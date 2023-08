​¡Procesados del Perú, Uníos!

Hace 175 años, Carlos Marx y Federico Engels publicaron el Manifiesto Comunista, cuya consigna final era "Proletarios del mundo, Uníos!". Cuando se cumple dicho aniversario (y el número 15 de Perú Libre, PL), el jefe de este partido, ha trastocado dicho grito de guerra y le ha sustituido por un llamado a que todos los procesados por corrupción se unan para defenderse mutuamente contra cualquier investigacion.



Si para Marx y sus seguidores, el enemigo principal siempre fue lo que ellos denominaron como la reacción, la feudalidad, el capitalismo, el imperialismo o el fascismo, para Vladímir Cerrón estos son los "caviares". Este último término no existe en los diccionarios políticos del mundo y fue popularizado en el Perú por la fuji-dictadura para insultar a todos aquellos que investigan sus crímenes tanto en malversaciones de fondos como en violaciones de derechos humanos.

Hoy, el cerronismo es la única organización de izquierda del planeta que se ha apropiado de este mote y que lo usa a cada rato para designar a sus peores contrincantes. Si uno examina la web de PL y los discursos y escritos de su jefe y de sus incondicionales, comprobará que ninguno de ellos viene denunciando los billones de dólares que fueron robados por el fujimorismo y sus socios (con quienes hoy, más bien, se han asociado).

En momentos en los cuales han sido incautadas 295 propiedades y US$ mil millones a Joaquín Ramírez (el fuji-alcalde Cajamarca y anterior Secretario General y Mecenas de Fuerza Popular, FP), y que las investigaciones contra Keiko Fujimori pueden acabar colocando a esta a una larga prisión (como en la que se encuentra su padre), PL no dice nada al respecto.

El concubinato entre los procesados Vladímir y Keiko se da para que ambos se ayuden mutuamente para embestir contra quienes denuncian actos de corrupción.

Coalición del "Anticaviarismo" es para proteger a la corrupción y al fujimorismo

Recientemente, el Dr. Cerrón ha publicado en la web de PL (la cual siempre anda dominada por sus textos e imágenes), su último artículo "El factor caviar en la falacia del fujicerronismo". En este, repite la tesis fujimorista de que el enemigo central son los "caviares".

Para Cerrón: "El mayor éxito político de los caviares, derrocado el fujimorismo, fue la captura del Estado a partir del Ministerio Público (..) tienen una importante presencia en el Poder Judicial, la Procuraduría General del Estado y hasta hace poco tenían 4 miembros de los 7 en el Tribunal Constitucional. Razones por las que algunos editorialistas de medios derechistas los catalogan como el verdadero poder bajo la sombra y los medios de extrema derecha, como la verdadera organización criminal en el país".

Nótese de que el jefe de un supuesto partido, autoproclamado como "comunista", no califica al actual Estado como" burgués", "capitalista" o "neoliberal", sino "caviar". Al igual que la ultraderecha, repite que los caviares se aprovecharon de la caída del fujimorismo para capturar al Estado y a sus instituciones y que estos son "el verdadero poder bajo la sombra" y "la verdadera organización criminal en el país".

Según Cerrón: "En conclusión, entre la derecha y la izquierda popular parlamentaria, sin necesidad de negociar o pactar, sino por necesidad y casualidad, se compuso espontáneamente un duro voto anticaviar, lo que condujo a desestructurar algunas conquistas logradas por ellos como, por ejemplo, las capturas de la Superintendencia Nacional de Educación (SUNEDU), del Tribunal Constitucional (TC), del Ministerio de Educación (MINEDU), con su imposición de ideología de género, de la Defensoría del Pueblo, entre otros".

Durante las elecciones, PL prometió eliminar el TC y dar el ingreso libre a las universidades. Empero, Cerrón justifica aliarse con y tras el fujimorismo para haber impuesto un TC más conservador que el que excarceló a Fujimori y para expandir el sistema de pésimas y caras universidades privadas. Sus ataques a la ideología de género son a los derechos de las mujeres y de los gays.

Para el Dr. Cerrón, el caviarismo "hace que persigan implacablemente a la derecha y a la izquierda popular, porque en sus mentes quienes no comulgan con ellos deben ser combatidos como presuntos delincuentes. Ni el peor estratega podría hacer tal estupidez en una arena política, abrirse varios frentes que juntos terminarían por aplastarlos, salvo que vea mucho Netflix, por tanto, ellos mismos han terminado forjando un espíritu anticaviar en quienes se sienten afectados, teniendo que enfrentar el designio de ser desmontados de los poderes estatales".

Allí, el cerronismo propone una coordinación entre "la derecha y a la izquierda popular", es decir, de todos los que son "combatidos como presuntos delincuentes." Para evitar "abrirse varios frentes" no hay que denunciar a la fuji-corrupción, sino trabajar con esta "forjando un espíritu anticaviar".

El Dr. Cerrón acusa al resto de la izquierda de que "han planificado fracturar el sólido voto anticaviar", por lo que hay que evitar "un enfrentamiento entre el fujimorismo y el mal llamado cerronismo". Por eso se debe evitar "de que PL se enfrente al fujimorismo, abriéndose un frente innecesario en este momento concreto, en favor de los únicos beneficiarios, los caviares".

Se entiende ahora, porque el cerronismo, que nunca ha denunciado negociados ni robos a los fondos públicos, acabe propiciando una santa alianza entre todos los procesados y acusados por corrupción.

XV aniversario

Para celebrar los 15 años de PL, se han dado 3 eventos centrales: una exhibición de fotos en el Congreso (inicios de agosto), un festejo en una pizzería-bar "caviar" de Barranco (12/08/2023) y un acto en el antiguo Senado (14/08/2023). Estos locales son de organizaciones sindicales, campesinas o del pueblo. No se han atrevido a hacer ningún mitin abierto en el Cercado o en cualquier barrio popular.

La primera es la muestra fotográfica más megalomaníaca que haya tenido el parlamento peruano, pues toda esta se basa en imágenes y recortes de prensa de su caudillo (cuya principal foto es una de cuando es apenas un chiquillo). En cambio, no hay ninguna foto centrada en cualquiera de los perulibristas que hayan sido congresistas, ministros, alcaldes o regidores (la gran mayoría de los cuales ni siquiera aparece en lugar alguno). Si Galileo demostró que nuestro planeta no era el centro del sistema solar, el Dr. Cerron se ha colocado como el centro del universo.

En la segunda, el Secretario General de PL pronunció un mensaje donde no mencionó a ninguno de los postulados con los que se creó su organización: desde hacer alguna nacionalización, combatir a la corrupción o ir hacia una revolución. No dijo nada de marxismo, leninismo, mariateguismo, socialismo, comunismo, anticapitalismo, antineoliberalismo o antiimperialismo. Tampoco habló nada, absolutamente nada, acerca de convocar a una nueva asamblea constituyente (lo cual es supuestamente la principal consigna de PL), al igual que las otras 3 demandas que son levantadas en todas las grandes movilizaciones populares: echar a Dina, cerrar al Congreso y libertad a los presos.

Mientras Cerrón ignora todas las demandas de las grandes luchas sociales, todo su discurso se centró en justificar haberse incorporado a la mesa directiva del fuji-congreso diciendo que debieron haber entrado antes y que "jamás deben volver a estar ausentes" de esta.

Todo ello se da cuando tenemos uno de los parlamentos más anti-populares del mundo y de nuestra historia. Mientras más del 90% de los peruanos le desaprueba y más del 80% de ellos pide que se vayan todos y que haya elecciones generales o constituyentes, PL se resigna a querer reflotar la institución más repudiada del país.

El lunes 14 el Dr. Cerrón discurseó desde el hemiciclo congresal con un lapso igual o mayor que el que han empleado cualquiera de los presidentes de la república (con excepción de su ex-discípula Dina Boluarte). Allí si tomó en cuentas muchas críticas que le habíamos hecho a su mensaje del sabado 12 (sobre la ausencia de vocablos marxistas y de nombrar a sus presos), pero lo esencial es que en esos 40 a 45 minutos de perorata no hizo ningún solo cuestionamiento a la corrupción o a sus socios: Fujimorismo, Porky (que le ha pedido su muerte), APP, AvP, Soto, Williams, Camones o Alva. Su eje fue atacar a quienes le hacen una serie de procesos por corrupción en el gobierno regional de Junín durante su administración.

Si Keiko ha dejado de que PL haga todo eso en "su" congreso es porque se ha dado cuenta de que bien puede usar a Cerrón como su propio perrón.