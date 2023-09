​Asetrans reivindica la enseñanza pública de conducción de vehículos de transporte por carretera

Asetrans, la asociación de transportistas de Girona, ha reivindicado la enseñanza pública de conducción de vehículos de transporte como una herramienta fundamental e imprescindible para nutrir de nuevos conductores al sector ante la falta de profesionales. La entidad considera que con la formación privada no es suficiente, sobre todo ahora que la media de edad de los trabajadores se ha situado por encima de los 50 años y han aumentado las jubilaciones y el flujo del transporte.



Asetrans ha organizado esta mañana una visita en el Institut Montilivi, el primero y único de las comarcas gerundenses y uno de los cinco de Catalunya que dispone de un simulador que permite reforzar las habilidades de toda clase de vehículos en circulación per diferentes itinerarios virtuales. Está dirigido a los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM) de Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, una enseñanza de Formación Profesional que actualmente está cursado por 16 alumnos en este centro repartidos en dos cursos y que tiene previsto doblar esta cifra el próximo año. Han asistido Laia Cañigueral, Delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya en Girona; Ruben Pino, director del Institut Montilivi; y Eduard Ayach, Àlex Gilabert y Jordi Esparraguera, presidente, vicepresidente y director de Asetrans. Los han acompañado representantes de los Servicios Territoriales del Departamento de Territorio en Girona, del Servicio Catalán de Tráfico, de la Cámara de Comercio y de la Federación de Organizaciones Empresariales de Girona (FOEG).



Las asociaciones empresariales del transporte, entre ellas Asetrans, hace tiempo que luchan para que exista una enseñanza pública de calidad para no depender única y exclusivamente de la formación privada a la hora de cubrir la manca de profesionales del sector de la conducción de autobuses y camiones, que implica 110.000 puestos de trabajo en Catalunya. El entendimiento de estas asociaciones con los departamentos de Territorio, Enseñanza y Empresa y Trabajo de la Generalitat se tradujo el pasado mes de mayo en la formalización de un convenio para mejorar la formación y cualificación profesional de este sector. Se establecieron diferentes actuaciones como la de implementar la oferta formativa, mejorar y promocionar las cualificaciones profesionales y atender las necesidades de inserción laboral, entre otras acciones. Fruto de este acuerdo se instaló un simulador de conducción de vehículos de carretera en cinco centros públicos catalanes que ofrecen el CFGM de Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera. El Institut Montilivi es el único de las comarcas gerundenses y se añade a los institutos Pere Martell de Tarragona, Mare de Déu de la Mercè de Barcelona, La Caparrella de Lleida i el de Vic. En la capital de Osona se ofrece este curso desde el año 2017.

Girona estrena el simulador este curso, que empezó el pasado martes 12 de septiembre. Lo hace con 16 alumnos inscritos. El grado medio, de hasta 2.320 horas distribuidas en dos cursos, está diseñado en modalidad dual, por lo que se pueden realizar entre 900 y 1.000 horas en calidad de prácticas en las empresas del sector del transporte de mercancías y viajeros. De este modo la formación, una vez el alumno ha obtenido el certificado de aptitud profesional de viajeros y mercancías (CAP) y los permisos C o D, se alterna en el centro educativo y en la empresa. El simulador permite entrenar múltiples maniobras de conducción como el aparcamiento, carga y descarga o giros en tractores, camiones rígidos, camiones articulados con o sin remolque, camiones cisterna, camiones forestales y autobuses, todos ellos de distintas marcas. El sistema incluye un amplio catálogo de prácticas que ya están programadas y también permite crear nuevos ejercicios con recorridos propios diseñados por el profesorado. Está a disposición de los alumnos del CFGM pero también lo pueden utilizar los miembros de las asociaciones de transporte con el objetivo de reciclar los conocimientos de los profesionales del sector.

Eduard Ayach ha explicado que “durante mucho tiempo hemos reivindicado la falta de profesionales en conducción de vehículos de transporte por carretera y ahora contamos con una herramienta fundamental, como lo es la formación pública, para poderlo solucionar. Este Ciclo Formativo de Grado Medio pone en valor la Formación Profesional y no tiene que quedarse aquí, sino que debe mantenerse en el tiempo, tiene que crecer y mejorar, siempre yendo a más”. Ha añadido que “no hay suficientes conductores”, recordando que “los carnés de antes venían del servicio militar y no a partir de una formación como es necesario. Ahora, ésta llega mediante un servicio público y las empresas se encargan de complementarla. Nuestro sector está cambiando constantemente y necesita profesionales. Disponer de unos estudios como los que se imparten en el Institut Montilivi y en otros centros públicos de Catalunya permitirá formar a chicos y chicas, alcanzando los conocimientos y las aptitudes que se necesitan. Es una salida para los jóvenes de hoy y los que vendrán”.

Laia Cañigueral ha declarado que “como Govern de la Generalitat nos hace especial ilusión estar aquí porque podemos constatar que se ha hecho realidad una demanda que el sector reivindicaba desde hacía muchos años. Esperamos que el año que viene se pueda doblar el número de alumnos inscritos porque el ámbito del transporte pertenece a un sector económico muy importante y en Girona era de imperiosa necesidad contar con unos estudios como éstos”. Ha subrayado que solamente “colaborando” se conseguirá “avanzar” en el mundo de la formación, antes de incidir que “este simulador no solo es un servicio para los alumnos, sino también para aquellas entidades del transporte que quieren formar a su personal”. Ha concluido que “es un buen momento para reivindicar una vez más la Formación Profesional en este país”.

Ruben Pino ha recordado que el Institut Montilivi es un “centro muy grande, con más de un millar de alumnos y líder por lo que a la Formación Profesional dual se refiere. Desde siempre hemos cuidado la relación con las empresas e instituciones porque creemos que es algo que permite a los estudiantes salir de aquí muy bien preparados. Estamos muy abiertos a este tipo de colaboraciones”. Ha remarcado que más de 300 empresas del territorio tienen un vínculo con este centro educativo. “Nuestra intención es que las prácticas que el alumno realiza fuera del centro siempre sean de unas 1.000 horas y retribuidas. Lo que se hace ahí se tiene que valorar, al mismo tiempo que se considera como un paso más en la formación”, ha dicho. Sobre el CFGM de Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera se ha mostrado ambiciosos al asegurar que “queremos alcanzar los 30 estudiantes entre los dos cursos lo más pronto posible. Si es el próximo año, mucho mejor”. Y ha añadido que “Asetrans ha sido un actor muy importante para que hoy este curso sea una realidad”.

Asetrans, con 450 empresas y 3.000 vehículos

La Asociación de Transportistas por carretera de Girona fue creada en 1977 y es la patronal más representativa del sector del transporte por carretera, por lo que a viajeros y a mercancías de la provincia de Girona se refiere. Está formada por 450 empresas -y 3.000 vehículos- de todos los tamaños y sectores de actividad del transporte por carretera.

Actualmente está presidida por Eduard Ayach y el vicepresidente es Àlex Gilabert. Los objetivos de Asetrans son la defensa de los intereses del sector, su representación en todos los ámbitos sociales y políticos en los que pueda tener interés y la puesta en común de servicios para sus asociados, entre otros. La asociación también realiza una amplia actividad formativa para las empresas y trabajadores del sector, siendo centro autorizado para impartir los permisos de conducción de vehículos que transportan materias peligrosas (ADR) y el Certificado de Aptitud Profesional (CAP).

Inaugurada el mes de octubre del año 2021, la Central Integrada de Mercancías (CIM) de la Selva, donde está presente Asetrans, es promovida por CIMALSA, que tiene como objetivo ofrecer un espacio con condiciones óptimas de ubicación y servicio para las empresas de transporte de mercancías por carretera.