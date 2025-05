AESSO apuesta por reducir hasta un 44% los efectos de las altas temperaturas en las aulas mediante soluciones de protección solar dinámica

Según un estudio de la Asociación Española de Sombreado y Control Solar Dinámico, se podría ahorrar el 47% del gasto energético durante los días de más calor del curso escolar Cada vez son más las autoridades y expertos en climatología que alertan del aumento de las temperaturas, ya no solo durante los meses de verano, apuntando de igual manera tanto al malestar de la población como al gasto energético que provoca la refrigeración activa (aire acondicionado).

Es este contexto en el que AESSO, Asociación Española de Sombreado y Control Solar Dinámico, ha realizado un estudio de simulación energética en un aula utilizando datos climáticos de Madrid, sobre las altas temperaturas en el interior de la misma, con el objetivo de crear conciencia sobre un problema creciente y, hasta ahora, insuficientemente abordado: el sobrecalentamiento en espacios educativos. El mencionado estudio, que se adjunta a esta nota de prensa, ha sido presentado en el Colegio de Arquitectos de Madrid.

Según la entidad, se pueden llegar a reducir entre un 23% y un 44% los efectos de las altas temperaturas en los períodos de más calor, apostando siempre por soluciones pasivas y sin pasar por instalar y encender durante numerosas horas aparatos de aire acondicionado.

Estos resultados, que se han presentado como parte de una primera fase de análisis, revelan que la falta de protección solar en las aulas expone a niños y jóvenes a temperaturas excesivas, lo que conlleva una falta de concentración y un peor ambiente, especialmente durante las semanas del primer y último periodo del curso.

De hecho, y según el mencionado estudio, se ha detectado una reducción potencial del consumo de aire acondicionado en un 47% mediante soluciones de protección solar adecuadas. Las simulaciones también estiman una reducción de entre 2ºC y 4ºC en función de la orientación de las aulas durante los días de más calor. Todas las cifras mencionadas podrían ser, incluso, superiores.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), de aquí a 2050 el número medio de días al año en que Europa necesitará aire acondicionado aumentará en un 30% aproximadamente. "Antes, las viviendas y escuelas ofrecían condiciones habitables incluso en verano; ahora, con el aumento global y continuado de las temperaturas, esto ya no es suficiente. Hay que buscar otras soluciones y no todas pueden pasar por poner aire acondicionado", ha asegurado Arkaitz Aguirre, presidente de AESSO.

Aguirre ha añadido que "los fabricantes de la asociación conocen el problema, de ahí que no sorprenda que las administraciones tengan mucho interés en un estudio de estas características para poder poner en marcha soluciones que reduzcan el sobrecalentamiento de las aulas".

Por su parte, María José Moya, secretaria general de AESSO, ha asegurado que "no son sensaciones, hay datos que avalan la problemática, el hecho de que sea difícil y poco sano dar clases". Moya ha añadido que "las ventajas de los dispositivos de sombreado, móviles o dinámicos, son principalmente el confort térmico y visual, más iluminación natural o el aislamiento acústico, entre otros. Con determinados dispositivos, no acabas de raíz con el sobrecalentamiento, pero sí lo reduces significativamente".

El estudio ha sido dirigido por Juan María Hidalgo, investigador de la Universidad del País Vasco, con los datos energéticos pertinentes por parte de la entidad, y una herramienta oficial de certificación energética, comparando diferentes soluciones de sombreado dinámico.

La ES-SO (European Solar Shading Organisation) ya realizó en pasado año un estudio respecto a las estrategias de control solar para la Europa mediterránea, a raíz de analizar las temperaturas de viviendas y oficinas en Atenas asegurando que, gracias a sistemas de protección solar automatizados, las cifras de ahorro energético oscilan entre el 32% y el 40%.

Sobre AESSO

AESSO nació con la misión clara de contribuir a que las viviendas y espacios públicos en España vuelvan a ser confortables. Ante los desafíos del cambio climático, la asociación, sin ánimo de lucro, agrupa a fabricantes que buscan el reconocimiento de la protección solar dinámica. AESSO forma parte de ES-SO, organización europea que agrupa a las organizaciones profesionales del sombreado solar, con sede en Bruselas.