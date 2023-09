Zucchetti Spain promueve la reindustrialización en clave digital y verde en el Foro Expansión

Zucchetti Spain participa en el Foro Expansión 'Innovación y Sostenibilidad' El fabricante de referencia de soluciones de software empresarial, Zucchetti Spain, ha patrocinado el Foro Expansión "Innovación y Sostenibilidad", organizado por Diario Expansión.

Se trata de un evento de gran relevancia para el análisis de la situación económica y las oportunidades de la transformación digital, orientado a promover la reindustrialización en clave verde y digital, tal como ha sostenido el CEO de Zucchetti Spain, Justino Martínez Salinas.

Este espacio ha contado con la participación del Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, y la Diputada Foral de Promoción Económica, Ainara Basurko, en representación de las instituciones vascas. Hoy ha tenido lugar el Foro Expansión en la Torre Iberdrola de Bilbao, donde se han dado cita instituciones y empresas de gran relevancia en Euskadi para analizar las oportunidades de futuro que ofrece la transformación digital, con los fondos Next Generation como mecanismo de innovación y crecimiento económico en las empresas.

Zucchetti Spain ha tenido una presencia destacada en esta jornada, junto a empresas de primer nivel como Iberdrola, Kutxabank, o Amazon, e instituciones como el Gobierno Vasco, el Museo Guggenheim, la Universidad de Deusto o la Confederación Empresarial de Bizkaia -CEBEK-.

El CEO de Zucchetti Spain, Justino Martínez Salinas, ha participado en la mesa redonda Reindustrialización en clave verde y digital, donde ha destacado la oportunidad que supone abordar la innovación en el tejido social y empresarial vasco para garantizar la futura competitividad.

Durante este espacio de diálogo y debate se han puesto de relieve los aspectos más relevantes que necesitan abordar las empresas e instituciones vascas para adaptarse al futuro: digitalización, innovación y sostenibilidad deben ir de la mano en un entorno de gran competitividad y volatilidad, donde la tecnología avanza de manera firme, generando cambios disruptivos que obligan a las empresas a adaptarse. En la apertura de la jornada, Pedro Azpiazu, Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, ha destacado la oportunidad que suponen los fondos Next Generation, que "están llegando a la economía social y productiva y tienen que servir para dinamizar los mercados y diferentes agentes sociales. Es una gran oportunidad y su implantación tendrá un efecto histórico sobre la sociedad en general. Pero la innovación tecnológica y el desarrollo económico no pueden obviar la sostenibilidad. Hay que reivindicar un futuro verde digital e inclusivo».

Zucchetti Spain subraya las ventajas competitivas de la innovación para potenciar la transformación empresarial

En un debate moderado por Iñaki Garay, Director Adjunto de Expansión, Justino Martínez Salinas ha analizado aspectos clave para el futuro crecimiento económico. El CEO de Zucchetti Spain ha destacado el cada vez más generalizado y económico acceso a la tecnología que tienen todas las pymes, como consecuencia del importante despliegue de soluciones en la nube experimentado en los últimos años: "hoy el software es verde y todo está muy relacionado e integrado. En Zucchetti Spain, llevamos más de treinta años digitalizando la industria, y ahora con el software en la nube eliminamos las barreras de acceso a la tecnología y la hacemos más accesible a todo tipo de empresas".

El auge del modelo cloud facilita a las empresas el acceso a soluciones de software de última generación evitando las barreras de entrada de los software tradicionales que necesitaban ser implantados en los servidores del cliente. "Nos encontramos ante la democratización del software, que debe ser accesible para todo tipo de Pymes", -afirma Justino Martínez- "con la tecnología cloud se han sustituido las fuertes inversiones iniciales por cómodas cuotas que permiten a las empresas optimizar sus inversiones". Hoy, las empresas no necesitan invertir en costosas infraestructuras ni asumir el mantenimiento y la evolución tecnológica del software al ser el proveedor de servicios el responsable de estas tareas. El modelo de pago les permite contratar sólo lo que necesitan, con funcionalidades y servicios configurables que pueden crecer y evolucionar al ritmo de su negocio.

La tecnología cloud garantiza además un acceso 24×7 a la información, en cualquier momento y desde cualquier lugar, algo indispensable en los actuales modelos de teletrabajo, smart working y personal en movilidad. Esta tecnología está impulsando de forma significativa la digitalización de las pymes, ya que además de ayudarles a ser más competitivas, les permite dar respuesta a las demandas de unas administraciones que cada vez están más digitalizadas y que exigen a su vez a las empresas una relación telemática mayor.

La importancia de la sostenibilidad y la economía verde para el crecimiento económico

La sostenibilidad es otro de los elementos que se han subrayado de manera especial durante este Foro Expansión. En este sentido, la digitalización de las empresas supone también racionalizar los procesos para que el crecimiento económico sea paralelo y compatible con la sostenibilidad.

La mejora de los procesos internos, el uso del Big Data para el análisis y la toma de decisiones, así como la reducción de los desplazamientos gracias al auge del Smart Working, permiten que las empresas digitalizadas sean menos dependientes del uso de los combustibles fósiles y contribuyan a crear mejores sistemas de trabajo.

Ainara Basurko, Diputada Foral de Promoción Económica de Bizkaia, ha cerrado la jornada destacando la importancia de invertir en I+D+i a nivel privado e institucional para acelerar la innovación y ganar en competitividad: "la innovación es la palanca de la transformación continua de la sociedad en clave de digitalización y sostenibilidad".