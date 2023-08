El envejecimiento de la población puede afectar seriamente a la economía de la eurozona

Que la edad media de la población de la Unión Europea va en aumento constante es un hecho. Según los últimos datos de Eurostat, a 1 de enero de 2022, la mitad de los europeos tenía más de 44 años. ¿Cómo puede afectar esto a la economía de la eurozona ? ¿A qué problemas deberá hacer frente? Para analizar esta situación, Natixis ha elaborado el informe ‘Envejecimiento de la población, bajo crecimiento potencial, crecimiento per cápita aún menor, dificultad para reducir el déficit público’, elaborado por el equipo de Patrick Artus, Director and Senior Economic Advisor del banco de inversión. El análisis determina que, debido a que la zona euro experimentará a partir de ahora un envejecimiento de la población, con una disminución de la población en edad de trabajar, “si el aumento de la productividad no se recupera, el resultado será un bajo crecimiento potencial, un crecimiento per cápita muy bajo y un déficit fiscal imposible de reducir”. Explica, entonces, que la única forma de evitar este déficit fiscal creciente, si no se recupera el aumento de la productividad, es reducir el gasto público, incluido el gasto en pensiones y sanidad, paralelamente a la reducción del PIB potencial, o aplicar un aumento considerable de la presión fiscal.