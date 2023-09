Perú en el problema del Sáhara

Como el imperio español disolvió a sangre y fuego el imperio incaico, luego de haber sido dominado por el imperio almorávide, que a su vez dominó la península ibérica, hoy herederos de aquellos imperios rebaten la intangibilidad de fronteras que trazaron.

La decisión anunciada por la República del Perú de suspender, a partir del viernes, las relaciones diplomáticas con la pretendida "rasd", es una decisión que se enmarca en el sentido correcto de la historia, y confirma lo acertado de lo enunciado por el Rey Mohammed 6 cuando afirma que Marruecos será dueño del Sahara hasta el fin de los tiempos.

La decisión conforme al derecho internacional, tomada por la República del Perú, abre nuevas perspectivas a la cooperación bilateral no solamente entre Rabat y Lima, también con toda Latinoamérica que está avanzando inexorablemente hacia el esclarecimiento del litigio en el Sahara respaldando al Reino de Marruecos en la defensa legítima de su integridad territorial.

El columnista marroquí Hicham Lakhal consignó: … "el ex ministro peruano de Asuntos Exteriores, Luis González Posada, declaró a la MAP que el gobierno de su país acaba de anular una decisión anterior que había violado los principios de la política exterior de Perú al reconocer una entidad fantasmagórica".

El ex diplomático peruano estimó que la suspensión de las relaciones de su país con el Polisario abrirá una nueva página en las relaciones históricas y fraternales entre Marruecos y Perú, que el año próximo celebrarán 60 años de relaciones diplomáticas.

En Chile, el activista de derechos humanos, Juan Moraga, presidente de la ONG "Derechos Humanos Sin Fronteras", celebró la decisión peruana de suspender relaciones con "una entidad que no cesa de violar los derechos humanos".

Para Moraga, la decisión de Perú facilitará la denuncia de las graves violaciones cometidas por este grupo armado contra los saharauis secuestrados en los campamentos de Tinduf. Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Periodistas del Perú y experto en relaciones internacionales, Ricardo Sánchez Serra, consideró que su país, al suspender las relaciones diplomáticas con una nación inexistente como la pseudo “rasd”, ha vuelto a la normalidad en su política exterior y en sus relaciones internacionales.

Sánchez Serra añadió que era inconcebible que el gobierno del golpista ex presidente Pedro Castillo, hoy en las cárceles peruanas, haya obedecido a órdenes ideológicas y reconocido a un ente inexistente, que, por ello, no estaba reconocido por las Naciones Unidas o la Unión Europea, ni por más de 160 países del orbe.

Los observadores en América Latina destacan que el Perú se alinea así con la posición de países convencidos de la pertinencia de la causa nacional y de la soberanía del Reino sobre sus provincias del sur y que la solución a este conflicto pasa por una iniciativa de autonomía calificada de “seria y creíble” por la comunidad internacional. LAW