenciario, miembro del Instituto Universitario de Investigación de Ciencias Policiales de la UAH. Imparte clases de victimología, criminología clínica y análisis de escenas del crimen.

Son Excellence Mr Laurent Gbagbo, Presidente del Partido Popular Africano (Ppa-Ci), expresidente de la República de Costa de Marfil (Costa de Marfil), Premio Internacional Ubuntu - Categoría de Líderes y Emprendedores. Desde sus inicios luchó por la democracia y el multipartidismo. Sindicalista activo, es director e investigador en el Instituto de historia, arte y arqueología africana de la Universidad de Abiyán.

David Foka, Diputado del Gran Ducado de Luxemburgo y Presidente de Casa África, de Luxemburgo (Camerún), Premio Internacional Ubuntu - Categoría de Líderes Sociales para la defensa de los Derechos Humanos. Después de sus estudios en ciencias de la educación en la Universidad de Bonn en la República Federal de Alemania y en Science-Po en París, emigró al Gran Ducado de Luxemburgo. Administrador de la Casa de África en Luxemburgo que creó en abril de 2010, este ciudadano alemán originario de Camerún es presidente de la Federación de Asociaciones Africanas de Luxemburgo (FAAL); vicepresidente de la Maison des Associations y también fue presidente de la Comisión Especial Permanente contra la Discriminación Racial en Luxemburgo; Desde julio de 2017 es representante electo de la comunidad alemana en el Consejo Nacional de Extranjeros de Luxemburgo (CNE).

Sra. Dña. Angélica Rubio, Directora de ElPlural.com (España), Premio Internacional Ubuntu - Categoría de Líderes Emprendedoras en Prensa y Medios de Comunicación por la Defensa de la libertad de Información. Se formó como periodista en la Universidad Complutense de Madrid, ha desempeñado el cargo de Directora General de Coordinación Informativa de La Moncloa. Su trayectoria ha destacado por ser un referente en los medios de comunicación de independencia, rigor informativo y libertad.

Sr. D. José Naranjo Noble, Premio Canarias de Comunicación, Periodista y Defensor de los Derechos Humanos (España), Premio Internacional Ubuntu - Categoría de Líderes Emprendedores en Prensa y Medios de Comunicación por la Defensa de la libertad de Información. Su trayectoria profesional ha estado marcada por el seguimiento sobre el terreno de la guerra de Mali, las epidemias de ébola en Guinea, Sierra Leona, Liberia y la República Democrática del Congo, el conflicto de Boko Haram en Chad, Níger y Nigeria, el terrorismo en el Sahel, las rutas de la emigración africana en países como Senegal, Malí, Níger y Mauritania, la transición política en Gambia, golpes de Estado en Malí, Guinea-Bisáu y Guinea-Conakri y la epidemia de covid-19 en África, entre otros, siendo un referente en el periodismo como corresponsal de guerra y humanista.

Sra. Dña. Ana Rosa Pastor García, Directora y Fundadora de Newtral (España),Premio Internacional Ubuntu - Categoría de Líderes Emprendedoras en Prensa y Medios de Comunicación por la Defensa de la libertad de Información. Licenciada en el Grado de Periodismo por la Universidad CEU San Pablo, ha trabajado en prensa escrita y televisión, en RNE y en la Agencia EFE. Ha sido enviada especial en el desastre del tsunami del sudeste asiático y los atentados del 7-J de Londres, y ha cubierto informaciones en Pakistán, Afganistán, Níger, Senegal, Guinea Ecuatorial, Gambia, Liberia y Sierra Leona.

Excmo. Sr. David Emilio Mosquera Valencia, Rector de la Universidad Tecnológica de Chocó (Colombia), Premio Internacional Ubuntu - Categoría de Educación, Cultura, Integración, Diversidad y por la Defensa de los Derechos Humanos. Ingeniero de Sistemas, Magíster en Administración de Proyectos y Especialista en Docencia Universitaria, cuenta con amplia trayectoria académica y administrativa en el sector público y privado, destacando su experiencia de más de 30 años de trabajo en la educación, con cargos como Docente, Decano, Director de Programas y Rector de la UTCH. Dirige la Universidad afrodescendiente más importante de Colombia, siendo un referente en la formación, integración, lucha contra la brecha digital y empoderamiento de la comunidad afrodescendiente y de la Diáspora Africana en Colombia.

Iltrmo. Sr. D. Justo Bolekia Boleká, Catedrático del Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Salamanca y Académico de la Real Academia de la Lengua de España (Guinea Ecuatorial), Premio Internacional Ubuntu - Categoría de Educación, Cultura, Integración, Diversidad y por la Defensa de los Derechos Humanos. Escritor, profesor, investigador y activista pro derechos humanos, Justo Bolekia es considerado uno de los mayores exponentes de la poesía guineana en lengua bubi y en español. Ha sido responsable de Demócratas por el Cambio para Guinea Ecuatorial una organización en oposición al Régimen de Teodoro Obiang.

Sr. D. Vinícius José Paixaõ de Oliveira Júnior, Deportista Profesional de Fútbol, jugador del Real Madrid CF y de la Selección de Brasil, (Brasil), Premio Internacional Ubuntu - Categoría de Deportes e Integración Social, ejemplo de excelencia, trabajo y superación que supone la personalidad de Vinícius José Paixaõ de Oliveira Júnior para la juventud, para la comunidad afrodescendiente y para la sociedad actual en general. Fomentando la concordia, el diálogo y la diversidad.

D. Anyelin Alberto Abreu, Director y Guionista de Cine Afrodescendiente (República Dominicana), Premio Internacional Ubuntu - Categoría de Cultura, por representar a las nuevas generación afrodescendientes de cineastas y guionistas que han logrado en poco tiempo desarrollar proyectos cinematográficos de un gran compromiso y de calidad, accediendo a un público, de manera transversal y global.

Mr. Thierno Madiou Barry, President of DIT BARRY ANGOLA (Guinea Conakry), Premio Internacional Ubuntu - Categoría de Líderes Emprendedores en defensa de los Derechos Humanos. Su trayectoria empresarial ha destacado por su larga trayectoria en la creación, gestión y desarrollo de proyectos empresariales, con una atracción innata en buscar y participar en nuevas oportunidades dentro del ecosistema euroafricano.

Monsieur Bassono Ludovic Yidien, CEO da J.H.L. Negoce Sarl (Burkina Faso), Premio Internacional Ubuntu - Categoría de Líderes Emprendedores en defensa de los Derechos Humanos. Su trayectoria empresarial ha destacado por su impulso fundamental a los ecosistemas de emprendimiento, al desarrollo empresarial y al impacto social. Elementos básicos sobre los que se constituyen los avances y la riqueza de los territorios actuales, destacando su trabajo, su trayectoria y la apuesta en valor por la innovación en sus áreas de actividad.

Antonio Sánchez Anguita, Ingeniero de Incendios Forestales, Premio Internacional Ubuntu - Categoría de Acción Social en el Medio Ambiente y la defensa de los Derechos Humanos, por su labor como técnico en la extinción de incendios. Dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la misión de prestar apoyo y asesorar a las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales en España en su lucha contra incendios forestales, siendo este año uno de los grandes referentes de la lucha contra el cambio climático.

Dña. Gizela Eunice Ribeiro, Embajadora de la Paz de la ONU (Guinea Bissau), Premio Internacional Ubuntu - Categoría de Líderes Sociales por la defensa de los Derechos Humanos. Por haber caracterizado su trayectoria profesional por la Innovación, el liderazgo social, la vocación de transformación de los territorios y el impacto social de sus proyectos, con la mejora de su entorno con la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad o la formación para la integración social plena.

Sr. D. Ángel Hernández Ayllón, Sacerdote, Capellán de Prisiones y Defensor de los Derechos Humanos (España),, Premio Internacional Ubuntu - Categoría de Líderes Sociales por la defensa de los Derechos Humanos. Su labor ha estado caracterizada por su trabajo siempre en favor de los necesitados y de los excluidos sociales, atendiendo a familias en especial situación de vulnerabilidad, dedicando sus locales parroquiales y su vivienda a ellos para que vivan con dignidad, acogiendo a personas que salen de su periodo de reclusión en el centro penitenciario, a migrantes, liderando proyectos comprometidos socialmente de un gran impacto local.

M. Souleymane Aliou Diallo, Presidente de la Asociación Otra África (Senegal), Premio Internacional Ubuntu - Categoría de Líderes Sociales para la defensa de los Derechos Humanos. Ha destacado por liderar proyectos sociales, culturales y educativos desde el foco del impacto social, empoderado a las comunidades afrodescendientes más vulnerables.

El dirigente hispanoafricano Yiboula Bazier Enmmanuel, Embajador de la Paz de la ONU y Presidente del Jurado de los Premios Internacionales Ubuntu, quien a su vez es Presidente del Foro Internacional Euro Africano, afirma que “En estos tiempos de gran incertidumbre y de cambio en el escenario geoestratégico, impulsar las relaciones diplomáticas entre los diferentes sociedades, la cooperación y el desarrollo entre África, América y Europa son fundamentales para afrontar el futuro. Máxime cuando nos enfrentamos a retos y compromisos compartidos como la Cuarta Revolución Industrial, los Nuevos Ejes de Desarrollo Humano y Progreso, el Cambio Climático, el Calentamiento Global, la apuestas por las Energías Renovables, entre otros”.

Entre los fundadores de los Premios, también destaca la presencia del Embajador en España del Think Tank Internacional, The Future Society, y considerado entre los 25 líderes económicos de futuro por el Instituto Choiseul, Josu Gómez Barrutia. Reconocido con diferentes galardones a lo largo de su trayectoria por su impulso en la construcción de espacios de progreso económico, social y de innovación, entre los que destaca el de Embajador de la Paz por la Organización de la Excelencia Educativa de las Américas, el Premio Innovación por la Roma Business School o el Premio Liderazgo en los Premios NY en USA en el año 2019 para Gómez Barrutia “ Los Premios Ubuntu son un espacio de visibilización de aquellas personas, instituciones o empresas que hoy contribuyen al desarrollo sostenible, igualitario y de progreso en África y América”.

Los Premios Internacionales Ubuntu, Premios Internacionales Euroafricano al Liderazgo, La Innovación y El Progreso de los Pueblos, que reconocen a la labor y el compromiso de los líderes económicos, políticos y sociales, han sido impulsados por la Diputación de Cádiz, el Grupo Tragsa y el Observatorio internacional para la Defensa de los Derechos Humanos.