Sentido de Estado... muy poco... poquísimo

“SUMAR” es la fusión de dos número para obtener uno nuevo.



“COALICIÓN” es alianza, unión, liga, confederación o acuerdo entre varias partes.

“APOYAR” Favorecer, patrocinar, ayudar.



“FILOSOFÍA” Conjunto de saberes que buscan establecer, de manera racional, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano.

Y por fin el “SENTIDO COMÚN” de cada uno debe estudiar, analizar estos conceptos y tomar decisiones acordes con lo que nos enseña la FILOSOFÍA.

“SUMAR” se presenta ante su Majestad el Rey para informarle de su decisión de “APOYAR” al PSOE

¿Quiere decir, entonces, que no exigirá formar Gobierno de Coalición?

Yolanda Díaz domina la especialidad de la gimnasia artística en aguas movedizas...

¿Cuántos partidos o agrupaciones políticas configuran SUMAR?

¿Habrá alguno que piense que de TODOS los SUMANDOS saldrá un ÚNICO resultado final?

Más pronto que tarde veremos que más que sumandos son partes de ecuaciones, siendo cada uno de ellos “X,X” que en su momento sabremos lo que realmente son y exigen.

“DIVIDIR” y “DIVIDENDOS”, sin embargo, caminan juntos y desde un principio saben lo que quieren y estudian cómo conseguir el resultado, que será UNO. Bueno para el DIVISOR.

Hoy, darse las manos como caballeros, parece imposible, prevalecen los intereses no sólo de Partido sino, sobre todo, los personales.

Esa forma de actuar es lo moderno “París, Unión Europea, Marruecos, Sudamérica” bien valen una MISA y si no que lo diga el “sacerdote figurante ” en la reunión de Puigdemont, Jordi Pujol, Pere Aragonés, Quim Torra y José Montilla (el más catalán de todos, repartiendo estudio de idiomas en la formación de su familia... pero sólo de su familia).

Difícil lo tiene su Majestad el Rey.

Fácil los Políticos con conciencia y moralidad personal (no de obediencia conventual).

FACILÍSIMO todos aquellos que España y la convivencia pacífica les importa un comino.

¿Quiénes son estos últimos?... La respuesta la da el SENTIDO COMÚN.

España puede cambiar, los españoles lo han demostrado... UNIFICAR con SENTIDO DE NACIÓN y con respeto a las CULTURAS HISTÓRICAS.

¿Cómo lo hicieron las actuales y modernas NACIONES que componen la realidad social de un mundo DIVERSO?..., mejorable, sin lugar a dudas... pero para eso están los votos libres de los ciudadanos.