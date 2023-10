Las ofertas de empleo en Europa siguen atrayendo al mejor talento nacional

España sigue liderando las cifras del desempleo en Europa, un problema que parece endémico en nuestro país. Pese a que estamos lejos de las cifras de desempleo que teníamos en 2013 –en aquel momento se superaba el 25% de parados–, no hemos conseguido bajar del 10% de desempleo desde 2008, cuando la crisis de aquel año disparó las cifras del paro. Estamos cerca, pero todavía nos falta un último empujón para lograrlo.

Una de las consecuencias de tener la tasa de paro más alta de Europa pasa por la precariedad en los salarios, que se mantienen reducidos a pesar de que el costo de la vida está aumentando sin cesar en los últimos años. Esto destaca especialmente en sectores como el tecnológico o el industrial, donde otros países europeos pagan mucho más por el personal cualificado. Por eso, los y las profesionales con más talento están buscando sus oportunidades en el exterior.

Francia, Alemania y los Países Bajos, los destinos preferidos

Hasta hace unos años, el Reino Unido era el destino preferido por los españoles que buscaban trabajar en el extranjero. La mayor familiaridad con el inglés, la cercanía con España, la multiplicidad de vuelos con Londres o Manchester –que responde sobre todo al turismo–, y los buenos salarios, hacían del Reino Unido el destino ideal. Sin embargo, tras el Brexit, los españoles y españolas están optando por Francia, Alemania y los Países Bajos.

En Francia, la tasa de desempleo es del 7,2%, por el 5,7% de Alemania, y un impresionante 0,9% en los Países Bajos. En los tres países, entonces, las oportunidades laborales son más abundantes, y, sobre todo, están mejor pagadas. En Francia, el salario medio es de casi 2600 euros, mientras que en Alemania es de 4380 euros, y puede ser superior en los trabajos más cualificados. Si lo comparamos con España, simplemente no hay color.

La tecnología y la industria, a la cabeza

Entre los sectores más buscados se encuentran el tecnológico y el industrial. Son especialmente valorados los programadores, los especialistas en IA, los técnicos en electrónica y los ingenieros industriales. A nadie se le escapa que Alemania sigue siendo el motor industrial de Europa, y, por eso, es allí donde se encuentran las mejores oportunidades laborales: o, al menos, lo es en el caso de los profesionales cualificados.

Trabajos relacionados con la industria química como la valoración y otras formas de análisis son abundantes tanto en Alemania como en Francia. Son múltiples las industrias que necesitan a especialistas de este tipo, incluyendo las empresas farmacéuticas, petroquímicas y mineras. En España, la formación es más económica, pero, una vez formados, estos profesionales buscan abrirse camino en el extranjero ante la falta de oportunidades en nuestro país.

Los nómadas digitales, una especie aparte

Mención aparte merecen los nómadas digitales, es decir, los trabajadores y trabajadoras que pueden desarrollar sus tareas de manera remota desde cualquier lugar del mundo. Para ellos, el principal problema no es la falta de oportunidades laborales en España, sino los elevados impuestos y las dificultades para acceder al alquiler. Ellos ya tienen trabajo, pero ven cómo en España se les cobra de manera abusiva en ambos ámbitos.

Para ellos, los destinos ideales no son los grandes países industriales de Europa, sino destinos un tanto más exóticos como Croacia o Estonia. Ambos países forman parte de la Unión Europea y la zona euro, pero tienen tipos impositivos y alquileres mucho más bajos que España. Como el costo de la vida es inferior en ambos casos, y su distancia con respecto a España es relativamente pequeña, estos países están recibiendo un gran flujo de trabajadores digitales.

El turismo y la nueva ley de vivienda, problemas extra

En España, el turismo está constituyendo uno de los principales problemas a la hora de encontrar alojamiento, sobre todo en ciudades como Barcelona o Madrid. La aparición de un sinfín de apartamentos destinados al alquiler turístico a través de plataformas como AirBnB, sumada a políticas contraproducentes como la no concesión de licencias hoteleras por parte de los Comunes en Barcelona, han limitado como nunca el parqué inmobiliario residencial.

A esto hay que añadir la nueva ley de vivienda, ante la que tanto caseros como agencias inmobiliarias se están rebelando retirando sus apartamentos del mercado. La menor oferta, sumada a una demanda siempre creciente, está haciendo que en España resulte cada vez más difícil encontrar un lugar para vivir. Ante este panorama, y sin visos de solución, son cada vez más los trabajadores cualificados que se hacen la gran pregunta: ¿por qué no irme?