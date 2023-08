​Jorja Smith publica su nuevo adelanto "Go Go Go"

Tras alcanzar las listas de mejores éxitos con su hit veraniego "Little Things", Jorja Smith vuelve hoy con un nuevo single, "Go Go Go", una propuesta de carácter indie-pop que hace homenaje a los primeros amores adolescentes de la artista por grupos como Jaws, The Kooks y Bombay Bicycle Club.



En palabras de la artista: "'Go Go Go' es una canción de "fuck you" dedicada a toda esa gente que habla sobre los demás". Un tema que saca a relucir una nueva cara de la británica, experimentando hacia sonidos más indies y folk-pop, que sorprenderá tanto a la crítica como a su comunidad de fans.



Dirigido por Amber Grace Johson, el video que lo acompaña fue filmado en Marsella a principios de este año y detalla una discusión entre dos amantes. Tras traicionar su confianza, Jorja abandona la relación; un guiño desafiante al derecho a la privacidad, especialmente cuando está a la vista del público.

Su nuevo disco, 'falling or flying', verá la luz el 29 de septiembre y ya está disponible para su reserva. Un álbum que, sin duda, es un innegable clásico-moderno y con el que la artista da un salto audaz y valiente desde su aclamado debut "Lost and Found" de 2018. En él, Jorja ha condensado sin esfuerzo diferentes estilos y géneros dispares, y se muestra más que preparada para abordar de manera emocionante cualquier brecha que exista entre Jazz, Soul, R&B y Funky House.

Jorja Smith es una de las voces más dominantes de la escena británica, con un tono de intensidad y urgencia que pocos artistas pueden igualar. En los últimos cinco años y medio, desde el lanzamiento de su debut "Lost & Found" —aclamado por crítica y público—, ha sido celebrada unánimemente en todo el mundo por su evocadora composición de canciones, su poderosa entrega, su emoción pura y su talento desenfrenado. Tras un pequeño parón, en 2021 llegó "Be Right Back", un disco que nació de tocar e improvisar, hacer estilo libre y por fin sonar a aquello que tanto había estado a punto de expresar de si misma, de una forma tan orgánica y natural. Un álbum enteramente hecho para sus fans. Una pequeña antesala para que la gente supiera que Jorja estaba regresando.

Y lo hizo: volvió. ¿Y qué ha cambiado para ella, en los cinco años desde que "Lost & Found" dominó los gráficos y el paisaje sonoro? En palabras de la artista: “Me gusta este mundo en el que acabo de entrar. Y todavía estoy resolviendo cosas. Esta es la primera vez que publico cosas con las que puedo conectarme ahora." Estos últimos años han significado para ella un paso reflexivo y transformador con el que ha sido capaz de profundizar en sí misma y evolucionar como compositora y mujer.

A pesar de un panorama musical en constante cambio, Jorja observa el caos y el desorden en el mundo actual con ojos ingeniosos y refinados, y ve la oportunidad y la enorme responsabilidad que eso conlleva.