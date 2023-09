Consejos de un doctor a un anciano deprimido

Doctor, llevo una temporada en la que no me encuentro a mí mismo. Creo verme en tierra extraña; no entiendo el lenguaje; mis sueños son más fuertes que el sueño en sí; me levanto buscando a mis amigos, no les veo; voy en busca de mis nietos, no les entiendo o me entienden...

Intento cerrar los ojos y tranquilizarme; cojo el móvil, entretenimiento barato para todo jubilado. Comienzo a leer las noticias, me gusta estar al día. Para que usted, doctor, me comprenda le voy a resumir las más importantes, después, por favor, ¡ayúdeme!, ¡deme un buen consejo”:

El MUNDO PP: Feijóo apunta directo contra Sánchez y la amnistía: "Yo no lo haré porque tengo principios".

PSOE: Las últimas horas tranquilas de Sánchez: tras la "farsa" de Feijóo, promete "franqueza" sobre la amnistía.

ARAGONÉS: Exige a Sánchez comprometerse a pactar un referéndum antes de 2027 "si quiere ser presidente"... "En los próximos meses recibiré al 'president' Puigdemont en el Palau", vaticina para dar por hecha la amnistía.

LA RAZÓN: Inda: "Pedro Sánchez se hará de nuevo con el poder, pero pulverizando las reglas del juego".

LUIS VENTOSO: ¿Debe una jurista de fuste, como Margarita Robles, que hoy está al frente las Fuerzas Armadas, plegarse a una amnistía que revienta nuestro Estado de Derecho?

Claves | La subasta de la investidura: los socialistas tienen que atender las exigencias de seis grupos distintos.

Feijóo, a los socios de Gobierno: «Han ido de ridículo en ridículo en el ámbito internacional y en el nacional».

La Razón: La réplica: La bancada del PP en pie llama "cobarde" a Sánchez tras el desplante a Feijóo.

Investidura: Sánchez rehúye a Feijóo y cede la réplica a Óscar Puente, "El Rottweiler de Sánchez".

El Imparcial: El líder del PSOE, de forma inédita, evita intervenir en el debate de investidura de Núñez Feijóo.

Doctor ¿qué puedo hacer para serenarme?... Creo que lo mejor es el suicidio.