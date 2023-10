En uno de los callejones con más encanto de Madrid, se encuentra la Taberna Los Gallos, una pequeña casa reconvertida en restaurante donde disfrutar de una buena mesa rodeado de un ambiente selecto a la par que divertido.



Al mando de este coqueto restaurante se encuentran Pepe Caldas y Carlos Arias, dos visonarios que decidieron abrir este local allá por el año 2012 (no olvidemos que en este callejón y alrededores se concentra actualmente una de las mayores ofertas gastronómicas del Barrio de Salamanca).

Dicen que esta Taberna debe su nombre a un apodo que se le puso a la familia de Pepe Caldas en Tenerife. Los Gallos eran y son gente abierta, divertida, alegre y llena de vida, con las casas siempre abiertas a los amigos, y es así sobre esta base cuando se inauguró este restaurante, un lugar donde comer y disfrutar de los amigos en un entorno distendido.

Taberna Los Gallos se ha convertido en el place to be de la capital, uno de los rincones de moda donde comer bien a un precio más que accesible y con ambientazo a cualquier hora del día.



Al frente de sus fogones el incombustible chef, Félix Ortiz, que elabora con maestría sus recetas, para satisfacer a su fiel clientela.

Entre sus propuestas nos encontramos con el sabor de raíces españolas con algún guiño a la cocina canaria, productos de calidad y elaboraciones tradicionales donde la creatividad e innovación se unen para ofrecernos lo mejor.



En nuestra visita pudimos degustar sus riquísimos torreznos de Soria, sus papas arrugadas con mojo picón, sus tacos de pollo 'tikka masala' con guacamole, mango y pico de gallo, sus deliciosos boquerones fritos Jaimitos o sus daditos de solomillo salteados con patatas y pimientos… Para terminar, un clásico que nunca falla, su fabulosa tarta de queso con helado de galleta.



Un plus: su encantadora terraza en la azotea, música en directo los miércoles y DJs de jueves a sábado, y la posibilidad de pedir todos sus platos en formato media ración…

Su leitmotiv, “hacer feliz a la gente”, no defrauda…

Taberna Los Gallos Callejón de Puigcerdá, 6 - Madrid https://tabernalosgallos.com Horario: de lunes a domingo de 13:00 a 2:00 -su cocina permanece abierta de 13 a 24h de manera ininterrumpida-