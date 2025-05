Index cuestiona si es más cara una vivienda que no depende de Red Eléctrica para suministrarse energía

"No solo no es más cara, sino que en muchos casos es más rentable, ya que desde el primer día no tiene facturas de luz ni calefacción". Hay promociones de viviendas desenchufadas en comercialización en Las Rozas, Cubas de la Sagra y Puerta de Hierro en Madrid, al mismo precio de mercado que las convencionales Una vivienda autosuficiente que no necesita estar conectada a Red Eléctrica para tener suministro de electricidad, ya no es más cara que las casas tradicionales. La Casa Desenchufada Index, completamente autónoma de la red y dotada de energías renovables, se comercializa al mismo precio que las casas tradicionales.

Durante años ha circulado la creencia de que una vivienda autosuficiente energéticamente, es decir, que no depende de la Red Eléctrica para obtener luz, calefacción o agua caliente, resultaba significativamente más cara que una vivienda tradicional. Sin embargo, los datos y la experiencia de promotoras y empresas especializadas desmontan ese mito. Y uno de los referentes en el campo de la construcción de residencial eficiente, la promotora madrileña Grupo Index, lo tiene claro: "no solo no es más cara, sino que en muchos casos es más rentable desde el primer día".



Ahorro real: inversión que se amortiza desde el inicio

Las viviendas que construye Grupo Index en municipios madrileños como Las Rozas, Cubas de la Sagra o en la zona de Puerta de Hierro en Madrid capital, están diseñadas para producir, almacenar y gestionar su propia energía mediante sistemas de paneles fotovoltaicos, baterías inteligentes y geotermia. Todo ello controlado con tecnología domótica de alta eficiencia.

Así, las casas son activas, es decir, que generan su propia energía en lugar de ser meras consumidoras que hay que enfriar en verano y calentar en invierno. Es más, son capaces de producir incluso más energía de la que consumen, por lo que tienen excedente energético que o bien almacenan o pueden aprovechar, por ejemplo, para alimentar dos vehículos eléctricos durante todo el año gratuitamente, unos 40.000 kilómetros aproximadamente.

Desde la promotora explican que, si bien el coste inicial de instalación de estos sistemas puede suponer una inversión algo mayor, la eliminación de todas las facturas eléctricas, así como de calefacción y climatización de todo el año, y la independencia total frente a subidas de precios o apagones, hace que estas viviendas sean incluso más económicas a medio plazo.

Visión de futuro, solución para el presente

Para muchas familias, la solución energética de su vivienda es importante por varios motivos, tanto desde el punto de vista económico, como opción sostenible y coherente con su preocupación medioambiental y por la autonomía que les aporta para toda la vida.

"Es una cuestión de visión global", señalan desde Grupo Index. "Una vivienda que no depende de Red Eléctrica no solo ahorra mes a mes, sino que evita gastos ocultos como el coste de conexión obligatoria a la red, el mantenimiento de instalaciones públicas o los peajes energéticos".

Vivienda autosuficiente: una opción al alcance

Grupo Index insiste en que la vivienda energéticamente independiente ya no es un lujo ni una utopía, sino una opción real, económicamente viable y cada vez más demandada por compradores que buscan eficiencia, estabilidad y control.

"El mito del sobrecoste ha caducado", concluyen desde la promotora. "Hoy puede resultar más caro vivir conectado a la red y depender de las fluctuaciones del mercado eléctrico que apostar por una vivienda que se alimenta de energía limpia y propia".

La realidad con el apagón generalizado sufrido en la mayor parte de España ha sido la mejor prueba de que la independencia energética es necesaria. Mientras la mayoría de las viviendas se quedaron a oscuras literalmente, la Casa Desenchufada de Grupo Index se mantuvo sin ninguna alteración. Todo funcionó al 100%: luz, calefacción, electrodomésticos, conexión a internet, cobertura móvil, y todo gracias a su sistema autónomo integrado en la vivienda desde su construcción.

"El valor añadido que ofrece una vivienda autosuficiente es enorme e impagable: ahorro, independencia, sostenibilidad y seguridad energética. Y todo ello sin que suponga un sobrecoste para el comprador", añaden desde el equipo técnico de Index.