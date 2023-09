​El PP, entre el ‘tamayazo’ y el golpe de Estado

Para Feijóo la noche del 23-J fue una noche triste, él y los suyos se habían prometido una victoria feliz frente al PSOE, estaban seguros que, después de los resultados de las municipales del 28-M, en las elecciones generales iban a arrasar, pero sus amistades peligrosas con el fascismo les iban a pasar factura, y la muchachada de la gaviota carroñera, ni tan solo auxiliada por la muleta del partido fascista, obtuvo los escaños suficientes para que Feijòo, el "amigo del narco”, pudiera acomodar su trasero en los sofás de Moncloa. Al gallego le faltan cuatro escaños para poder gobernar.



Cuando se ha tenido el poder tan cerca y, a las primeras de cambio, se pierde, salen a la luz los instintos más primarios, en este caso por los pasillos de la calle Genova, la sede del PP erigida con dinero negro, comenzaron a pasear los fantasmas del pasado. El recuerdo de cómo llegó al poder Esperanza Aguirre quedó instalado entre las paredes de aquellos despachos todavía manchadas por las huellas de las inmensas corrupciones que desde hace tiempo llevan incrustadas en el ADN del Partido Popular. Entre aquellas paredes el eco iba repitiendo nombres como Gürtel, Púnica, Tamayazo, Camps, Zaplana, Rato, Fabra, Bárcenas y tantos otros recordatorios de los casos de corrupción del partido de Feijóo.

Cerca de allí, en la calle Ferraz sede del PSOE, Pedro Sánchez hacía juegos malabares para conseguir los votos necesarios para poder ser investido Presidente de Gobierno con la ayuda de los partidos que no iban a ayudar a Feijóo a sentarse en el banco azul del Gobierno. Peró la matemática parlamentaria es cruel y hace extraños compañeros de cama. Y en unos momentos en los que el independentismo catalán a algunos les parece estar en horas bajas sus catorce votos son imprescindibles para la investidura de Pedro Sáncherz.

Y aquí es donde nace el problema para el nacionalismo españolista de la derecha extrema, la extrema derecha y las viejas momias del socialismo. Cuando, según ellos, la patria y su unidad están en peligro todos juntos y en unión y al toque del cornetín de órdenes salen a la palestra para ponerse en primera línea de la trinchera contra el malvado nacionalismo catalán, según ellos, la peor epidemia que puede amenazar la España una, grande y libre que tanto gusta a unos y otros.

El primero en saltar a la palestra fue Felipe González, aquel seductor que con su chaqueta de pana encandiló a los votantes para desbancar al antiguo falangista Suárez de la Presidencia del Gobierno. A quien durante más de una década fué Presidente de un gobierno socialista ahora, según dijo, le cuesta mas cada dia introducir la papeleta del PSOE en la urna, A quien cuando era Isidoro en el Congreso de Suresnes en 1974 estaba de acuerdo con la autodeterminación de los pueblos de España ahora, con el paso de los años, es tan defensor de la unidad de la pàtria como Aznar. A quien, probablemente fue el señor X del grupo de asesinos del GAL, a quien acompañó a las puertas de la cárcel a su ministro Barrionuevo condenado en las tramas del GAL ahora le parece mal y fuera de la Constitución la amnistía para quienes no han derramado una gota de sangre. A González le siguieron en sus críticas a Pedro Sánchez y en su lucha por la sagrada unidad de su pátria Alfonso Guerra, su fiel escudero y primer corruptor, como mínimo por omisión, con su hermano Juan, y otras viejas glorias de un PSOE que cada día pierde más la O de Obrero y la S de socialista para quedarse finalmente en un simple PE, Partido Español.

La guinda del pastel la ha puesto José María Aznar, que en sus tiempos de falangista, defendía el No a la Constitución. Ahora, casi al borde del golpe de estado, demanda a los españoles que salgan a la calle en contra de la posible amnistía para los nacionalistas catalanes procesados o condenados por hechos relacionados con el “procés”. Sin ningún tipo de vergüenza Aznar está, como dijo la ministra, en la rampa de lanzamiento para solicitar otro Alzamiento que salve a España. Y Feijóo en lugar de hacerle callar le ríe la gracia y afirma que el PP convocará una concentración en Madrid el fin de semana anterior a la fecha de celebración de su sesión de investidura. Autobuses de toda España acudirán a Madrid para celebrar un aquelarre contra Catalunya. Porque esta derecha extrema y la extrema derecha fascistas saben que ir contra Catalunya, aunque sea mintiendo, es rentable,

El mal llamado “problema catalán”, en realidad es un problema de Madrid, viene a ser como el ajo, siempre repite. Quiero creer que solo ha sido una casualidad que Aznar ayer lanzará sus exabruptos y al día siguiente 13 de Setiembre se cumplan 100 años del levantamiento del general Miguel Primo de Rivera con la aquiescencia del rey Alfonso XIII. La excusa, una vez más, fue Catalunya, el general golpista escribió que daba aquel golpe, entre otras razones, por “el morboso sentimiento catalán de hostilidad a España que tan criminalmente se ha dejado desarrollar en la escuela, el púlpito y la universidad!”. Han pasado cien años y la derecha montaraz, ignorante y cerril de España sigue pensando lo mismo. Sólo son partidarios de las amnistías si son fiscales, así su rey, sus amigos y ellos mismos pueden blanquear los dineros que tienen en el extranjero.