Suzann Pettersen vs Stacy Lewis, duelo en la Costa del Sol

La capitana europea, Suzann Pettersen, y la estadounidense, Stacy Lewis, suman trece participaciones como jugadoras en la Solheim Cup, pero, curiosamente, no se han enfrentado nunca en este torneo, ni por parejas ni en individuales. Quizá por eso y porque ambas se estrenan en el puesto, hay mucha expectación por ver cómo se desenvolverán en la Solheim Cup que se disputará en Finca Cortesín, en Andalucía, del 18 al 24 de septiembre.

En el caso de Suzann Pettersen, sus nueve participaciones en la Solheim Cup la convierten en la segunda jugadora con más ediciones disputadas junto a la escocesa Catriona Matthew y a tres de los 12 torneos que jugó la inglesa Laura Davies, una de las vicecapitanas de este año.

Tras esas nueve participaciones, sin olvidar otras dos en las que ejerció como vicecapitana, la golfista noruega se ha convertido en la cuarta jugadora con más partidos jugados (36), la tercera con más partidos ganados (18) y la cuarta con más puntos cosechados (21).

En el balance de los partidos Fourball, Suzann Pettersen es la tercera que más ha disputado (13) y entre ellos, la que más ha ganado junto a Laura Davies (9) y la segunda que más puntos ha logrado (10,5).

Sus números en los partidos Foursome también la convierten en una de las jugadoras europeas más destacadas de la competición, ya que es la tercera en encuentros disputados (14) y la tercera que más partidos ha ganado (7).

En cuanto a su bagaje en los partidos individuales, la escandinava es la segunda golfista europea con más encuentros disputados (9), en los que ganó dos, perdió cuatro y empató seis.

Precisamente, fue en su último partido individual en la Solheim Cup de 2019 disputada en Escocia cuando Suzann Pettersen agrandó su figura en este torneo, ya que con su victoria sobre Marina Alex rubricó el triunfo de Europa, algo que no sucedía desde 2013. Tras esa edición, la jugadora de Oslo anunció su retirada como golfista profesional.

Stacy Lewis, por su parte, todavía está en activo y cuenta con cuatro participaciones en la Solheim Cup, que pudieron ser cinco si la estadounidense no hubiera sufrido una lesión en la edición de 2019 que la impidió formar parte del equipo, además de otra edición en la que ejerció como vicecapitana. En esas ediciones, la jugadora de Ohio completó un total de 16 partidos, de los que ganó cuatro, perdió 10 y empató uno. En partidos Four Ball tiene un balance de cuatro disputados, con tres victorias y una derrota; en Foursomes cuenta con un total de ocho, con dos victorias y seis derrotas; y en individuales, de sus cuatro partidos ha perdido tres y empatado uno.

Así mismo, en cuanto a los records del equipo de EE.UU. Stacy Lewis es una de las jugadoras con más triunfos en partidos Fourball, con dos, y por tanto, una de las que más puntos ha logrado en esos encuentros, también con dos.

Más allá de la Solheim Cup, ambas capitanas empatan en torneos del Grand Slam conseguidos, con dos cada una, y en total, Suzann Pettersen acumuló 21 torneos profesionales por los 13 que lleva hasta la fecha Stacy Lewis.

Finalmente, la golfista estadounidense alcanzó el número uno del ranking mundial en dos ocasiones, mientras que la noruega estuvo muy cerca de lograrlo al llegar al segundo puesto mundial.

Con estos datos, no hay duda de que la Solheim Cup que está a punto de disputarse en la Costa del Sol, no sólo se decidirá en los partidos que enfrenten a las 12 jugadoras de cada equipo, también se decantará del lado cuya capitana tome las mejores decisiones, elija la mejor estrategia y transmita mejor su filosofía.

Equipo europeo: Celine Boutier, Maja Stark, Charley Hull, Leona Maguire, Georgia Hall, Linn Grant, Carlota Ciganda, Anna Nordqvist, Madelene Sagstrom, Gemma Dryburgh, Emily Kristine Pedersen y Caroline Hedwall. Vicecapitanas: Laura Davies, Caroline Martens y Anna Nordqvist.

Equipo estadounidense: Lilia Vu, Nelly Korda, Allisen Corpuz, Megan Khang, Jennifer Kupcho, Danielle Kang, Andrea lee, Lexi Thompson, Rose Zhang, Angel Yin, Ally Ewing y Cheyenne Knight. Vicecapitanas: Angela Stanford, Morgan Pressel y Natalie Gulbis.