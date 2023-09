La duración media de los contratos realizados en el segundo trimestre fue de 46 días (cae un 10,6% con respecto al trimestre anterior)

The Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, junto al Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en RRHH, presentan la sexta edición del Observatorio trimestral del mercado de trabajo.





En el pasado agosto el número de contratos iniciales disminuyó hasta 1.058.498 (-24,1% intermensual; -11,1% interanual), de los cuales 669.904 fueron temporales (-22,5% intermensual; -13,8% interanual) y 388.594 indefinidos (-26,5% intermensual; -7,7% interanual). Esta reducción en la contratación inicial afectó especialmente a las mujeres a nivel intermensual (-26% intermensual; -10,9% interanual) frente a los hombres (-22,3% intermensual; -12,2% interanual).

Poniendo el foco en la duración media de los contratos, en julio de 2023 el 34% (+1,2 p.p. intermensuales; -0,3 p.p. interanuales) duraron un mes o menos, y el 19,3% (-1,8 p.p. intermensuales; -0,4 p.p. interanuales) duraron una semana o menos. Al comparar los datos para el segundo trimestre de 2023, la duración media es de 46 días (-10,6% intertrimestral; +0,3% interanual).

Al tener en cuenta la ratio de contratación/afiliación de agosto de 2023, la de los fijos discontinuos se situó en un 17,3% frente al 3,7% para los indefinidos a tiempo parcial y el 1,6% para los indefinidos a tiempo completo. Al comparar según trimestres, vemos que la ratio para fijos discontinuos se situó en el 63,3% para el segundo trimestre de 2023 (-24,2 p.p. interanuales).

El paro registrado en agosto aumentó hasta los 2.702.700 de desempleados (+0,9% intermensual; -7,6% interanual), siendo los menores de 25 años los que más aumentaron sus cifras (+2,1% intermensual; -4,8% interanual), en especial las mujeres menores de 25 (+2,6% intermensual; -6,1% interanual). No obstante, cabe destacar que la tasa de paro disminuyó para el segundo trimestre de 2023 hasta el 11,6% (-12,5% intertrimestral; -7,1% interanual).

Javier Blasco, director de The Adecco Group Insitute: “Ya pocos ponen en cuestión la necesaria flexibilidad, y que la temporalidad no siempre es equivalente de precariedad laboral. En sectores como el turismo, que está sosteniendo un parte importante de nuestro PIB y el empleo, la temporalidad es una característica necesaria debido a la naturaleza estacional de la industria. Y esto es extensible a cualquier actividad económica. Además, para lograr la sostenibilidad laboral y mejorar las condiciones salariales, se necesita un enfoque que combine flexibilidad y seguridad en el empleo”.