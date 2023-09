​Cristina De Middel. 'Cartas al director'

La fotógrafa Cristina De Middel (Alicante, 1975) aterriza en la Sala Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid, del 28 de septiembre de 2023 al 14 de enero de 2024, con Cartas al director –comisariada por Semíramis González–, una exposición sin un recorrido único marcado, y cuyo eje son distintos temas fundamentales de la prensa tradicional como son la guerra, la violencia, la prostitución/trabajo sexual y las migraciones.

A partir del único espacio de respuesta que existía en la prensa tradicional, las cartas al director (donde, quien leía un diario podía escribir para cuestionar, preguntar o quejarse por algo), se busca aquí contrarrestar los discursos unidireccionales de lo visual y lo informativo.



Cartas al director presenta proyectos anteriores y más recientes que se muestran por primera vez de manera amplia, desde Vida y milagros de Paula P. (2009), Gentlemen’s Club (2015 – 2023) a otras actuales como Journey to the Center (2015 – 2022) o la nueva producción The Kabuler (2022) junto a Lorenzo Meloni. Todas estas, junto a otras, abordan temas como la vida diaria en el Afganistán de los talibanes, el viaje migratorio a través de México para llegar al supuesto centro de la tierra (como en la novela de Verne) situado en Estados Unidos o la prostitución desde ángulos diversos.

Más allá del dramatismo de estas cuestiones, De Middel da una vuelta de tuerca y propone nuevas miradas sin juzgar, dejando que seamos cada uno quienes extraigamos nuestras propias conclusiones. La propia disposición espacial de la muestra incide en esta idea, dejando que sea el propio visitante quien elabore sus propias noticias, transforme esos mensajes y redacte aquello que le gustaría leer.

Middel habla con un lenguaje visual heredado de su etapa inicial en el fotoperiodismo, con una apuesta por comunicar que no ha perdido nunca, a la par que utiliza lo artístico como una herramienta verdaderamente transformadora de la realidad, abarcando distintas formas de relatar cuestiones que le interesan de manera constante, como la ficción/realidad, la narración y la comunicación de lo visual, el humor, el relato y la lectura última de quien mira.

Después de 10 años como fotoperiodista, el trabajo de Cristina De Middel pasó a investigar la ambigua relación que tiene la fotografía con la verdad. Combinando lo documental con planteamientos más conceptuales, el resultado es un cuestionamiento de los estereotipos y de las verdades absolutas que el medio suele abanderar. En 2017 recibió el Premio Nacional de Fotografía y pasó a formar parte de la agencia Magnum, de la cual asumió la presidencia en 2022.