​País Vasco, Castilla y León y Navarra, las CCAA más preparadas y con más oportunidades para los mayores de 55 años

País Vasco vuelve a encabezar el ‘Ranking de Territorios por la Economía Sénior 2022’, seguida de Castilla y León, que sube a segunda posición, y Navarra, que baja a tercera. Estas son las comunidades autónomas con más recursos, servicios y nivel de participación de los mayores de 55 años, es decir, destacan por ser las regiones que están mejor preparadas y, por lo tanto, tienen mayor capacidad a la hora de ofrecer más oportunidades a un colectivo compuesto por 16 millones de personas que, actualmente, representa el 33% de la población total y a 1 de cada 3 autónomos.



Así lo indica el informe, que pone de manifiesto que no todas las comunidades autónomas ofrecen las mismas condiciones y oportunidades a las personas mayores de 55 años en términos de empleo, acceso a servicios sociales y sanitarios y número de residencias y centros de día, entre otros. Revela, además, que también existen diferencias con respecto a otros indicadores, como la esperanza de vida, la edad media de jubilación, importe medio de la pensión y número de alcaldes y electores mayores de 55 años.

El análisis se ha presentado hoy en Málaga en un acto que ha contado con la participación del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa en la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de MAPFRE y de Fundación MAPFRE, Antonio Huertas; y Juan Fernández Palacios e Iñaki Ortega, director y consejero asesor del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE, respectivamente, y directores de la investigación; así como Clara Bazán, directora de Seguros y Previsión Social de Fundación MAPFRE.

Durante su intervención, el presidente de MAPFRE ha señalado que “el envejecimiento poblacional está transformando nuestro modelo económico y social, una realidad que no está recibiendo toda la atención que merece”. Ha subrayado, además, que el reto demográfico es, junto al cambio climático y la revolución tecnológica, “el tercer gran desafío” y, por ello, no puede dejar de abordarse en el nuevo ciclo político. “Son los poderes públicos los que pueden y deben configurar el marco adecuado para aprovechar la capacidad y potencial de los mayores de 55 años. En este sentido, también ha indicado que “aquellos territorios que antes asimilen esa realidad mejor podrán implantar las estrategias y políticas que conduzcan al aprovechamiento de las oportunidades”, pues “con más seniors activos, no solo tendremos una economía más potente, sino que también y, sobre todo, España será un país mejor”.

La investigación, realizada por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE, recoge una actualización de casi 400 datos de diferentes fuentes oficiales que proporcionan una comparativa objetiva y fiable sobre el grado de “amabilidad” de todas las CCAA con respecto a este colectivo y la evolución que han tenido con respecto a la edición anterior.

Adicionalmente, se ha incorporado como novedad, y con el objetivo de contar con información complementaria que contribuya a tener una perspectiva lo más amplia posible de la realidad sénior en nuestro país, un análisis de las 10 ciudades con mayor población de España (Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia y Zaragoza).

Mitad norte: más población sénior y mayor esperanza de vida

Asturias (43,15%), Castilla y León (41,87%) y Galicia (40,59%) vuelven a encabezar en esta edición la tres primeras posiciones como los territorios con más personas mayores de 55 años. Y, a pesar de que se ha mantenido estas posiciones en el ranking, el estudio muestra una tendencia al alza de envejecimiento poblacional, destacando el incremento de algo más de medio punto el porcentaje de mayores de 55 años a nivel nacional (33,98 frente al 33,37%).

A esta situación se suma que la esperanza de vida se incrementa tanto en la media nacional (de 82,14 a 82,70) como en la mayor parte de las comunidades, a excepción de las Islas Baleares, Islas Canarias, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía, donde baja sensiblemente. Así, la Comunidad de Madrid (84,63), Navarra (84,28) y Castilla y León (83,93) son las comunidades con mayor esperanza de vida.

Por su parte, Baleares (80,3), País Vasco (80,28) y Extremadura (80,21) encabezan la esperanza de vida con salud (promedio de años esperado que vive una persona en ausencia de limitaciones funcionales o discapacidad desde su nacimiento). Con respecto al promedio de años que se espera que viva una persona a partir de los 65 años, destacan: Madrid con 22,25 años, seguida de Navarra (22) y Castilla y León (21,87).

En este sentido, Madrid se sitúa como la comunidad con la población más longeva y con mayor esperanza de vida a partir de los 65 años, dando un salto importante con respecto a la primera edición en la que ocupó en dichas categorías la 12.ª y la 14.ª posición, respectivamente.

Baleares y Madrid: con más activos

La tasa de actividad en la población mayor de 55 años se incrementa, a nivel nacional, más de un punto y medio porcentual frente a la edición anterior (29,31 frente a 27,55%), con una alternancia en las dos primeras posiciones. De esta forma, Baleares (34,44%) se sitúa ahora como la CCAA con mayor capacidad de generar oportunidades de empleo para los mayores. Madrid (33,54%) se coloca en segundo puesto y Murcia se mantiene (31,23%).

Por otro lado, las CCAA con mayor tasa de empleo de la población sénior son Castilla y León (24,9%), Asturias (23,4%) y País Vasco (22,75%), que igualan posición con respecto a la edición anterior. También se produce un incremento de casi un punto porcentual en la media nacional, de 19,3% a 20,24% en esta segunda edición. Asimismo, los territorios que registran una menor tasa de desempleo sénior son Navarra (6,44%), País Vasco (7,02%) y Aragón (del 5.ª puesto al 3.ª con un 7,55%).

Andalucía, líder en número de autónomos sénior

Andalucía encabeza el ranking como la CCAA que cuenta con mayor número de autónomos en esta franja de edad, con un total de 95.090. A ella le siguen Cataluña (desciende del 1ª al 2ª puesto con 94.105) y Madrid (se mantiene en la tercera posición con 66.864). A nivel nacional, el número de autónomos mayores de 55 años crece en 14.758 personas entre ambas ediciones.

Diputados, consejeros y alcaldes mayores

Las comunidades autónomas de la mitad norte, así como Murcia y Andalucía, son los territorios con mayor índice de representación de la población mayor en los ámbitos de participación pública. A nivel nacional, se da un aumento de la representación de diputados mayores de 55 años en parlamentos autonómicos, subiendo de 340 (26,78%) a 383 (30,37%). En este sentido, los lugares donde mayor es el porcentaje de diputados sénior son: Castilla y León (se mantiene en el primer puesto con 39,51%), Murcia (38,64%) y La Rioja (36,36%), aumentando todas ellas 7 puntos respecto a la edición anterior. En el caso de Andalucía, esta comunidad baja de la 8ª posición a la última, con casi 6 puntos menos (22,94%).

Por otro lado, Aragón y País Vasco (75%) vuelven a liderar el ranking de regiones con más consejeros sénior en sus gobiernos, seguidas de Castilla y León (66,67%). Y, en relación a las comunidades con más alcaldes de 55 años o más en las cinco primeras localidades de dichos territorios, el ranking se mantiene estable, encabezado por Comunidad Valenciana (80%) y un triple empate entre Asturias, Galicia y País Vasco (60%). En términos absolutos, la comunidad con más votantes mayores de 55 años es Andalucía (2.457.226), seguida de Cataluña (2.359.946) y Madrid (1.994.836), manteniéndose las mismas tres posiciones que la edición anterior.

País Vasco continúa siendo la CCAA con la pensión media más alta

Asimismo, tanto la pensión media como la edad media de jubilación han aumentado en esta edición, reflejando un incremento de la participación de los sénior en el mercado laboral. Además, las comunidades que cuentan con un PIB más alto son aquellas que tienen más planes de pensiones individual y una pensión media de jubilación más altas.

En relación a la pensión media de jubilación, la más alta se mantiene en País Vasco, con 1.537 euros, comunidad a la que le sigue Asturias, con 1.502 euros, y Madrid, con 1.457 euros. A nivel nacional, la media española crece de 1.196 euros a 1.254 euros en esta segunda edición.

Baleares (63,4), Navarra (63) y La Rioja (63) registran la edad media de jubilación más alta; y, aunque varía el orden, las regiones que cuentan con mayor cobertura de planes de pensiones individuales se mantienen: Madrid (1.384.917), Cataluña (1.354.534) y Andalucía (1.143.849).

Extremadura, la CCAA con más centros de día y residencias

En relación a las dotaciones públicas e infraestructuras físicas dedicadas a las personas mayores no se ha observado variación de las CCAA que lideraban el ranking en la primera edición. De esta forma, el territorio con mayor número de centros de mayores por cada 10.000 habitantes continúa siendo La Rioja (4,38), seguida de Navarra (2,39) y Baleares (1,88).

Las regiones que cuentan con mayor número de centros de día por cada 10.000 habitantes mayores de 65 años siguen siendo Extremadura (12,89), Cataluña (6,33) y Navarra (5,31); las que ofrecen más centros residenciales por cada 10.000 habitantes mayores de 65 años, Extremadura (14,54), Castilla y León (11,33) y Aragón (10) se mantienen; y los territorios que proporcionan mayor número de viviendas para alojamiento de mayores por cada 10.000 habitantes mayores de 65 años son: Castilla-La Mancha (4,39) País Vasco (2,83), y Galicia (1,73).

En esta edición, se ha observado cómo las CCAA eligen diferentes estrategias en servicios sociales. Así, por ejemplo, Extremadura lidera el ranking en relación a los centros de día y centros residenciales por cada 10.000 habitantes de 65 o más años, pero es la última en relación a la vivienda. Por su parte, Castilla-La Mancha es el territorio con mayor número de viviendas para alojamiento de mayores por cada 10.000 habitantes de 65 o más años.

En cuanto a los dos territorios mejor posicionados por el número de plazas residenciales por cada 10.000 habitantes mayores de 65 años, también se mantienen: Castilla y León (786) y Castilla-La Mancha (734); y Extremadura (671) sube a la 3º posición desde la 4.ª.

Castilla-La Mancha: la CCAA con más servicios sociales y de salud

El análisis también aporta informaciones acerca de los servicios sociales y de salud con los que cuenta cada comunidad autónoma para atender a las personas mayores. En este sentido, la región que más personas atendidas por servicios de teleasistencia por cada 10.000 habitantes mayores de 65 años o más es Castilla-La Mancha (1.564), seguida de Andalucía (1.531) y Cataluña (1.495). Los dos primeros puestos relativos a los territorios donde más personas reciben ayuda a domicilio por cada 10.000 habitantes de esta franja de edad se mantienen estables en relación a la primera edición: Madrid (881), seguida de La Rioja (691) y Andalucía (674, que sube desde la 4.ª posición). Así, la tasa media de cobertura de servicios asistenciales más alta la registra Castilla-La Mancha, con un índice del 18,4%, seguida de Madrid (18,3%) y Cataluña (16,4%).

Las ciudades con mayores oportunidades para los sénior

Entre las 10 ciudades con mayor población de España, Bilbao encabeza con un 40,24% el porcentaje de población mayor de 55 años (dato que se desvía positivamente de la media de las ciudades, 33%); seguida de Zaragoza, con un 36,15%, y Valencia, con un 35,52%. Además, Vizcaya es la provincia con mayor pensión media de jubilación, con 1.775 euros; con Madrid (1.610 euros) y Zaragoza (1.540 euros) como segunda y tercera.

Murcia se sitúa a la cabeza como la ciudad con menor tasa de paro entre mayores de 55 años (27,88%), seguida de Palma de Mallorca (29,23%) y Málaga (29,43%).

Zaragoza es la ciudad con mayor porcentaje de concejales mayores de 55 años (45,16%), un dato que se sitúa muy superior a la media de las ciudades (29%). En este sentido, el segundo y tercer puesto lo ocupan Las Palmas de Gran Canaria (44,82%) y Bilbao (34,48%), respectivamente.

Madrid, con 150 plazas de día totales (públicas y privadas) por cada 10.000 habitantes, ocupa la primera posición en relación con el número de plazas de centros de día destinadas a mayores de 65 años, una cifra que supera la media de las ciudades (88). Después se encuentran Bilbao, que alcanza las 130 plazas, y Zaragoza, con 108.

Los sénior, motor de la economía y la sociedad

El cambio demográfico presenta una serie de retos para las instituciones públicas y privadas que conllevara, sin duda, un protagonismo del grupo de personas mayores de 55 años. Esta investigación, liderada por Juan Fernández Palacios e Iñaki Ortega, transmite la importancia de acabar con la discriminación que sufre este colectivo, siendo prioritario impulsar una cultura inclusiva, eliminar los prejuicios relacionados con la edad y promover estrategias para atraer y retener el talento sénior.

El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población pone de manifiesto que las formas de consumo se verán también afectadas y los mayores se convertirán en el motor de la llamada economía senior o economía plateada, siendo imprescindible que España lidere una estrategia mundial para que el alargamiento de la vida suponga oportunidades y que los territorios exploren nuevos nichos económicos.

A través de este informe, se busca crear una herramienta que aspire a ser útil para todas las comunidades autónomas de España, gestores de gran parte de las políticas públicas, al mismo tiempo que ofrecer una mirada positiva del cambio demográfico sobre la base de las oportunidades económicas y sociales que supone el envejecimiento de la población.