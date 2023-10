7ª edición del festival Panoràmic

Panoràmic, festival de Cine, Fotografía y más celebra su 7ª edición de forma simultánea en Granollers y Barcelona del 19 de octubre al 26 de noviembre. Destacan las exposiciones de Alison Jackson, que explora el culto a la cultura de las celebridades; la mediática ORLAN, con sus performances quirúrgicas; la exposición más extensa hecha en España de los retratos fílmicos de Andy Warhol; la primera exposición de retratos robot de los Mossos d'Esquadra, o la serie de proyectos artísticos centrados en sistemas de reconocimiento facial e inteligencia artificial.

El festival, que pretende ser un punto de encuentro entre la imagen fija y la imagen en movimiento, con disciplinas que van de la fotografía al cine, el video, la instalación y otras prácticas visuales contemporáneas, contará, como siempre, con exposiciones, proyecciones, debates, talleres y conferencias en diferentes espacios culturales de las dos ciudades.

La temática de este año del festival está vinculada a la idea de "Repensar el rostro", un anhelo que en cada época ha tenido sus objetivos: de la aparición de la fotografía a los recientes y controvertidos sistemas de reconocimiento facial.

En el ámbito expositivo, Panoràmic programará 19 exposiciones. Destaca "Truth is Dead", de la multipremiada artista británica Alison Jackson, que explora el culto a la cultura de las celebridades a través de fotografías documentales realistas que ella misma recrea con dobles de famosos y personajes públicos como Donald Trump, la familia real británica, Marilyn Monroe o Elthon John -la exposición más grande realizada en España del artista-; una muestra con 30 “Screen Tests” de Andy Warhol, retratos fílmicos cortos, mudos y en blanco y negro que muestran personalidades de la escena cultural de la Nueva York de mediados de los sesenta como Allen Ginsberg, Lou Reed, Bob Dylan, Marcel Duchamp o Salvador Dalí -la más extensa mostrada hasta hoy en España-; y la exposición colectiva "El rostro infinito" con las performances quirúrgicas de la mediática ORLAN, las fotografías distorsionadas de Juan Urrios -de la serie Ortopedia (1992)-, y la crítica al sistema capacitista de la joven artista Helena Vinent.

Además, el festival expondrá la primera muestra hecha a partir de retratos robot de la Policía Científica de Mossos d'Esquadra; una exposición sobre el Riot Grrrl, el movimiento feminista norteamericano nacido a principios de los noventa, con material histórico del archivo de Gelen Jeleton que recoge material producido por artistas underground mujeres, y una muestra de fotollibres alrededor del rostro.

Panoràmic Lab, el espacio dedicado a las artes digitales y a su vinculación política y social, contará con Zach Blas, con un proyecto que protesta contra el reconocimiento facial biométrico y contra las desigualdades que propaga esta tecnología; el dúo de artistas Varvara & Mar cuestionan el análisis de las emociones humanas de la IA en “Keep Smiling”, una experiencia interactiva en línea en forma de entrevista de trabajo hecha por un agente algorítmico; Pilar Rosado convertirá al visitante en artista de su exposición transformando la imagen de su rostro en una nueva versión alternativa a través de algoritmos inteligentes; Jordi V. Pou reflexiona sobre el papel de la fotografía y en el olvido inevitable en el cual todos caeremos, y Erik Estany se cuestiona como las tecnologías de visualización actuales y los nuevos modelos de ver configuran nuestra percepción de la realidad.

Panoràmic File, el proyecto que invita a artistas a trabajar con archivos históricos de Granollers y Barcelona con el objetivo de activar sus fondos y hacerlos visibles, contará con intervenciones de Pere Llobera en el archivo fotográfico del Centre Excursionista de Catalunya (CEC); Nuria Nia en el Arxiu Municipal de Granollers; Àlvar Calvet en el Arxiu de Etnografia y Folklore de Catalunya, y Fernando Colin Roque en el archivo de Casa Planas (Mallorca), con un ensayo de ciencia ficción que explica la relación de un humano y una inteligencia artificial desde los setenta y hasta hoy en Mallorca.

En el ámbito de las proyecciones audiovisuales, el festival programará sesiones de cinefórum con “Miss Universo”, de Juana Dolores, acompañada de un coloquio con la artista; la proyección de documentales como “Don't need you, Herstory of Riot Grrrl”, de Kerri Koch, y “Brujas”, de Carmen Rojas Gamarra, que rebuscan en las raíces del movimiento Riot Grrrl; la proyección de ”Unicornios”, de Àlex Lora (2023) y del clásico “El Hombre Elefante”, de David Lynch. También se proyectará los seis proyectos finalistas de la convocatoria artística OPEN Panoràmic, y organizará la sesión de cine-concierto “13 Most Beautiful...Andy Warhol's Screen Tests”, donde la productora de música experimental Nad Spiro pondrá la banda sonora a los retratos fílmicos de Andy Warhol, el 5 de octubre en la Filmoteca de Catalunya.

En colaboración con el Centro de Fotografía KBr - Fundación MAPFRE, el festival organiza un ciclo de conferencias, dirigido por Joan Fontcuberta, que contará con las conferencias de las artistas Alison Jackson y ORLAN, y la filósofa y ensayista Marina Garcés, alrededor de la temática del festival de este año.

Además, el festival organiza visitas guiadas a todas las exposiciones; un workshops sobre el concepto de masa y la pérdida de la identidad en la actualidad, y talleres para toda la familia alrededor de la concepción del rostro.

Panoràmic Granollers está organizado por Grisart, y promovido por el Ajuntament de Granollers y Roca Umbert Fàbrica de les Arts.