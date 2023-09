​Cerca de un 90% de médicos españoles muestran su descontento salarial

Los profesionales médicos españoles se muestran insatisfechos con la remuneración que perciben. Así lo revela el nuevo Informe sobre Salarios, poder adquisitivo y satisfacción profesional de los médicos elaborado por Medscape, plataforma de información sanitaria especializada. Cerca de un millar de médicos, pertenecientes a diferentes especialidades, fueron encuestados y los datos evidencian el descontento generalizado: hasta un 87% de los facultativos piensan que no están bien remunerados. Por otra parte, los resultados desvelan que los médicos españoles perciben 56.000€ de remuneración salarial media al año por la atención directa a sus pacientes, incrementada en 17.000€ cuando se trata de especialistas y cerca de 9.000€ menos en el caso de mujeres médicos. El descontento se hace patente cuando dos de cada cinco encuestados consideran que deberían cobrar entre un 26% y un 50% más.

Frente a los mencionados ingresos regulares, más de la mitad (54%) admite desempeñar una actividad complementaria que les reporta una media de ingresos extras de 2.800€, manteniéndose la diferencia de género entre hombres (3.300€) y mujeres (2.200€). Respecto al año anterior, hasta un 48% de los encuestados refirieron que sus ingresos no se habían visto modificados, un 63% admitió que su poder adquisitivo se había reducido y un 80% reconoció que la inflación había impactado en su estilo de vida.

En palabras del Dr. Javier Cotelo Vila, miembro del Comité Editorial de Medscape en español “Claramente, los resultados del informe revelan una palpable insatisfacción salarial entre los médicos españoles. El hecho de que un 90% de profesionales admitan estar descontentos con su remuneración merece que los organismos competentes recapaciten sobre esta situación”, aunque añade: “Sin embargo, estas cifras se ven gratamente compensadas por la motivación que les provoca el desempeño laboral, alcanzando casi el 70% los profesionales que volverían a elegir la medicina como profesión si tuvieran que empezar de nuevo”.

Otras conclusiones del informe recogen los aspectos más gratificantes de la profesión, con un 26% de encuestados que mencionan ser bueno en su campo y encontrar respuestas y diagnósticos, seguido de cerca por un 21% que se inclina por el agradecimiento y trato recibido por los pacientes. Por el contrario, la parte más desagradable del trabajo la sitúan en las jornadas prolongadas (28%) y el trato con pacientes difíciles (23%). Finalmente, la mayoría (68%) elegiría la medicina como profesión si tuvieran que empezar de nuevo, aunque la mitad de los médicos no recomendaría la carrera de medicina a sus hijos.

El informe desvela más conclusiones relacionadas con el nivel de satisfacción salarial de los médicos españoles y otras cuestiones:

Ocho de cada diez profesionales afirmaron vivir conforme a las posibilidades que les brindan sus ingresos y solo un 3% reconoció vivir por encima de sus posibilidades. Además, más de la mitad (51%) han pagado ya, o están pagando hipoteca. Un alto número de encuestados (69%) informó no haber sufrido ninguna pérdida económica en el año 2022. En general, la media del patrimonio neto actual estimado por los médicos españoles que participaron en la encuesta es de 253.000€. Sobre la atención médica, un 67% trabaja solamente en el sistema público, seguido de lejos por un 18% que trabaja en ambos sistemas, público y privado, y un 15% únicamente en el privado. Por último, en cuanto a la teleconsulta, hasta un 55% la utiliza en su trabajo. En lo que se refiere a dispositivos inteligentes, un escueto 9% reconoce usarlos y recomendarlos.

Con referencia a estos resultados, el Dr. Javier Cotelo Vila, concluye: “Una vez analizadas todas las conclusiones de este nuevo informe, llama la atención las contradicciones que recogen las respuestas de los profesionales médicos en lo que a nivel de satisfacción se refiere. Si bien están evidentemente descontentos con su situación salarial, existen grandes mayorías que reconocen lo gratificante del desempeño de la profesión médica, aunque, por el contrario, no la quieren para sus hijos, pero ellos volverían a estudiar la misma carrera. Curioso”.