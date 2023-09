Calentamiento global y cambio climático: emergencia planetaria

De izquierda a derecha: Esmeralda Méndez Gutiérrez, Natalia Esquivel Benítez, Miguel Fajardo Corea, Carlos Javier Jarquín, Eduardo Torres Madrigal, Hámer Salazar, Ana Anka, Leonardo Cruz Alvarado y Ligia Calderón. Foto: Nicole Sancho, Nicco Photo (Instagram, @nicco_photo)

La tarde de este 7 de septiembre realizamos la presentación de la compilación global Canto Planetario, en la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica “Miguel Obregón Lizano”. Mi sincero agradecimiento a la Sra., Laura Rodríguez Amador Directora de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, Sñr., Hámer Salazar director general de H.C. Editores, Nicole Sancho (fotógrafa) y a los periodistas Nohelia Reyes Molina y Alonso Sánchez Mejia.

Agradezco a los representantes de Costa Rica en Canto Planetario que se dieron cita en esta presentación: Hámer Salazar, Esmeralda Méndez Gutiérrez, José Eduardo Torres Madrigal, Ligia Calderón Valerín, Miguel Fajardo Corea, Natalia Esquivel Benítez, Óscar Leonardo Cruz Alvarado y Ana Anka (Perú, residente en Costa Rica). El agradecimiento es extensivo para todos los que nos acompañaron tanto de manera presencial como virtual.

A continuación comparto el discurso que di en esta solemne presentación:

Con sentimiento de gratitud, respeto y admiración me dirijo a ustedes.

El motivo de esta invitación y certamen es para presentar el libro CANTO PLANETARIO: HERMANDAD EN LA TIERRA, editado por HC EDITORES. A lo largo de la historia la humanidad ha vivido entre el dolor, el sufrimiento, la preocupación y la tristeza. Fenómenos sociales estos que, en la mayoría de las ocasiones, son provocados por individuos que disfrutan de la maldad; otras veces, por fenómenos naturales difíciles de prever. Ante la presencia de unos y otros, en pleno siglo XXI todavía seguimos cultivando esos sentimientos y estimulando división en la sociedad.

Soy del pensamiento que en la era tecnológica por la cual atravesamos debemos unirnos en la solidaridad y reducir el gravísimo problema del calentamiento global y el cambio climático. Una emergencia planetaria que, de no dejar el camino del individualismo, estaremos en un serio e inminente peligro de autoextinción. La única alternativa es enfrentar estos retos unidos, mano con mano, codo con codo.

Desde el 2022 comencé a diseñar este proyecto literario, multi artístico, multicultural y multilingüe en formato de antología. Una obra nunca vista en la historia de la literatura universal. En abril inicié el periplo por todos los continentes desde el ciberespacio, con el firme objetivo de realizar un proyecto colectivo e independiente en el cual invitaría a poetas, escritores, intelectuales, traductores y artistas de todo el planeta.

Gracias al compromiso y aporte de los seleccionados nació CANTO PLANETARIO: hermandad en la Tierra. Como gestor y compilador no fue fácil trabajar con personas de diferentes nacionalidades, idiomas, disciplinas y pasiones. Sin embargo, por su entrega, constancia y el amor por el planeta y las lenguas, la fórmula perfecta para la unión y la integración planetaria, este proyecto hoy es palpable.

Esta obra expresa desde distintas disciplinas artísticas la grandeza que posee nuestra casa en común: la Tierra. De todas las especies existentes, la que tiene más autoridad sobre la faz de la tierra es la humana. De nosotros depende la supervivencia de millones de especies con las que compartimos este tesoro de planeta.

Hoy 7 de septiembre se celebra el ‘Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul’, uno de los elementos esenciales para la vida y los seres vivos.

CANTO PLANETARIO es un proyecto que aspira trascender fronteras y unir personas y voluntades de diversas culturas, lenguajes y perspectivas en torno a la temática central del medio ambiente y en donde el castellano es el hilo conductor.

Este libro cuenta con el aporte de 268 participantes, 134 mujeres y 134 hombres entre poetas, narradores, traductores, artistas visuales, compositores y cantantes. No tiene ningún nexo con organismos, instituciones, empresas ni afiliaciones políticas, ideológicas o religiosas y fue gestionado totalmente por su compilador.

Este libro está publicado inicialmente en la plataforma de Amazon, disponible en los formatos digital y tapa blanda. Consta de dos volúmenes. En el primero están los participantes de África, América y Oceanía. En el segundo, los de Asia y Europa. El formato digital constituye un volumen, sin imágenes, excepto las mínimas necesarias. Esta es una obra única y multilingüe que promueve la paz y la hermandad global a través de la expresión artística y literaria de participantes provenientes de 110 países en 77 idiomas.

Entre algunos objetivos de la obra, destacan: Fomentar la integración de la educación global, la sensibilización y la educación ambiental mediante el desarrollo de herramientas y métodos para su implementación efectiva, con compromisos reales y eficaces. Estos pueden ser: foros, encuentros, congresos y todo evento que sirva para ello. Concienciar y sensibilizar a las personas para que adquieran una mayor sensibilidad y cognición medioambiental, de tal manera que se generen actitudes para resolver problemas ambientales desde la escala individual hasta la planetaria. Promover todos los idiomas, especialmente los que corren el riesgo de extinguirse, para que esto llegue a suceder. Difundir e incentivar el trabajo literario, musical y artístico, en general, de los autores contemporáneos.

Este libro incluye una novedad: un himno titulado “MI CANTO PLANETARIO”, letra y música del nicaragüense Pedro Alfonso Morales Ruiz e interpretado en castellano por seis cantantes de varias nacionalidades, con subtítulos en inglés. También, traducido e interpretado al hebreo, portugués e italiano. La letra se publicó en el libro en español, inglés y árabe, porque son los idiomas con mayor presencia en esta obra.

Durante el desarrollo del proyecto surgió la idea de darle continuidad a Canto Planetario, pero esta vez como novela. El concepto generatriz giraba en torno a una pareja de jóvenes que recorrerían el planeta y hablarían de temas ambientales, de turismo, gastronomía, idiomas, cultura… en medio de circunstancias adversas generadas por cuenta de algunos invitados necios o inconformes y otras anécdotas controversiales encontradas durante la ejecución del proyecto inicial. La idea fue compartida con un novelista suramericano para que la revisara y, si le parecía, para que la asumiera. Incluso, con él se habló de un posible título, algo así como un Viaje de ensueño por el mundo. De esta manera surgió la segunda parte de este proyecto en versión novela de ficción social, a cargo del escritor colombiano Wilson Rogelio Enciso, bajo su estilo, reglas, cronogramas, creatividad y género particulares, como él lo comenta en uno de sus vídeos y entrevistas al tocar el tema de la continuación novelada de Canto Planetario:

“Aunque tomé de referencia a un buen número de artistas participantes, a sus respectivos países y una que otra frase de algunos… me inventé una figura, la transfiguración literaria. Eso me permite, sin mencionar nombres ni títulos, aunque sí algunos rasgos, ubicarlos en escenarios reales, en sus lugares de origen; de donde, además, copio y dibujo con palabras parajes difuminados, así como ciertas esclerosis ambientales. Su protagonista, Icardo, es un personaje mágico que recorre el mundo desde donde aparece primero el Sol y concluye donde se oculta de último. Icardo va por el planeta interactuando con los artistas de su colosal proyecto, aunque, por culpa de los detractores (los necios), le es imposible verse con todos durante su alado periplo”.

Como gestor y compilador de CANTO PLANETARIO estoy agradecido por el entusiasmo de cada uno de los que se sumaron a esta iniciativa, de manera incondicional. A continuación, solo mencionaré a los representantes de Costa Rica, por no alargarme:

Clotilde Odette Ortega Elizondo, Esmeralda Méndez Gutiérrez, Eugenio Álvarez Elizondo, Franklin Calvo, Hámer Salazar, José Eduardo Torres Madrigal, Leonardo Porras Cabrera, Ligia Calderón Valerín, Merlyn José Hidalgo Figueroa, Miguel Fajardo Corea, Minor Arias Uva, Natalia Esquivel Benítez, Óscar Leonardo Cruz Alvarado, Sara María Ortega Elizondo y Yordan Arroyo.

Costa Rica tiene invitados provenientes de tres idiomas: español, bribri y maleku.

Mis sinceras felicitaciones y agradecimiento para el maestro Hámer Salazar por el excelente trabajo editorial que realizó, junto con su equipo de HC Editores. Muy gentil, querido Hámer, por haber creído en este proyecto como escritor y editor. Es un honor que tu equipo fuese el encargado de la decoración final de esta obra literaria.

No puedo pasar por alto, y discúlpenme, en la presentación virtual de CANTO PLANETARIO el pasado 22 de julio, el doctor Víctor Manuel Ramos Director de la Academia Hondureña de la Lengua, parte de su intervención dijo:

“CANTO PLANETARIO, sin la menor duda, se convertirá libro esencial en la producción libresca, como una verdadera Asamblea Mundial, quizás más significativa que la de la misma ONU, porque aquí hay plenitud es necesario impulsar la conservación de la paz, de la alegría, del progreso y del disfrute de la vida, con todos sus derechos, para cada uno de los habitantes del planeta. “

Para terminar, permítanme utilizar las palabras que dijo el actual presidente colombiano Gustavo Petro en su toma de posesión: «…lucharé por la paz, la igualdad, la seguridad, el medio ambiente y la integración de América Latina». Este pensamiento es una gran apuesta por la paz, la seguridad, el medio ambiente y la integración hispanoamericana con el mundo, así como lo es Canto Planetario, iniciativa literaria gestada en esta maravillosa tierra que es América Latina; obra que hoy presento en este magno recinto: la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica.

En el siguiente enlace puede disfrutar de esta presentación: https://youtu.be/GD2NSQjyipg?si=UExff6Cda9_eoIYA