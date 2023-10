Un héroe solidario y comprometido: José Ramón Bonilla

Un 26 de octubre de 1951 ere reelegido Winston Churchil en Reino Unido y esa misma noche una mujer enamorada estaba a punto de dar a luz a un héroe solidario y comprometido. Si bien estábamos hablando del mejor político que ha tenido el mundo en el siglo XX, había llegado a la vida un pequeño, José Ramón Bonilla, que estaba destinado a dejar su huella.

Destacado estudiante en Maldonando, ingresó en 1970 en la Escuela Militar de Aeronáutica.

En su juventud de 72 años, ya retirado, sigue luchando y trabajando por los demás intentando devolver lo que esta sociedad le dio en valores, así como en educación apostando por los demás.

En la actualidad, es el Presidente de la Comisión Directiva Honoraria del Centro Horizonte, junto a un grupo de amigos, que vocacionalmente siguen trabajando por un mundo mejor.

Un hombre que destacó no sólo por ser en 1995 Ayudante de Campo del Presidente del país y que en 2010 sería el Jefe de Estado Mayor de Defensa y que tuvo una estrecha relación con un presidente especialmente humano como fue José Mújica al que le unía la bandera de su país y su compromiso solidario.

Hoy, retirado de su vida profesional, sigue trabajando más duro si cabe por aquellos que tienen más dificultades como son los niños de parálisis cerebral con la Asociación Centro Horizonte, la cual dirige con sólo la recompensa de ganar sonrisas y que está haciendo una gran campaña en Uruguay y de la es Embajadora la gran cantante Fanny Núñez Reina Mundial de las Américas y el Caribe 2023, con el proyecto social CENTRO HORIZONTE, GANADOR de la 9na edición de Reina de las Américas Internacional en Cancún, México.

https://www.youtube.com/watch?v=GJelrDppn78



1-¿Cómo surge el proyecto Centro Horizonte? El actual Centro Horizonte (CH), es la única institución uruguaya dedicada en forma exclusiva a la atención de niños, jóvenes y adultos portadores de Parálisis Cerebral en sus grados máximos de severidad, llenando un vacío que no es atendido por ninguna otra organización gubernamental Es una Asociación civil, sin fines de lucro, que cuenta ya con sesenta y un años de funcionamiento y cuyo principal objetivo, es su acción social

Fue creada el 12 de octubre de 1962 por un grupo de padres de niños y jóvenes con discapacidad quienes se dieron el nombre de “Asociación Pro Ayuda de Escuela Horizonte” como forma de lograr una atención adecuada para sus hijos en su propio País.

Gracias al trabajo de madres, padres y personas de buena voluntad, la Escuela comenzó a funcionar en una casa alquilada en el barrio Cordón de la ciudad de Montevideo, siendo oficializada por Enseñanza Primaria en 1964.

El Centro tiene actualmente una población de 93 alumnos, cuya característica más sobresaliente es que son dependientes absolutos de terceras personas y demandan una atención constante, concurriendo en el marco de dos convenios existentes con el Instituto del Niño, Adolescente del Uruguay (INAU), de Tiempo Parcial en la modalidad de Escuela y de Tiempo Completo en régimen de Hogar permanente.

2- ¿Cuáles son los principales objetivos del Centro Horizonte? La Institución tiene una finalidad social y su principal objetivo es lograr el bienestar de la población atendida, en todos los aspectos, habilitando y mejorando su calidad de vida, a través del logro de un mayor grado de autonomía posible, el desarrollo de capacidades y destrezas, para el desempeño en la vida cotidiana y para que se garanticen sus derechos.

3-¿Quienes integran el Centro Horizonte? Hoy en día la integran un Consejo Directivo Honorario, un Coordinador del Centro, una Directora de la Escuela, una Directora del Hogar, profesionales, técnicos, enfermeros, auxiliares de la educación, auxiliares de vida, cocineros, choferes y mantenimiento y por supuesto nuestros 93 niños, jóvenes y adultos.

4-¿Que se está echando en falta en esta campaña solidaria? Comenzamos una gran campaña solidaria en busca de llevar adelante nuestro sueño, de hacer “un nuevo Centro Horizonte”, el actual Centro es una casa que la hemos ido adaptando, pero ya nos queda chica y su mantenimiento es muy grande.

Por lo que dije, comenzamos la difusión, de este nuevo Centro, en todos los medios de comunicación, en eventos y en los paseos de los chicos (parques, Shopping etc.) donde se reparten folletos

Tendremos ayuda del gobierno, de Empresas amigas y la solidaridad de nuestro pueblo y amigos del exterior que al igual que los uruguayos, tienen un gran corazón. Por lo que queda a la vista, que el faltante es dinero para llevar adelante la nueva obra y darle mejor calidad de vida y mejor atención a nuestro niños, jóvenes y adultos del Centro.

No menor, es todo lo que nos está ayudando y haciendo conocer nuestra Embajadora y Madrina del Centro Horizonte, la actual Reina de las Américas y del Caribe Fanny Núñez, a través de sus presentaciones como Reina y, defendido su proyecto que también sacó el Primer Premio en Cancún como mejor Proyecto Social

Así que, como ves querido amigo, tenemos un gran plantel, que nos alienta a seguir en nuestra obra y también Aterrizar ese sueño, del Nuevo Centro.

5- ¿Cuáles son los retos pendientes para el futuro? Actualmente estamos en un proceso de evolución para transformamos en un Centro de atención integral de referencia Nacional, que nos permita cumplir cabalmente con los Programas Proyectados y las Reglamentaciones del INAU, y además visibilizar un sector muy importante de la Institución que es el Hogar.

También estamos proyectando la construcción de nuevas Instalaciones, con los espacios y accesibilidad adecuada, en un terreno de unos 3.000 mts cuadrados, cedida al Centro, por el Estado Nuestro principal reto sería materializar ese Proyecto, además de mantener el adecuado funcionamiento actual de los proyectos de atención con el INAU .

6-¿Cómo concienciar a las personas por la inclusión, la atención y luchar contra los prejuicios a ese colectivo? La persona siempre es mucho más que un diagnóstico Pareciera que la discapacidad es un espejo en el cual nadie se quiere ver. Para aprender a convivir hace falta generar contextos muy flexibles que no solo pasan por construir una rampa -y no taparla - sino por crear entornos en donde las personas con discapacidad puedan hacer y ser a su modo, sin tener que parecerse a nadie para recibir el premio de ser incluido.

Empleo las palabras de la excepcional psicopedagoga argentina Constanza Orbais, argentina. La mejor estrategia para comenzar un proceso de inclusión, es entender que todos somos distintos y que el valor de las personas no pasa por su condición, no lo que son capaces de hacer en comparación a otros.

Se requieren estrategias de apoyo y reflexión de cada ciudadano sobre el hecho de que nos pasa a cada uno con la discapacidad (¿qué sentimos cada uno de nosotros cuando nos enfrentamos a lo diferente?) de esa manera la inclusión no se esfuerza y se comienza a acompañar a cada persona desde el lugar que necesita.

Para realizar un verdadero proceso de inclusión se requiere un trabajo constante de concientización y educación que promueva verdaderos procesos de participación en distintos ámbitos. La información adquiere un rol fundamental en esto. Es necesario comprometer a la sociedad, sembrar empatía para que, más allá de la responsabilidad de todos, de lo obligatorio, se generan estrategia de apoyo reales que contengan a las personas con discapacidad y sus familias.

Cuando hablamos de inclusión, desde Centro Horizonte, sostenemos que no se trata de hacer acoplar en modelos preestablecidos, sino de flexibilizar, los espacios, los ambientes, las formas de hacer, para dar lugar al deseo y requerimientos de las personas con discapacidad.

La lucha contra los prejuicios debe de comenzar visualizando a la persona tal cual es, de esta forma, la discapacidad se convertirá en solo una diferencia, que no la define ni la condición como tal Bueno espero haber cumplido con tu cuestionario, en esta labor que va más allá de acciones y de formas, nace desde el corazón y se trasmite al corazón de los demás, trabajar con estos niños, jóvenes y mayores es un aliento suave al alma, que te eleva y te transforma en dar y seguir dando todo, por ellos, y al hacerlo darles mejor oportunidad y calidad de vida