¿Cómo hacer que tu currículum marque la diferencia?

El mercado laboral sigue estando realmente difícil en España, y por eso es tan importante conocer bien todas las técnicas para crear un currículum que sea convincente y efectivo. No basta tan solo con copiar y pegar tus títulos y tu experiencia laboral. ¡Hay muchos aspectos a tener en cuenta en la elaboración de un currículum que sea capaz de atraer la atención del personal de recursos humanos!

Haz que la presentación esté bien cuidada

En el mejor de los casos, el departamento de recursos humanos solo dedicará unos segundos a revisar tu currículum antes de decidir si merece la pena incluirlo en el proceso de selección o no. La mayoría de anuncios de trabajo reciben cientos, si no miles de currículums a las pocas horas de su publicación. Por eso, tu currículum debe tener una presentación diáfana y bien clasificada, ya que de otro modo irá directo al cubo de la basura.

Organiza la información de manera atenta, asegúrate de que haya suficiente espacio en los márgenes para dejar al currículum ‘respirar’, elige tipografías que sean agradables y fáciles de leer, y aprovecha los colores para crear currículums que sean aún más sencillos de interpretar con solo una mirada. De este modo lograrás atraer la atención del personal y pasar a la siguiente fase del proceso.

Pasa tu currículum a PDF para imprimirlo o enviarlo por correo

Entregar o imprimir los currículums en formato Word no es una buena idea. Este formato es propenso a numerosos desajustes tanto en el proceso de impresión como durante el envío digital. Los documentos en Word son ideales para trabajar en un texto porque son flexibles, pero, a la hora de compartirlo, esta misma flexibilidad hace que sean desaconsejables. Por eso es tan importante optar por un convertidor de Word a PDF.

Con este tipo de conversores puedes trasladar toda la información de tu currículum en Word a un documento PDF que mantendrá su estructura intacta allá donde vaya. El formato PDF es el ideal para imprimir cualquier currículum, y, además, te servirá para asegurarte de que su presentación se mantiene intacta cuando lo envíes por correo electrónico. ¡De este modo, tendrás la garantía de que todo el trabajo para cuidar su aspecto merece la pena!

Presenta solo la información relevante para el puesto

No toda tu experiencia laboral es útil para todos los puestos de trabajo. Si habías trabajado repartiendo pizzas hace unos años, seguramente te servirá de poco si quieres optar a un puesto en una compañía de seguros. ¡De hecho, puede ser mejor que omitas esta información! Recuerda que el personal de recursos humanos tiene muy poco tiempo para revisar todas las solicitudes, así que tendrás que asegurarte de elegir solo la información pertinente.

Lo mismo ocurre con los estudios. No es demasiado relevante en qué colegio te graduaste de la ESO. Incorpora solo los estudios superiores que tengan relación con el puesto de trabajo al que aspiras. Y, si buscas un trabajo no cualificado, ¡ten presente que los estudios superiores pueden lastrarte en tu candidatura! Es triste, pero es cierto. Un currículum eficaz implica un proceso de selección donde deberás dejar fuera parte de tu historia.

¡No olvides adjuntar una fotografía tuya!

Tu imagen es uno de tus mejores activos para un puesto de trabajo. Cualquier departamento de recursos humanos priorizará los currículums que incluyen una fotografía. Esto les inspira confianza y les da una idea más clara de la persona a la que quieren contratar. Además, incluir tu fotografía les permitirá recordarte más fácilmente. Por eso, los currículums que no incluyen una foto suelen descartarse a las primeras de cambio.

Una opción formal y neutra es incorporar una fotografía de carnet en tu currículum. Sin embargo, dependiendo del puesto de trabajo, suele ser más recomendable optar por una foto un tanto más creativa, o, cuanto menos, más natural. Algunos currículums incorporan más de una foto, pero esto ya no es tan buena idea. Recuerda que se trata de un currículum, y un culto excesivo por tu imagen envía un mensaje muy negativo.

Las referencias online pueden ser de ayuda

Si tienes una página web o un portafolio donde pueda verse tu trabajo, es muy buena idea que lo adjuntes con tu currículum, sobre todo si lo envías en formato digital. Los enlaces permiten acceder a mucha información relevante en caso de que tu presentación inicial le interese a la empresa, pero no saturan el aspecto de tu currículum, y contribuyen a mantenerlo limpio y despejado.

Incluir un enlace a plataformas como Instagram o TikTok no tiene demasiado sentido salvo que estés optando a un trabajo donde solo necesiten contratarte en función de tu imagen. Para el resto de trabajos, te conviene incluir tu LinkedIn, tu página web, tu canal de YouTube o tu portafolio en DeviantArt, por citar algunos ejemplos. ¡Recuerda asegurarte de que todas estas plataformas tengan a su vez la mejor presentación posible!