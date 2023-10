UNIE fomenta el desarrollo académico y profesional de su alumnado

En un mundo caracterizado por la evolución constante y los desafíos cambiantes, la Universidad UNIE, desde su reciente fundación en 2022, se erige como un faro de crecimiento académico y profesional para sus estudiantes.

Con dos campus estratégicamente ubicados en Madrid, esta institución educativa privada, fundada por un grupo empresarial, fusiona su ADN empresarial con las disciplinas académicas, equipando a los estudiantes con las herramientas necesarias para prosperar en un mundo en constante cambio.

Conexión con la realidad empresarial y disciplinaria

La Universidad UNIE, con su enfoque único en el aprendizaje, es una manifestación palpable de la fusión entre el mundo empresarial y el académico. Sus dos campus, UNIE Arapiles 14 y UNIE Tres Cantos, ubicados estratégicamente en la metrópolis vibrante de Madrid, encapsulan la visión de ser una entidad educativa que no solo imparte conocimientos, sino que también se arraiga en la realidad contemporánea.

Desde su fundación, UNIE ha mantenido un compromiso inquebrantable de proporcionar a sus estudiantes las herramientas necesarias para prosperar en una sociedad en constante transformación. Los programas de grados, dobles grados y postgrados ofrecidos están diseñados no solo para abordar las necesidades actuales, sino también para anticipar las demandas futuras del mercado laboral.

El enfoque de esta universidad se basa en la convergencia de distintas especialidades y campos de conocimiento, centrándose en las demandas específicas de cada disciplina. Similar a cualquier entorno profesional, se reconoce la importancia de contar con individuos, herramientas y un contexto adecuado para fomentar el desarrollo personal.

La institución abre sus puertas a aquellos que aspiran a forjar una trayectoria mientras se forman para los desafíos actuales y futuros. Mantiene un compromiso inquebrantable con la educación de alta calidad, impulsado por la creencia en su capacidad para enriquecer la vida de sus estudiantes.

Un ecosistema de aprendizaje integral

Esta entidad educativa se destaca por su capacidad para fusionar la potencia de múltiples sectores, proporcionando una experiencia educativa completa y enriquecedora.

UNIE no solo se limita a la formación académica, sino que también ha creado un ecosistema de aprendizaje integral. Inspirado por la esencia abierta, creativa y referencial de Madrid, la universidad se esfuerza por proporcionar una experiencia educativa que va más allá de las aulas y que busca la proyección profesional de sus egresados.

Sus dos campus son entornos donde los estudiantes pueden sumergirse en un aprendizaje que trasciende las fronteras tradicionales. Servicios e iniciativas complementarias a la enseñanza académica permiten a los estudiantes aprovechar al máximo su experiencia universitaria. Esto fomenta la creación de vínculos de todo tipo, el desarrollo personal y la conexión con nuevas inquietudes, todo respaldado por la plataforma impulsada por UNIE Universidad.

Preparando para la nueva realidad profesional

El compromiso de UNIE con el desarrollo académico y profesional de sus estudiantes se manifiesta en la adaptabilidad de sus programas. La universidad reconoce la influencia de las nuevas tecnologías y los cambios en el panorama laboral. Por lo tanto, sus programas no solo están diseñados para las necesidades actuales, sino también para las futuras.

UNIE ofrece una variedad de especialidades en las seis áreas de conocimiento más demandadas del momento, estas que van desde Educación, Salud, Derecho hasta Tecnología y Comunicación, Marketing y mucho más.

De manera que la Universidad UNIE se destaca por ser una propuesta novedosa que ha asumido un compromiso inquebrantable con el crecimiento académico y profesional de sus estudiantes.

A través de su enfoque innovador que fusiona el mundo empresarial con el académico, UNIE ofrece una experiencia educativa que trasciende las limitaciones tradicionales. Sus campus, situados en la icónica ciudad de Madrid, sirven como plataformas para una educación que no solo informa, sino que también empodera y prepara a los estudiantes para abrazar los desafíos del futuro.