Futbolistas y policías ellos, profesoras y veterinarias ellas: lo que los niños y niñas españoles quieren ser de mayores

Que los niños y niñas españoles sueñan con ser profesores/as, futbolistas, veterinarios/as o policías en el futuro no es una novedad. Tales han sido las profesiones más votadas por todos ellos en las 17 ediciones que lleva realizándose la encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor, la cual, tras un parón de dos años vuelve para darnos el punto de vista de los más pequeños de la casa sobre temas relacionados con el mundo de la empresa y el trabajo.

Y lo que empezó siendo una novedad en 2019, parece consolidarse en este 2023: muchas chicas también eligen ser futbolistas entre sus primeras opciones -quizás sea un reflejo de la visibilidad que los equipos de fútbol femenino están teniendo últimamente en los medios de comunicación y en las redes sociales-. Igual que es novedad que los niños y niñas españoles quieran tener como jefes y jefas a personas de su entorno más cercano en vez de a las estrellas mediáticas de otras ediciones.

La invasión rusa de Ucrania o la enorme sequía de esta primavera también son protagonistas de esta VII Encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor, con la que El Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, quiere dar voz un año más a los más jóvenes –cerca de 1.100 niños y niñas encuestados en toda España de entre 4 y 16 años– para conocer su opinión sobre la situación de nuestro mercado de trabajo y sobre nuestra actualidad.

Ellos futbolistas, ellas profesoras

Un año más, pocas son las novedades que encontramos al preguntarles a los más pequeños de la casa qué quieren ser el día de mañana. Chicos y chicas, con algunas marcadas diferencias entre ellos, siguen queriendo desempeñar las mismas profesiones que los jóvenes a los que se encuestaba hace 17 años, allá por el 2004.

En el global, existen grandes diferencias entre niños y niñas. Por ejemplo, un año más la mayoría de ellos (más del 41%) querría tener una profesión vinculada al deporte (futbolistas, jugadores de baloncesto, entrenadores de grandes clubes, nadadores…), seguido de aquellos que apostarían por hacer carrera dentro de las fuerzas del orden y la seguridad nacional, con un 13,4% (policías, bomberos, guardas forestales...) o cursar una carrera dentro del ámbito de las ciencias (6,4%).

Ellas en cambio prefieren profesiones vinculadas a la enseñanza y la formación, elegidas por el 23,7% de las consultadas, seguidas por profesiones que tienen que ver con el mundo artístico (13,4%: cantantes, actrices, bailarinas...) y con el cuidado de animales (10,2%).

Cabe destacar que para ellos las profesiones más tecnológicas han perdido peso y ya solo representan el 3,7% de las respuestas mientras que para las chicas las profesiones relacionadas con el mundo deportivo se consolidan en los primeros puestos y ya representan el 8,1% para ellas: futbolistas, nadadoras o patinadoras son algunas de las profesiones elegidas.

Bajando al detalle de profesiones concretas, el panorama de qué le gustaría ser a los niños y niñas españoles cuando sean mayores queda así:

De nuevo, y como ha sucedido casi invariablemente en todos los años de encuesta, los chicos quieren ser futbolistas, así lo manifiesta el 35,8% (más de 11 puntos porcentuales por encima del porcentaje de la anterior encuesta), seguidos a mucha distancia de la profesión de policía, con el 9,1% (avanza una posición) y de la de profesor (5,9%) que también sube un puesto en el ranking.

Cuarta se sitúa en esta edición la de científico, que consigue un 4,3% de los votos masculinos (hace dos años no aparecía siquiera en el top 10) y, subiendo dos posiciones, se queda este año la carrera de informático,con el 3,2% de los jóvenes queriendo dedicarse a ello.

Bomberos, ingenieros, músicos, jugadores de baloncesto o mecánicos completan el top 10 con pocas diferencias con respecto al año anterior, salvo la caída de los médicos y los youtubers (que apenas han sido mencionados tras años copando las primeras plazas).

Por su parte, ellas siguen queriendo ser profesoras, así lo manifiesta 1 de cada 4 encuestadas (crece dos puntos con respecto a 2020). Tras la de maestra, las profesiones preferidas por las niñas son veterinaria (8,6%) que sube dos puestos, policía (mejora cinco posiciones) con el 5,4% de los votos, doctora (en 2020 lideró el ranking, probablemente influida por la situación de emergencia sanitaria y el valor de estos profesionales en la sociedad) con el 4,3% y, compartiendo porcentaje, cocinera, que hace dos años no estaba presente en el top 10 femenino.

Completan las primeras posiciones profesiones como cantante, futbolista, actriz, bailarina y peluquera (habituales todas ellas entre las chicas). Se caen de estas primeras posiciones carreras como la de enfermera o la profesión de cajera.

Encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor



Además de estas profesiones, hemos podido ver que hay otras más anecdóticas que enamoran a los jóvenes y niños como ser ninja, CEO de Marketing, campeona de Jiu-jitsu, drifter, cosmólogo, copiloto de aviones de guerra, explorador de tesoros, profesional del tambor o incluso hay quien se quiere dedicar a ser Elsa de Frozen o a presentar El Hormiguero.

Los mejores jefes/as: amigos y familiares

Si tuviesen que elegir ya quién sería ese jefe o jefa ideal con el que trabajar en el futuro, de nuevo hay notables diferencias entre los miembros de cada sexo. Por ejemplo, ellos se decantan invariablemente por líderes que provengan del ámbito deportivo (32,1%), seguidos de miembros de su familia (23,5%), de su círculo de amigos y amigas (12,8%), ser uno mismo el jefe (4,8%) o eligen a un jefe/a que sea un personaje del ámbito televisivo o si no un youtuber (3,7% cada uno).

Ellas, en cambio, prefieren como superior a algún familiar (23,1%), a algún amigo o amiga (21%), alguien del mundo de la música (16,1%), del deporte (8,6%) o a su actual profesor/a (8,1%).

Para ellos, el líder ideal bajo cuyas órdenes trabajarían en el futuro es un amigo/a cercano (12,3%). Esta opción ni siquiera se contemplaba en 2020 y este año entra directa a la cabeza del ranking.



Tras sus amigos/as, los niños preferirían ponerse a las órdenes de su propio padre, a quien elige el 8,6% de ellos, seguido por la opción de tener como jefa a mamá (7%), trabajar para el jugador de fútbol portugués Cristiano Ronaldo o para su compañero de profesión, el argentino Leo Messi (ambos con un 6,4% de los votos). Messi era el jefe más elegido por ellos hace dos años mientras que Ronaldo estaba fuera del top 10.

Tampoco ven mal ser sus propios jefes, estar a las órdenes de su profesor/a, del entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti, del delantero merengue Vinicius Jr. o incluso del empresario dueño de Twitter Elon Musk. Este año salen de la lista de jefes más votados figuras populares como Pablo Motos, Zinedine Zidane, Rafa Nadal, Sergio Ramos, Fernando Simón (recordamos que la última encuesta se realizó en 2020 cuando el epidemiólogo salía prácticamente a diario en televisión) o el youtuber DjMariio.

Ellas también prefieren como primera opción a una amiga o amigo para ponerse a sus órdenes, elegidos así por el 19,9% de las chicas consultadas (un año atrás era la cantante Katy Perry su jefa favorita). En segundo lugar, quieren trabajar para su madre (13,4%), para su actual profesor o profesora (7,5%) y en cuarto lugar eligen ser sus propias jefas (6,5%).

A partir de aquí, el mundo de la música retoma el protagonismo perdido pues aparecen dos artistas de renombre como posibles jefas: la cantante colombiana Karol G (4,3%) y la barcelonesa Aitana (con un 3,8% de votos), para dar paso a sus hermanos/as como siguientes jefes. Tras estas opciones las niñas españolas no quieren tener a nadie como jefes, eligen a continuación a su padre y, cerrando el top 10, a otra cantante actual, la argentina Tini.

Desaparecen de estas primeras posiciones artistas como Rosalía, la televisiva chef Samantha Vallejo-Nájera, el presentador Roberto Leal o, al igual que en el caso masculino, Fernando Simón y Rafa Nadal.

Fuera de esta lista de los jefes y jefas más votados han aparecido otros líderes de muchos ámbitos como la deportista dos veces ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, la piloto Laia Sanz, grandes científicos que ya no están con nosotros, como Albert Einstein, actores internacionales como Brad Pitt, Dominic Toretto (protagonista de la saga cinematográfica Fast and Furious) o el actor conocido como The Rock, la influencer Georgina, cantantes como Shakira, Lola Índigo o Dua Lipa, personajes de ficción como Indiana Jones o Harry Potter, youtubers como TheGrefg, figuras institucionales como Michelle Obama y la reina Letizia, o incluso el misterioso ajedrecista cuya identidad es desconocida para el gran público y que se hace llamar Rey Enigma.

Y de personalidades de actualidad se ha pasado a preguntar a los más pequeños y pequeñas por noticias de actualidad. ¿Cuál ha sido la noticia más importante del año para los niños y niñas de nuestro país?

Aunque 1 de cada 4 no sabe qué contestar porque “no suelo ver las noticias”, para el 17,4% de los participantes en la encuesta la invasión rusa de Ucrania es la noticia más importante de los últimos tiempos. A mucha distancia (4%), la sequía que esta primavera se hizo latente en muchas zonas de España también merece un apartado destacado en la conciencia de los pequeños/as.

Los terremotos de Turquía y Siria acaecidos en febrero han seguido presentes en las respuestas de los chavales (2,9%), como la noticia del fin de las mascarillas tras varios años de uso (2,7%). Una noticia musical es la siguiente más importante: el tema que lanzaron juntas las cantantes colombianas Shakira y Karol G (1,9%).

Que Argentina ganara el último mundial de fútbol, el mediático divorcio de Shakira y Piqué, la victoria del Real Madrid en la Copa del Rey, las elecciones municipales y la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra han sido otras de las noticias destacadas a ojos de los benjamines.

El fallecimiento de Tina Turner, los incendios forestales de principio de verano, noticias personales como las buenas notas, la llegada de las vacaciones, los cumpleaños o los nacimientos de nuevos hermanos y primos, los episodios racistas contra el jugador del Madrid Vinicius, Suecia como ganadora de Eurovisión 2023, el fichaje de Messi por el Inter de Miami, la canción que protagonizó la campaña electoral a las autonómicas de Isabel Díaz Ayuso, el retiro del futbolista del Betis, Joaquín o la boda de Tamara Falcó han tenido cabida en esta edición.

Y también algunos niños y niñas han tenido en mente noticias muy tristes como los suicidios de las hermanas gemelas de Oviedo, Alexandra y Anastasia, o los asesinatos machistas que siguen ocurriendo en nuestro país.

Su futuro laboral

Vista la profesión y el jefe que el día de mañana los chicos y chicas querrían tener, el Grupo Adecco les ha preguntado cuánto dinero querrían ganar cuando ya trabajen y aquí no se aprecian diferencias notables por cuestión de sexo. Ambos géneros eligen una cantidad millonaria como primera opción (50,3% en ambos casos) que contrasta notablemente con lo votado como siguiente opción: un sueldo medio de entre 1.000 y 2.000 euros al mes (17,2%). En tercer lugar aparece una cifra redonda como salario: un millón de euros mensuales (13,9%). Incluso hay un 8,3% de los chicos y chicas que se conforma con un salario menor de 500 euros.

De nuevo, las anécdotas han sido numerosas pues hay respuestas de todo tipo: “quiero ganar infinito”, “mucho dinero”, “lo suficiente para poder vivir bien y comprarme una casa”, “ni mucho ni poco” o “todo lo que pueda”.

Pero antes de tener que negociar sus condiciones laborales en materia salarial, los jóvenes tendrán que demostrar su valía como buenos trabajadores y trabajadoras. ¿Y saben explicar los niños y niñas españoles qué condiciones o habilidades debe reunir un buen trabajador/a?

El rasgo general que mejor define a un buen trabajador/a según los niños y niñas consultados por el Grupo Adecco es la actitud que tengan ante el trabajo (27,3%). Es fundamental que un buen empleado/a se porte bien, se esfuerce, esté atendo, sea trabajador/a, le ponga ganas a sus funciones, sea respetuoso, tenga interés por aprender, escuche con atención o esté comprometido con su trabajo.

Después, destacarían como buen valor de un trabajador/a ejemplar los rasgos que componen su personalidad, su carácter (22,1%): que sea amable, buena persona, educado/a, leal, responsable, que sea simpático/a, cariñoso/a, sincero, que sea ordenado (muy valorado por los niños y niñas), que sea humilde y también, que sea espabilado/a.

En tercer lugar, es importante contar con buenas habilidades y competencias (12,1%): creatividad, inteligencia, imaginación, ser buenos en el ámbito que les compete, hablar bien, tener talento… También hay un porcentaje que no sabe qué requisitos deben reunir los buenos trabajadores/as (6,8%).

Un 6,6% de los niños/as cree fundamental en todo buen trabajador/a que se precie ser puntual.Y un 5,7% piensa que lo interesante es tener una buena formación: estudiar mucho, ir a la Universidad, saber muchas cosas, sacar buenas notas, aprender el oficio al que te quieres dedicar…

Un 3,9% piensa que uno/a es buen trabajador/a cuando es feliz en su trabajo y disfruta con lo que hace, se divierte en el puesto de trabajo y está a gusto en la empresa.

El buen ambiente laboral y la relación con los compañeros también marca a los buenos/as profesionales (3,2%): estos deben llevarse bien con los compis, ayudar, tratar bien a los compañeros, hacer amigos/as en el trabajo...

En menor medida, un buen trabajador/a siempre debe cuidar la higiene personal (al trabajo hay que ir limpio y aseado, oler bien e ir bien vestido/a), debe tener buenas cualidades físicas (ser guapo/a, rápido/a, fuerte…) y también contar con un buen jefe que le ayude a sacar su mejor versión.

Tener idiomas, no faltar al trabajo, dar buenos discursos, ganar mucho dinero para que hagas bien tu trabajo, no ser vago, no insultar o no tomarse a broma el trabajo son otros rasgos que deben estar presentes en los empleados/as ejemplares.

El mundo de la empresa

También se ha preguntado a los/as jóvenes españoles en qué tipo de empresa les gustaría trabajar en el futuro y aquí se vuelven a apreciar diferencias por sexo.

Por ejemplo, ellos querrían trabajar en alguna empresa del ámbito deportivo como primera opción (18,2%) como podrían ser clubes de fútbol o baloncesto, tiendas o marcas de ropa deportiva y gimnasios, incluso hay quien quiere trabajar en “una empresa de entrenadores de fútbol”. Después, preferirían trabajar en la empresa en la que lo hacen sus padres (14,4%) y un 8,6% escoge alguna multinacional dedicada a la tecnología (que venda ordenadores, móviles, tablets, videojuegos…). También verían con buenos ojos trabajar en compañías vinculadas al mundo del motor (8%) como concesionarios o talleres, o de la alimentación (6,4%) sobre todo si se dedican a la fabricación de chuches, chocolates o caramelos.

Ellas en cambio ven como primera opción trabajar en una empresa del mundo de la moda (21,5%) y sueñan con abrir tiendas de ropa o trabajar en grandes cadenas de fama mundial. A continuación eligen empresas vinculadas a la alimentación (17,2%), al deporte (5,4%) y otro 5,4% trabajaría en empresas relacionadas con los animales nombrando zoos, clínicas veterinarias o tiendas de mascotas. Las jugueterías (4,8%) son otro negocio para el que se emplearían las niñas españolas. Opciones más divertidas también hay: “quiero trabajar en una banda de música”, “dentro de una habitación rosa”, “en la NASA”, “en una empresa de atrapar ladrones” o en “una fábrica de ecotractores”.

Precisamente, se les ha preguntado a los jóvenes qué producto o servicio venderían si tuviesen que montar su propia empresa el día de mañana. Los chicos eligen montar un negocio de venta de coches (7,5%), seguido de tiendas en las que se vendan cosas de fútbol (6,4%) que comparte porcentaje con empresas de comida. La ropa, los videojuegos o los balones de fútbol también tienen su importancia.

Las chicas en cambio montarían primero una tienda para vender ropa, así manifestado por el 17,2% de ellas. Después ven posibilidad de negocio en el material escolar (5,4%), en la comida (4,3%), en las chuches (4,3%) y en los libros (3,2%) así como en la venta de juguetes (3,2% también).

Algunos de los productos que podríamos encontrar en todas estas empresas serían: maquillaje y tacones, pasteles, sushi, algo de dinosaurios, armas de fuego, cosas útiles, tintes, espadas de mentira, reliquias egipcias, unicornios rosas, cerebros o, incluso, material para atrapar criminales. El retiro dorado es poder viajar

¿A qué edad creen los niños y niñas que podrán jubilarse?

Tanto las niñas (47,8%) como los niños (38,5%) manifiestan que se jubilarán en algún año entre los 50 y los 65 años. El 27,4% de ellas y el 29,4% de ellos piensan que se jubilarán con más de 66 años mientras que el 7% de las chicas y el 10,2% de los chicos creen que podrán hacerlo en la década de sus 40 a 49 años.

Otros consideran que se jubilarán “cuando ya tenga mucho dinero”, “cuando sea mayor”, “cuando no pueda más” o como dice una niña “no me voy a jubilar, así tendré más dinero y seré rica”.

Además, siguiendo con la tradición, el Grupo Adecco ha querido saber qué planes tienen los más pequeños/as para la época del retiro laboral. ¿Cuáles son sus planes ideales de cara a la jubilación?:

Ambos sexos eligen viajar como el mejor plan para sus años de jubilación, así votado por el 16% de ellos y el 17,2% de ellas. Pero a partir de aquí, cambia el orden de sus prioridades.

Los chicos eligen como segunda posibilidad prioritaria ver la tele (9,1%). Tras ella, la mejor perspectiva de futuro es no hacer nada (5,3%), cuidar a los nietos/as (4,8%), dedicarse a cuidar su huerto o jardín (3,7%) y aprovechar la jubilación para jugar (3,2%) y descansar (también 3,2%). Ser entrenador de fútbol, pasar tiempo en familia y cuidar a alguna mascota también están entre sus preferencias.

Ellas , en cambio, tras viajar, escogen en segundo lugar pasar la jubilación al calor de la familia, ya sea cuidando a los nietos/as (10,2%) como disfrutando de tiempo de ocio con ella (5,4%). Después optan por descansar (5,4%), dedicarse a las tareas del hogar (4,8%), divertirse y disfrutar de la vida (4,8%) o emplear su tiempo en ver la tele (3,8%). También ven atractivo hacer actividades relacionadas con el huerto o su jardín, cuidar de los hijos/as o simplemente van a emplear el tiempo en no hacer nada. Ir de fiesta, hacer manualidades, ser conferenciante, ayudar a la gente, comer mucho, estar en el sillón, encontrar novio, diseñar una página web, mirar los vídeos que hacía cuando trabajaba, recibir visitas en casa, vivir como una señora normal, hacerme profesor de drift, invertir mi dinero en el campo, conocer a mis sobrinos o estar en una residencia, son otras de las opciones que barajan los niños y niñas españoles.

¿Sabes definir…?

Por último, se les ha preguntado a los niños y niñas españoles por diferentes conceptos para ver si sabían explicarlos.

Primero, sobre qué son las elecciones, el 38,1% reconoce que no lo sabe, un 33,5% lo asocia a ir votar, elegir al alcalde o al presidente del Gobierno, un 20,6% piensa que tiene que ver con escoger entre varias opciones y un 1,6% las vincula a algo que tiene que ver con la política.

“Es la encuesta que le hacen a la gente para saber qué va a votar”, “tomar decisiones”, “cuando se cambia de presidente”, “cuando se elige al Rey”, “cuando te eligen para un trabajo”, “escoger al delegado de clase” o “una competición muy importante” han sido algunas curiosas definiciones. También se ha querido describir qué es el desempleo. Un 40,8% de los consultados/as no sabe qué significa esta palabra. Un 27,6% cree que es cuando despiden a alguien de su trabajo y un 22,3% lo define como la gente que quiere trabajar y no puede hacerlo. Otras definiciones han sido: “las personas en paro”, “algo que no es un empleo” o “jubilarte”.

Además, se ha preguntado por el talento. Para 6 de cada 10 niños y niñas españoles el talento es una cualidad de las personas (algo que se le da bien a alguien, es tener un don, es saber hacer mejor algo que los demás, hacer muy bien las cosas, es una habilidad innata, algo que hace único a una persona…), un 28,2% no sabe definirlo y 4,8% habla de otras acepciones como “entender de música”, “ganar mucho dinero” y “varias personas lo tienen, se juntan y van a programas de la tele”.

¿Y el teletrabajo? Tres años después de que este entrara por la puerta grande en el mercado de trabajo español, un 41,3% lo define como la opción de trabajar desde casa. Un 31,9% dice no saber qué es y el 14,7% cree que es trabajar gracias a la tecnología.

“Tener una tele en el trabajo”, “trabajar online”, “tener más de un trabajo”, “cuando no acabas tu trabajo y te lo llevas a casa”, “llamar con el ordenador y te puedes ver”, “trabajar todo el día”… han sido otras explicaciones para esta modalidad laboral.

Por último, se ha pedido definir qué es una beca. El 52,3% de los consultados/as no es capaz de explicar este concepto. El 26,2% lo asocia a los estudios como una ayuda para realizarlos, el dinero de la matrícula de la universidad, un premio económico por las buenas notas, descuentos en el material escolar, ayudas para cuando eres inteligente… Otro 5,9% lo asocia al ámbito laboral como el sueldo por trabajar, ser becario en una empresa o cuando te dan el trabajo gratis.

Pero además lo definen como “ayudas a familias que lo pasan mal”, “el dinero que te dan cuando no tienes”, “dinero que da el Estado a la gente para vivir” o “sitio donde te dan un papel para ir a otro sitio a estudiar”.