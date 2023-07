La derecha y Vox fracasan en las elecciones españolas

El domingo 23 de julio se han realizado los comicios generales de España, en los cuales la derecha ha fracasado en su meta de lograr una mayoría absoluta. Pese a que las encuestas que esta había encargado pronosticaron que este sector para remover a los socialistas, esto no ha ocurrido. La suma de los diputados electos del conservador Partido Popular y de los franquistas de Vox no le permite a la oposición desplazar al presidente Pedro Sánchez.

PP creció, pero no lo suficiente

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, reclama que él es el verdadero ganador, pues su partido obtuvo el primer puesto al superar levemente los 8 millones de votos y el 33% de estos. En los pasados comicios del 10 de noviembre del 2019, el PP apenas quedó segundo con poco más de 5 millones de votos y el 20.8%.

Si bien el PP incrementó en más del 50% su número de diputados (conquistando 47 nuevos curules para pasar de 89 a 136 diputados), no logra juntar con sus aliados la cifra mínima de 176 de los 350 miembros de esta cámara como para poder establecer un nuevo Gobierno.

Vox, el principal partido ultraderechista de Iberoamérica, fue derrotado en su objetivo de transformarse en la gran fuerza que inclinase la balanza en su dirección. Más bien, fue castigado en las urnas. En comparación con las pasadas justas del 10/11/2019, Vox cayó del 19% al 12.4% y de 52 a 33 diputados (perdiendo 19 de estos, lo que corresponde a casi el 40% de su anterior bancada).

En las últimas elecciones, los 3 partidos nacionales de la derecha (PP, Vox y Ciudadanos) sumaron más del 46.5% de los votos y 151 diputados. Esta vez Ciudadanos no postuló y buena parte de sus electores (así como otros que antes sufragaron por Vox) emigraron al PP. No obstante, la derecha unida en el 2023 (PP y Vox) han perdido más de un punto porcentual y apenas llegan a 169 diputados. Solo hay otros 2 diputados que podrían sumar a una alianza derechista (el de UPN y el de la Coalición Canaria), pero siguen 5 menos que la indispensable mayoría absoluta.

Sánchez sobrevive

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pese a su desgaste en el poder y a que se vio obligado a adelantar las elecciones generales tras su derrota en las municipales del 28 de marzo, se siente triunfador. Este ha subido del 22% al 31.7% de los votos y de 120 a 122 diputados.

Sumar, una nueva coalición que está a su izquierda, casi empata el tercer puesto con Vox. Este sector liderado por Yolanda Díaz obtuvo el 12.7% y 31 diputados.

El PSOE y Sumar suman 153 diputados, pero pueden lograr una difícil mayoría absoluta con los votos críticos de 28 diputados de 5 partidos nacionalistas de Cataluña, Euskadi y Galicia.

El rey Felipe VI debe llamar a Feijóo para que tenga la primera opción en conformar un gobierno, pero, si él no es capaz de lograr una mayoría absoluta (como todo apunta a que eso ha de pasar), Pedro Sánchez puede permanecer en la presidencia de manera temporal o permanente o convocar él a nuevas elecciones. Los políticos españoles estarán entrando a asiduas negociaciones que podrían desembocar en nuevas elecciones generales en algunos meses.

Fracaso de Vox

La incapacidad de la derecha española de conformar un nuevo Gobierno va a debilitar a quienes quieren derrocar a distintos presidentes izquierdistas en Iberoamérica.

La debacle electoral de Vox va a golpear mucho a quienes han sido sus principales aliados en la hispanidad (la ultraderecha peruana, la misma que se unió en Lima para auspiciar allí la última cumbre del Foro de Madrid).



Esta es una mala noticia para el alcalde limeño Rafael López Aliaga, abierto admirador de Vox, y para otras fuerzas cercanas (como Fuerza Popular de Keiko Fujimori y Avanza País) que para este 26 de julio intentan ganar la mesa directiva del congreso como un peldaño para influir sobre la presidenta Dina Boluarte o remplazarla por una ficha más afín.