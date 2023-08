Arabia Saudí y Estados Unidos acuerdan regularizar las relaciones con Israel

Según informa The Wall Street Journal, Estados Unidos y Arabia Saudí han llegado a un amplio entendimiento sobre un posible acuerdo en el que la monarquía saudí aceptaría reconocer a Israel a cambio de concesiones palestinas, garantías de seguridad estadounidenses y asistencia nuclear civil. A pesar de reconocer las escasas posibilidades, los funcionarios norteamericanos han expresado un optimismo cauteloso de que los puntos más finos del acuerdo puedan resolverse en los próximos nueve a doce meses.

Las dos partes aún tienen que acordar un marco común para las negociaciones, según declaraciones hechas el miércoles por el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby. Todavía hay mucho de qué hablar aquí, dijo. Los comentarios de Kirby se produjeron poco después de que el Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses, informara más temprano ese día que Washington y Riad habían llegado a un acuerdo sobre los contornos generales de un acuerdo de normalización entre israelíes y saudíes. “Creo que eso es cierto. Para ser honesto, algunas personas pueden creer que las discusiones están más avanzadas y que hay más certeza de la que realmente hay en base a los informes”, dijo Kirby.

Tras una reunión entre Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Biden, y el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salman, las negociaciones se han acelerado. Actualmente se están llevando a cabo discusiones sobre los detalles de las solicitudes de Arabia Saudí para que Estados Unidos ayude en el desarrollo de un programa nuclear civil y ofrezca garantías de seguridad.

Los saudíes quieren que Israel apoye la creación de un Estado palestino a cambio de hacer concesiones considerables. Además, la nación norteamericana está ejerciendo presión sobre Arabia Saudí para que controle sus crecientes lazos con China. Riad instó públicamente a Tel Aviv a llevar a cabo la llamada Iniciativa de Paz Árabe de 2002 para crear un Estado palestino con el fin de firmar un acuerdo con Israel.

Arabia ha dejado en claro que no normalizará las relaciones con Israel hasta que a los palestinos se les otorgue el Estado, a pesar de los intentos de los funcionarios estadounidenses e israelíes de agregarlo a la lista de naciones árabes que han firmado los Acuerdos de Abraham.

Tzachi Hanegbi, el asesor de seguridad nacional de Israel ha confirmado que aún no se han hecho propuestas específicas a las autoridades israelíes. Para investigar los componentes del posible acuerdo, los funcionarios estadounidenses han indicado que existe un plan de trabajo.

Un entendimiento compartido entre Washington, Riad y Jerusalén de que es el momento adecuado para negociar un acuerdo ha llevado a impulsar un acuerdo de paz en Oriente Medio. Para contrarrestar las amenazas iraníes, el presidente Biden quiere reducir la presencia militar norteamericana en la zona.

Aunque el Consejo de Seguridad Nacional ha enfatizado que las conversaciones aún se encuentran en sus primeras etapas y que no se han establecido marcos o acuerdos formales, las conversaciones aún continúan. La Administración Biden también está buscando garantías de Arabia Saudí de que, como parte del acuerdo, cortará los lazos con China militar y económicamente.



Sin embargo, como parte de un posible acuerdo para normalizar las relaciones con Arabia Saudí, los miembros del Gobierno israelí de extrema derecha (Ejecutivo encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu) afirman que no harán ninguna concesión a los palestinos. Funcionarios de Washington afirman que Arabia Saudí solicita en privado que garantice la seguridad del Reino en caso de un ataque y conceda acceso tanto a armamento americano más moderno como a tecnología nuclear civil.



En general, aunque se ha avanzado en los conceptos generales del posible acuerdo de paz en Oriente Medio, aún se requieren más discusiones y negociaciones para finalizar los detalles y abordar las numerosas dificultades involucradas. La Casa Blanca se ha sentido avergonzada por el avance de los lazos del Reino, y los esfuerzos de Washington para incluir a Arabia Saudí en la lista de naciones árabes que han firmado los Acuerdos de Abraham llegan en un momento crucial cuando Biden se postula para la reelección.