Diez poemas del libro ‘Infamélica’

El monstruo



¿Me recordás monstruoso avasallándote mudo y silenciándote?

Se fue

Cuando se fue se fue por esa puerta Tardó esa puerta en cerrarse Tanto tardó como yo tardé en decidir y ejecutar la acción pertinente

Tardé, pero lo hice Sucedió Obtuve encierro

al irse.

Neurótico

Melina es rica Yo me la como pero NO me cae bien

Es rica No ceso de comérmela No cesa de NO caerme bien

aunque

es rica.

La Corona complica

Esquivaría las formalidades como un mortal cualquiera si no tuviera que adiestrarme para Rey

La enoja mi recelo a la nueva delfina de Francia No sabría qué hacer con esa rubia

Prefiero al herrero con el que lucho Es más fuerte que yo

Y me enseña.

Daría lo que soy, etc.

Nadie ha querido jamás tanto a Analía como yo la quise casi

Soy quien ha batallado inclaudicablemente en pos de la obtención de las más altas reivindicaciones casi

Daría mi fortuna y hasta la propia vida apenas me las reclamaran para justas causas casi

Analía me ha querido tanto tanto, pero tanto como yo la quise

casi.

Introito

¡Tengo tantas cosas estúpidas para decirte!

A tu volubilidad exasperada mi barniz lechuguino le otorga una proyección conservadora

Beberás el transparente néctar de mi inconsistencia con la deliciosa imprecisión de tu ansiedad parasitaria

Confío en que me captarás

perfectamente.

Así me atraes

Incoercible como mi atracción por los desfalcos a las mega-empresas privadas del Imperio

Irrefrenable como mi fascinación por los sabotajes y variopintos atentados a las instituciones públicas del Imperio

Así me atraes y así me fascino

No te prives de instalarme en tu vida privada ¡mujer, mujer!

pública.

Frente

Mordisqueo tus labios de frambuesa atrapo el lóbulo de tu deliciosa orejita derecha y así incitado beso con extrema dulzura

tus dos dedos de frente.

¡Me lo tenías que decir!

Nunca pude con alguien que me lo diga

Ahora ya no se (me) produce

Ahora ya no llego

¿Por qué tenías que decirme tanto?

Especialista

Soy un reconocido especialista en eso de hacer sufrir a las mujeres

por lo cual me requiere sólo una pequeña infinidad de mujeres ansiosas por cierta manera acaso no tan especialísima

de sufrir.