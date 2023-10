Palestina crucificada

“Yo moriré, pero volveré y seré millones”, Túpak Katari, líder indigena descuartizado en La Paz (Bolivia) en 1871.

Palestina

eres la joya arrebatada de Medio Oriente

más de siete décadas crucificada

tus ojos son dos barcos encallados sin ventanas

tu cabeza una prisión forzada en tu propia casa

tus manos son las manos encadenadas de la esclavitud

y tu corazón un tubo abierto de alfileres

Palestina

la Tierra Prometida por Dios

flagela tus nervios y tus extremidades

la Tierra Santa del infierno

contamina el mar de tus costas

y las aguas del río Jordán

franja mutilada que arde en llamas

entre murallas, campos de agricultura

y paja brava

Palestina

eres el muro de cemento que se levanta como castigo

la herida abierta que desagua sueños y esperanzas

y en el devenir del tiempo

no se divisa

el resplandor en los techos de calamina

sino la espina de mil púas

incrustada en tu columna vertebral

niños y jóvenes encarcelados

cortes de agua y de luz como látigos punzantes

y el hambre sobre el pecho que golpea el alma

Palestina

eres la bravura que desciende por las montañas

eres la intifada *

en busca del mapa no cortado

otras veces

eres rebeldía con causa

pariendo hombres y mujeres con la frente en alto Palestina

de piedras contra cañones

de palos contra aviones

y en medio de esta cruel asimetría

la razón contra la barbarie del más fuerte

En Palestina

caen bombas desde el cielo

y sus calles se transforman

en escombros sellados con la estrella de David

en adobes, en trozos de hormigón armado

en montículos de muebles, de televisores,

de muñecas y de cuerpos destrozados

cobarde aplastada

como quien dice

allí

ellos teñidos con el líquido de los vasos sanguíneos

y nosotros aquí blindados jalando más territorio



Palestina

sabemos que la serpiente maldita de cinco cabezas

apuñala tus pies descalzos

sabemos que el nacimiento de tus habitantes

está escrito por tus muertos

sabemos que las estatuas hablan de tus héroes

tu biografía está plasmada en periódicos

y en tus plazuelas protestan

contra la invasión de los asaltantes Los palestinos

son defensores de su nación, de su tierra,

de sus cosechas, del pan que cae a sus platos

y de la veracidad que cubre sus alamedas



Desde hace mucho tiempo

quieren volver a su hogar

sin muros, sin vallas y sin colonos

los palestinos

no han visto sino

arrodillado a su estandarte

no han escuchado sino

la muerte tocando las puertas de sus casas

no han encontrado sino

mortajas, sábanas blancas, ataúdes

y a una comunidad internacional

sorda, muda y ciega

que siempre

se ha hecho tercamente esquizofrénica



Entre la Biblia y el Muro de los Lamentos

esta hipocresía

esta agresión

esta sangre coagulada

este yunque martillado día a día

cuando las miradas se buscan a tientas

entre los matorrales y los árboles

que gritan Paz y equidad por sus raíces



Ahora

que la dirección está mal puesta

ataca el enemigo

por el flanco rojo y blanco de cincuenta estrellas

cientos de niños mueren junto a sus padres

cientos de mujeres reposan inmóviles para siempre

cientos de ancianos yacen descuartizados

y todos se preguntan

¿irán esos niños de tiernos rostros al cielo?



Una vez más

desde Jerusalén acribillaron a Cristo en Palestina

miles de Judas cargados con poderosos clavos F-16

abrieron su pecho inmaculado

sangra que sangra sus costillas

ante los ojos de una gran multitud

que clama por la justicia.

* Intifada: levantamiento popular contra una fuerza ocupante o Gobierno opresor.