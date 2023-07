El 40% de los migrantes que viven en España dicen que sus familias estarían en la pobreza si no enviasen dinero regularmente a casa

Una nueva investigación realizada por Western Union revela que el 41% de los migrantes que viven en España creen que, sin poder enviar dinero a casa, sus familiares o amigos estarían en la pobreza.

El estudio indaga sobre el impacto real de los pagos de remesas, encontrando que más de la mitad (58%) de los migrantes creen que, sin poder enviar dinero, sus familiares o amigos no podrían pagar el tratamiento médico y el 42% afirma que los miembros de su familia no podrían asistir a la escuela o continuar su educación. El cuarenta y uno por ciento continuó diciendo que sin su apoyo, su familia o amigos en casa no podrían pagar su alquiler o hipoteca.

El estudio, que encuestó a migrantes que viven en España, demuestra el efecto positivo que los envíos de remesas tienen en las familias de todo el mundo. Según el informe, el 72% de los migrantes cree que la calidad de vida de sus familias ha mejorado enormemente debido al dinero que envían y el 64% cree que sus familiares y amigos tienen más oportunidades en la vida gracias a sus envíos de remesas.

¿Cómo están utilizando las remesas las familias de los migrantes que viven en España?

De media, los migrantes envían el 21% de sus ingresos anuales como remesas. Las razones principales son apoyar a sus familias con la compra de comestibles (78% de los encuestados), la atención médica (58%) y las tarifas de educación (36%). Se descubrió que el noventa y uno por ciento de los migrantes habían enviado dinero a la familia en sus países de origen en los últimos 12 meses y el 62% de los migrantes afirman que poder enviar dinero a la familia en casa fue un factor clave en su decisión de mudarse a España.

Estos son los usos más comunes de las remesas entre las familias de los migrantes:



Comestibles (78%)

Asistencia sanitaria (58%)

Educación (36%)

Alojamiento (31%)

Pagar deuda familiar (29%)

Pagar por el cuidado de los niños (22%)

Gastos de transporte (19%)

Apoyar un negocio familiar (11%)

Pagar el coste de la boda de un familiar (2%)



La presión de enviar dinero a casa

El estudio encontró que, en medio de una crisis global del coste de vida, muchos migrantes están luchando con la presión de mantener a sus familias y amigos en sus países de origen. Más de la mitad (51%) de los migrantes afirman que, debido al aumento del coste de vida, han tenido que trabajar horas extras o han comenzado otro trabajo para continuar enviando remesas y el 51% dice que han tenido que reducir la cantidad de remesas que envían debido al aumento del coste de vida. El 57% informó que estaban preocupados por la posibilidad de perder su trabajo en los próximos 12 meses y el impacto que esto tendría para sus familias.

Estos son los 10 principales países a los que los migrantes que viven en España envían dinero, según el Banco de España:



Marruecos

Colombia

Ecuador

República Dominicana

Bolivia

Pakistán

Honduras

Senegal

Paraguay

Perú



Esta presión tiene un fuerte impacto en el bienestar mental de los migrantes. La mitad (50%) afirma que la responsabilidad de tener que mantener a su familia o amigos a veces puede ser demasiado pesada y el 60% de los migrantes dicen que regularmente hacen sacrificios en su propia vida para asegurarse de que pueden continuar enviando dinero a sus amigos o familiares. El cuarenta y cuatro por ciento también informó que a menudo se sienten solos, lo que sugiere que muchos migrantes que viven en España priorizan el trabajo antes que cultivar sus propias relaciones personales. A pesar de esto, casi tres cuartas partes (73%) de los migrantes afirman que el hecho de que puedan enviar dinero a sus amigos o familiares les da un propósito a su vida y el 68% de los migrantes dicen que si no se hubieran mudado a España es posible que no hubieran podido mantener financieramente a sus amigos o familiares. Bob Rupczynski, Director de Marketing de Western Union dice: "Esta investigación destaca el papel crucial que desempeñan los envíos de remesas en el apoyo a las familias y comunidades de todo el mundo. El dinero que envían los migrantes proporciona un salvavidas esencial para sus familias y amigos en casa y en Western Union reconocemos el inmenso impacto que tienen esos envíos, brindando acceso a necesidades básicas, atención médica, educación y oportunidades para una vida mejor. Estamos orgullosos de ayudar a facilitar estas importantes conexiones y de ayudar a impulsar el desarrollo de personas de todo el mundo. Nuestra misión es hacer que las finanzas sean accesibles para todos, para que todos podamos lograr la prosperidad financiera, dondequiera que estemos".