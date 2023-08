La mentalidad de la economía circular puede ayudar a asegurar un futuro positivo para el agua y beneficiar a las personas y al planeta

Los niveles de escasez de agua se están disparando sobre todo en Europa, ya que el uso anual de agua ha aumentado alrededor de 3.500 millones de metros cúbicos a nivel mundial durante el último siglo. Una acción para aumentar la circularidad del agua a través de la colaboración global y la innovación podría ayudar a abordar este tema. Hacerlo traerá beneficios más amplios , incluida la reducción del riesgo de sequía, el apoyo a los objetivos climáticos y el avance del desarrollo social para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, según una nueva investigación de BSI y Waterwise.



Thirst for change: securing a water positive future señala que el suministro y uso del agua contribuye con alrededor del 10% de las emisiones globales de carbono, mientras que la sequía podría afectar hasta al 75% de la población mundial para 2050, lo que significa que la inacción ahora podría ser tan perjudicial para el planeta como no abordar la crisis climática.

El informe establece los pasos clave que deben tener un impacto positivo para ayudar a la sociedad a enfrentar este desafío, incluida la economía para abordar la escasez de agua, podría ser una oportunidad de sostenibilidad tan grande como reducir el cambio climático, lo que facilita para que los consumidores elijan productos que ahorren agua e incorporen una mentalidad de economía circular.

El estudio realizado por BSI, la compañía de mejora empresarial y estándares, en asociación con Waterwise, una voz líder en el uso eficiente del agua, incluye un indicador que evalúa la escasez de agua en 40 ubicaciones, con los Estados Unidos, China e India recibiendo la calificación más alta posible. España se ubica aproximadamente en el medio de las 40 ubicaciones en general, sin embargo, también tiene niveles relativamente altos de agua disponible, lo que brinda la oportunidad de mejorar la resiliencia del suministro público de agua. Si bien el agua es abundante en la Tierra, solo el 0,5% está disponible como agua dulce, y el informe encuentra que una combinación de crecimiento de la población, cambio climático y desarrollo económico está impulsando la demanda y ejerciendo una presión creciente e insostenible sobre este suministro.

Jonathan Chocqueel-Mangan, Director de Estrategia y Transformación de BSI, dijo: “El agua es uno de los recursos más fundamentales y preciosos de la tierra. Hemos lanzado esta asociación para comprender más sobre cómo podemos colaborar para descubrir oportunidades para mejorar la disponibilidad del agua al proporcionar soluciones que beneficiarán a las personas y al planeta". "En BSI, entendemos que garantizar un futuro con seguridad hídrica podría ser una oportunidad tan grande como reducir las emisiones de carbono. Como organización enfocada en impulsar la mejora empresarial, esperamos poder tener un impacto positivo significativo en la sociedad y las organizaciones por igual al avanzar en este debate".

La investigación identifica que el uso inteligente del agua puede traer beneficios importantes, incluyendo permitir el acceso global equitativo, proteger hábitats preciosos y hacernos más resistentes al cambio climático y la sequía. Hace una serie de recomendaciones, incluyendo:

Reconocer el desperdicio de agua como un desafío serio : reconocer el problema y actuar, con las compañías de servicios públicos liderando el camino para reducir las fugas de la red. Asegurarse de que sea fácil elegir productos que ahorren agua y tomar decisiones sostenibles, por ejemplo, aprendiendo de países como Australia y Singapur, que aplican sistemas obligatorios de etiquetado de eficiencia del agua del producto, alineados con el estándar relevante. Adoptar la innovación y hacer un mejor uso de los datos : los medidores inteligentes tienen el potencial de cambiar las reglas del juego cuando se trata de ahorrar agua. Fomentar una cultura de ahorro de agua : priorizar la protección de nuestro planeta a través de la gestión del agua, ya sea en el hogar o en el lugar de trabajo, y en diferentes sectores Cerrar el círculo: hacer que el reciclaje y la reutilización del agua sean la norma siempre que sea posible, utilizando técnicas como el reciclaje de agua y la reutilización del agua en edificios nuevos, o la recolección de agua de lluvia. Socios para el impacto : esfuerzo colaborativo entre una amplia gama de actores, desde el gobierno y los reguladores hasta la industria del agua y, en última instancia, todos nosotros, como usuarios del agua, podemos ayudarnos a abordar los crecientes desafíos en torno a la disponibilidad de agua.

La colaboración y el avance hacia una cultura de ahorro de agua pueden acelerar el progreso. El informe establece acciones asequibles y accesibles por parte de individuos, organizaciones y la sociedad para abordar la escasez de agua, incluido el aumento del uso de medidores inteligentes y el establecimiento de sistemas alternativos de suministro de agua (recolección de agua de lluvia, reciclaje de aguas grises) o soluciones de drenaje urbano sostenible (SuDS) en nuevos edificios.

Denelise L'Ecluse, directora general de aseguramiento para Europa en BSI, dijo: "El agua es uno de nuestros recursos más fundamentales, preciosos e infravalorados, es el hilo azul que conecta nuestro mundo, y usarlo sabiamente puede traer importantes beneficios, ayudándonos a mantener una buena salud y un entorno natural biodiverso. Tenemos suficientes suministros de alimentos y contribuimos al crecimiento económico. Pero cada vez está más claro que no es sostenible que la demanda de agua continúe aumentando sin medidas para garantizar que la estamos usando sabiamente y administrándola de manera eficiente.

"Gran parte de España y Europa se han visto afectadas por la sequía en los últimos meses, por lo tanto, ya estamos muy alertas al impacto de la escasez de agua y la importancia de conservar el agua, pero ahora es el momento de unirnos como población mundial y darle a esto la misma atención que le damos a otros problemas ambientales. Si nos asociamos, podemos convertir la ambición en acción y acelerar el progreso hacia un futuro sostenible del agua".

Nicci Russell, director ejecutivo de Waterwise, dijo: "El agua es fundamental para la vida. Sin embargo, nos enfrentamos a enormes desafíos en todo el mundo para garantizar que el agua esté disponible para las personas, las organizaciones y el medio ambiente. El informe de las Naciones Unidas dice que una cuarta parte de la población mundial ya vive en países con estrés hídrico. Cada vez está más claro que no podemos seguir como hasta ahora. Simplemente no es sostenible.



Una parte clave de la solución es asegurarnos de que usamos el agua que tenemos sabiamente en nuestros hogares y lugares de trabajo; evitar el desperdicio de agua. Al hacer esto, podemos ayudar a garantizar que nos adaptaremos a los impactos de la emergencia climática; alcanzar cero emisiones netas; asegurar el suministro de agua para las personas y las empresas y mejorar la protección y mejora del medio ambiente".

BSI brinda apoyo en una serie de áreas de la gestión del agua, incluidos los Planes de Seguridad del Agua, que es una base crítica para la gestión y el control efectivo de riesgos para todo tipo de peligros biológicos, químicos, físicos y radiológicos.

Acerca de la investigación

BSI encargó a Waterwise que recopilara datos creíbles, referenciados y trazables relacionados con la disponibilidad de agua, el uso del agua y los datos de eficiencia / desperdicio de agua de varios países objetivo. El informe abarca el Reino Unido, Estados Unidos, Japón, China, Australia, Francia y Alemania, señalando que estos son países consumidores netos de agua, al tiempo que analiza el papel de sectores específicos, incluido el comercio minorista; los sectores de la salud y los sectores construidos. Siempre que sea posible, la información recopilada es comparable entre países.

La investigación fue desarrollada por el equipo de expertos de Waterwise e involucró consultas con las redes internacionales de socios de la ONG, incluida la Asociación Americana del Agua, la Asociación Internacional del Agua y The Water Conservancy en Australia.

El Indicador de Seguridad Hídrica de BSI, una herramienta creada en asociación con Waterwise, que se encuentra dentro del informe, evalúa a 40 países en siete marcadores. Considera que siete países se enfrentan al mayor riesgo posible, e incluso países como Francia, Alemania, el Reino Unido y Australia se enfrentan a un riesgo medio. Dado que se espera que la población urbana aumente a 6.700 millones para 2050, el informe destaca que el uso inteligente del agua es fundamental para apoyar el desarrollo económico y las necesidades sociales y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.