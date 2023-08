Roger Federer y JW Anderson codiseñan una cápsula deportiva y “genderless” para Uniqlo

En lo que ya se promete como una más de las colaboraciones que mantienen de manera sostenida en el tiempo desde la multinacional de la moda japonesa, desde Uniqlo acaban de anunciar el próximo lanzamiento de una nueva colección cápsula diseñada de manera colaborativa por el tenista suizo, ya retirado de las pistas, Roger Federer, y por el diseñador de moda británico Jonathan Anderson, director creativo de su casa de modas JW Anderson y de la firma de moda española Loewe. Figuras ambas que han entrado a colaborar en el codiseño de esta cápsula colaborativa, desde la que se conjugan de un lado y del otro todo el talento creativo del británico, con la experiencia en la práctica del deporte de primer nivel del extenista profesional suizo, para dar lugar como resultado a una primera colección de naturaleza tan deportiva como “genderless”.

Sin entrar a concretar desde la multinacional de la moda japonesa si se trata así pues esta de una acción puntual, o del pretendido arranque oficial de una nueva línea deportiva que tienen por intención seguir desarrollando como una parte más de su oferta habitual, la colección está dirigida a un público con un modelo de vida activo, para quienes se ha puesto por intención ofrecer un conjunto de prendas aptas tanto para dentro como para fuera de la práctica del deporte. Unas piezas para cuyo diseño se ha fomentado el permanente diálogo entre Roger Federer, embajador global de Uniqlo, y Jonathan Anderson, uno de los principales y más permanentes colaboradores de la cadena mediante lanzamientos periódicos de cápsulas desarrolladas bajo el paraguas de su firma de moda JW Anderson, en lo que ha terminado ahora por cristalizar en esta primera serie de prendas, que entrarán a comercializarse como una parte más de las colecciones de “street style” de la cadena de moda japonesa.

“Estamos absolutamente encantados de lanzar nuestra nueva colección diseñada de manera conjunta por Roger Federer y JW Anderson”, fruto de la cual “se ha creado un nuevo estilo de ‘LifeWear’”, apelativo con el que desde la cadena de moda japonesa gustan de definir a sus propuestas en moda, “al combinar los talentos únicos de la leyenda del tenis y los de un líder de la moda”, explica Koji Yanai, director ejecutivo senior en Fast Retailing y director global de marketing de Uniqlo, a lo largo de unas declaraciones que nos hacen llegar desde la dirección de la misma cadena de moda japonesa. “Mientras desarrollábamos su ropa de tenis, con frecuencia intercambiábamos opiniones con Roger sobre cómo se podría usar y disfrutar tanto dentro como fuera de las pistas”, y “con esto en mente, inmediatamente pensamos en JW Anderson dado su profundo conocimiento en ropa deportiva y de alto rendimiento”, añade Yanai. “Confío en que todos podrán encontrar algo en la nueva colección que se adapte a la individualidad de sus estilos de diario”.

“Siempre quise tener una colección perfecta para jugar al tenis, y al mismo tiempo versátil para otras partes de la vida”, apunta por su parte el mismo Roger Federer. “Soy afortunado de que Jonathan compartiera esta visión”, y “juntos pudimos crear una línea elegante y cómoda, sostenida sobre un estilo clásico de tenis”. “Jonathan tiene talento, es creativo e increíblemente realista”, por lo que “ha sido todo un placer poder trabajar con él en esta colección”.

“Cuando se me plantea por primera vez la opción de crear una colección con Roger, recuerdo haberme puesto muy feliz y emocionado”, añade el diseñador de moda británico. “Eso se debió a que estaba muy influido por haber visto jugar a Roger”. A partir de ahí, y “pensando mucho en lo que significa el ‘LifeWear’ para todas las diferentes personas que admiran a Roger, diseñamos una colección que se pudiera usar desde en un partido real, con un look clásico, o simplemente para llevar por la ciudad”. “Hemos logrado construir algo que se siente elevado, y que es un poco atemporal”.

A la venta, desde el 4 de septiembre

Bajo la etiqueta de “Roger Federer by JW Anderson”, las prendas de la colección no pasarán a ponerse a la venta hasta el próximo mes de septiembre. Momento para el cual, apuntan desde Uniqlo, los diseños de esta primera colección cocreada por el extenista suizo y por el diseñador británico pasarán a ponerse a la venta a partir del 4 de septiembre, en Europa. No pudiendo por ahora concretar si se trata de un lanzamiento que desde Uniqlo aspiran de este modo a únicamente hacer accesible para sus clientes europeos, o si, siguiendo con la naturaleza de otras colaboraciones, los diseños de la propuesta pasarán igualmente a ponerse al alcance de los consumidores de otras regiones en las que ya opera la multinacional japonesa.

En cuanto al sentido de las prendas, como ya adelantábamos se trata esta de una colección de líneas “genderless”, dominada en su práctica totalidad por prendas de naturaleza fluida tan aptas para un público masculino como femenino. Unas piezas que encontraremos a su vez articuladas, siempre desde esa misma estética deportiva, de un lado con las prendas especialmente diseñadas para la práctica del tenis, frente a las ideadas de manera más clara para poder ser empleadas en otros ámbitos del deporte. Dos grupos de prendas igualmente aptos para poder ser llevados en el día a día, y que encontraremos de este modo integrados por, de una parte, unos pantalones cortos deportivos y de distintos —y coloridos— modelos de polos; y del otro, por una serie de chándales, sudaderas, jerséis, chaquetas y bolsas. Prendas todas ellas construidas a partir de una sobria y contenida paleta cromática, con referencias tanto al estilo más sosegado del tenista, como al “fervor” colorista del diseñador británico.

“Junto con polos y pantalones cortos en material Dry Ex Uniqlo, la colección, que se ha creado a través de un diálogo constante con Jonathan Anderson, incluye muchos artículos sin género, como pantalones de nailon con ribetes a los lados como acento de color”, detallan desde Uniqlo. Cadena desde la que igualmente destacan la presencia, como parte de esta propuesta, de un “llamativo suéter de cuello redondo de lana de cordero, en unas llamativas combinaciones de colores”, o de “una chaqueta polar con cremallera con un bolsillo en el pecho realizado en una combinación diferente de material”.