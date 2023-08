Un beso nauseabundo como su autor

I. Se me olvidó el título y el "pohema". ¿Será? Pues no creo sólo sé que está en mi mente dando el brillo de la "Gloria" jugando con ritmos, armonía, bemoles, sostenidos ante el sentir extraño del verso interesante. Mañana recordaré el olvido, como la sombra que aparece debajo de las hojas de los árboles, que por virtud no hace daño, nos acompaña. Pero, será mañana. Esperemos ese mañana.