​¿Se puede comprar el décimo de la Lotería de Navidad en verano?

La Lotería de Navidad es uno de los sorteos más populares en lo que respecta a la Administración de Loterías y Apuestas del Estado. Un evento que se ha ido convirtiendo en una tradición a lo largo de las décadas, uniendo a grupos de amigos y de familiares en las fechas más hermosas del año: la Navidad. Sin embargo, conforme se aproxima diciembre, es muy complicado dar con los décimos deseados, ya que la demanda es muy grande. Por lo que mucha gente se pregunta si se pueden comprar estos tickets en verano, meses antes de la celebración del sorteo en cuestión. ¡Veámoslo!



El 22 de diciembre, año tras año, se celebra el esperadísimo sorteo de la Lotería de Navidad. Un evento que se retransmite por televisión y que acoge el interés de millones de personas por todo el país. A pesar de que todavía estamos muy lejos de esta fecha, cabe preguntarse cuándo salen a la luz los décimos en la administracion loteria para así adelantarse a la alta demanda del invierno.



Bien, pues la respuesta es que ya están disponibles. Los décimos de la Lotería de Navidad se pusieron a la venta el pasado 12 de julio; por lo que sí: es posible comprar los tickets en verano. De hecho, si quieres asegurarte tu décimo favorito, te recomendamos fervientemente que así lo hagas, evitando quedarte sin tus números de la suerte favoritos.

Así pues, desde el 12 de julio hasta el 21 de diciembre, víspera de la celebración del sorteo, la venta de décimos está habilitada. Tiempo más que suficiente como para que te juntes y organices con tus amigos, familiares o incluso compañeros de trabajo. Puede que hablarles de la Navidad en pleno verano sea un poco extraño; pero créenos cuando te decimos que de cara a diciembre agradecerán haber gestionado esta compra con varios meses de antelación.

Elige el décimo que más te guste

En pleno verano pocas personas se plantean comprar el décimo de la Lotería de Navidad, motivo por el que ahora mismo hay un elevado número de series disponibles. Algo verdaderamente satisfactorio para quienes las compran enteras para, posteriormente, vender tickets a modo de participaciones. Una de las acciones más comunes con los negocios de cara al público.

Con esto en mente, te animamos a que vayas haciendo un repaso de tus administraciones de loterías de confianza. No importa si eres aficionado al 7, al 13, si tienes una fecha especial o una serie numérica que te resulte mágica: en todos los casos encontrarás la opción perfecta en pleno verano. Mucho antes que el resto de los participantes de la lotería.

Por consiguiente, si este año quieres disfrutar al máximo y jugar con ilusión junto a tus seres queridos, el verano es el momento de hacerlo. No dejes que te pille el toro y busca ya el décimo perfecto.

La venta de décimos online se dispara

Todo lo anterior nos lleva a un último punto que no queremos pasar por alto: ¿dónde comprar los décimos de la Lotería de Navidad? Esta pregunta es imposible de responder de forma absoluta; no obstante, lo que sí podemos confirmar es que la venta de décimos online se ha puesto de moda en los últimos años.

Tener que hacer colas interminables en la administración física resulta agotador, da igual si es verano o si es invierno. En consecuencia, nuestro consejo es que des el salto a la gestión virtual. Ahora todo se puede resolver con un simple clic, recibiendo el décimo en formato digital o incluso en su versión física.

Siempre y cuando sea una administración de loterías oficial y autorizada por el Estado, la compra será completamente segura. Porque el mercado electrónico ya es uno de los grandes recursos de nuestro tiempo y es de agradecer que existan varias compañías en el mundo de las loterías que se hayan adaptado a esta realidad digital.