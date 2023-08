El Inicio de todo, el perdón y el fin

Hemos aprendido conforme va pasando el tiempo, que, frecuentemente al recorrer, rememorar nuestra propia vida y analizar a la luz de la verdad el pasado, presente y lo presuntamente que vendrá en el futuro, eso nos permite contemplar la esencia y naturaleza de la vocación en este mundo. Por supuesto, todos tenemos un Génesis, Éxodo, desarrollo y final. Ello es condición de condiciones ineludible. Todo esto es una difícil evolución, pero repleta de mucha sabiduría.



No obstante, en todos los tiempos la sabiduría siempre ha radica en el seno del pueblo, el cuál es la savia por antonomasia, es el genio, no hay más. Veamos un clásico ejemplo clarísimo: la Biblia fundamentalmente, es un libro repleto de mucha sabiduría, hechos acaecidos que hablan del ayer, y que todavía habla hoy, y para la prosteridad, eso es maravilloso porque revitaliza con entusiasmo el o los nuevos horizontes.

En consecuencia, La Biblia, que es la palabra de Dios, y es donde lo conocemos, lo vemos, oímos y sentimos, siempre que se tenga fe origina cambios sustanciosos en la vida, como virtud estimulante para quienes comprenden su lectura, cultura, devoción, amor, paz, tranquilidad venidera. De tal suerte, en la Biblia existen infinidades de relatos históricos donde estuvo siempre la presencia de Dios, como actualmente también es; paulatinamente Él iba en el pasado, y va actualmente ordenando este nuevo orden de cosas y de futuro. En cuyos archivos se recoge a lo largo de varios milenios documentos de toda índole, esa es la realidad, supra inteligencia de Dios y de su libro escrito en la época, La Biblia.

No obstante veamos el inicio de la creación divina; en el primer libro Bíblico el Génesis, es el origen del mundo y de la humanidad y la creación y su caída. La Biblia Establece “En el principio creo Dios los cielos y la tierra.” Esto significa que Él creo todo lo existente. Inicialmente Dios nos regaló un paraíso ahí se estableció Adán y Eva, pero por su desobediencia el paraíso está en resguardo del nuevo orden de cosas que viene. También tenemos el caso de “Caín y Abel”. Posteriormente tenemos la corrupción de la humanidad y es por eso que el señor trajo el diluvio este es el hecho histórico de Noé y algo trascendental que dijo Dios: “Voy a exterminar de sobre las haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes, y hasta las aves del cielo porque me pesa haberlos hecho y creó el orden nuevo del mundo”. Así de decepcionado lo decretó Dios.

Posteriormente tenemos el hecho histórico de la torre de Babel; lo de Abraham; lo de Melquisedec, el rey de Salen, de paz quien bendigo a Abraham, y Abraham bendigo a todas las naciones, al igual, tenemos el hecho histórico de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En este primer libro bíblico se establece el desarrollo y vida de Abraham, la enorme prueba que le puso Dios de sacrificar a su Hijo, la historia de Isaac y Jacob y sus hijos, siendo más notoria la de su hijo José, que, sus hermanos de sangre conspiración para deshacerse de él, fuese lo que fuese, hasta de matarlo y decirle a su padre Jacob, que un animal salvaje lo devoró, por supuesto eso es conspiración maligna, pero como Dios lo ve todo, no permitió se diera ese hecho bochornoso. Los hermano de José lo vendieron a un forastero en veinte monedas de plata, a José se lo llevaron y fue a parar como esclavo hasta donde el Faraón de la época, al cual asistía, pero por seducción sexual de la esposa del Faraón y mentiras de deshonra, le metió cuento a su esposo el Faraón, éste le metió a la cárcel.

Pasó el tiempo, y con tan buena suerte, el Copero y el Panadero del Faraón también en su momento los metieron presos. Entonces, en una de los tantos días el Copero y el Panadero le comentaron a José sus sueños, éste se los interpretó. Continuó pasando el tiempo y los sueños se cumplieron. Un día el Faraón comentó que tuvo un sueño, pero nadie de sus empleados, sabios, brujos y etc., se los podía interpretar; entonces, el Copero le expresó: en la cárcel hay una persona que sabe interpretar los sueños. ¿Quién es? Le expresó el Faraón. Es José. Lo mandó a traer.

El Faraón le expresó: “mi sueño consiste en siete vacas flacas y siete vacas gordas y etc., qué significa eso”. José le respondió: “que vendrán siete años de abundancia y siete años de escasez”. Eso fue suficiente para ganarse el aprecio y estima del Faraón. José fue nombrado Gobernador de toda Egipto. En efecto hubo abundancia y escasez. Cuando esto se dio Egipto no pereció de hambre. Pero, el padre de José Jacob y sus hermanos (familia) si se morían de hambre, entonces el padre de José ordenó a sus hijos fuesen a Egipto a comprar alimentos, los hermanos de José fueron, llegaron y dialogaron con el Gobernador José, no lo reconocieron. José les dijo: “con quien quedó su padre”. Ellos respondieron con nuestro hermano menor Benjamín. Entonces, regresen y traigan a su padre y a Benjamín y lleven estos alimentos, les dijo José. Y etc. Se fueron y estando de nuevo de regreso, con su padre y Benjamín, les dijo yo soy José.

Este es un noble significado del clásico perdón a pesar que conspiraron contra José hasta de asesinarlo por egoísmo, envidia, celo. Así, en lo sucesivo pueden encontrar relatos históricos preciosos en el primer libro de la Biblia Génesis, dirigidos, escritos con la vindicta de Dios.

Este notable hecho de la creación divina es evidente desemboca en el perdón total frente a nuevas pruebas en confianza, en porvenir quizás más esperanzadores.

Y, con un sepulcro labrado para sepultar la maledicencia este es el inicio de la creación finalizando así: “Y José murió a la edad de 110 años; le embalsamaron, y se le puso en una caja en Egipto”. Todos algún día tendremos que morir, con la salvedad que los protervos no podrán morir en paz por sus maldades, aunque siempre vamos hacia un mismo destino en cualquier momento cuando Dios lo disponga.

Ahora bien, estimado lector, pueden leer pausadamente haciendo sus propias exégesis del libro de Génesis donde encontrarán casi las mismas realidades que se dan en la actualidad, con la diferencia de época anterior, época posterior, por eso la Biblia fundamentalmente es el clásico libro de ayer, pero que todavía y seguirá hablando hoy hasta la posteridad.

En todo esto podemos descubrir, la enorme conspiración, la maldad con reflejo del espejo humano en la envidia, egoísmos, desobediencia, indisponer maldosamente a las personas. También, encontramos el amor de Dios, la paz, tranquilidad y etc…, como una inyección de bien para todos, el sentimiento humano como contraparte a la maledicencia de las personas.