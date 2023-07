​Menopausia, un tabú que persiste en la salud femenina

Las estimaciones apuntan a que un billón de mujeres estará atravesando la menopausia en 2025. Una etapa vital en torno a la cual el conocimiento y efectos que provoca son todavía limitados, como también lo son la libertad para hablar sobre ella y el apoyo emocional que reciben las mujeres durante este periodo.





Estas y otras muchas cuestiones se han abordado en el evento ‘Hablemos de… Menopausia’, un encuentro organizado por Essity, compañía global líder en productos y soluciones de higiene para la salud y el bienestar de las personas, en colaboración con la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM).

El encuentro ha puesto de relieve el trabajo que todavía queda por hacer para que la menopausia deje de ser una gran desconocida. Y es que, tal y como se desprende del estudio realizado por Essity, la menopausia sigue siendo un tema tabú entre las mujeres. “Nuestro propósito como compañía es el de Romper Barreras por el Bienestar. Por eso, fomentamos espacios de diálogo, como el que hoy nos ocupa, con el objetivo de que las mujeres puedan vivir este periodo con la libertad, el conocimiento, la confianza y seguridad necesarios”, afirma Elena Galbis, directora del área de Health & Medical de Essity Iberia.

Un encuentro de debate: Hablemos de….Menopausia

Voces expertas en esta fase de la vida de la mujer han tenido la oportunidad de debatir sobre los mitos que la rodean y las perspectivas de futuro. María Fasero, doctora en ginecología y obstetricia, sexóloga y miembro de la Asociación Española para la Menopausia (AEEM) ha destacado que “la menopausia no es una patología. Afortunadamente, las mujeres queremos estar más informadas y ocultamos menos lo que nos pasa para entender qué nos ocurre y asegurar nuestro bienestar”.

Por su parte, Anna Freixas, escritora y profesora jubilada de Psicología en la Universidad de Córdoba, con relación a cómo podemos empoderar a las mujeres durante este periodo, ha señalado que “la idea de la menopausia asociada a vejez es una estrategia para deprimirnos. La vejez, en nuestra sociedad, implica exclusión social, laboral y afectivo sexual. Por este motivo, el sentido del humor es fundamental, como también lo es aprender cómo envejecer y pensar que somos afortunadamente viejas para que nosotras, empoderadas, cojamos el abanico y normalicemos el calor que nos genera un sofoco”.

De la mano de Marta Marcè, naturópata, nutricionista y comunicadora, los asistentes a la jornada también han podido disfrutar del taller: ‘Nutrición, una aliada para una menopausia saludable’. Marcè ha puesto de manifiesto la importancia de la alimentación en esta etapa de la vida.

“A las mujeres nos han inculcado que la nutrición es sinónimo de dietas. Muy al contrario, la alimentación es la fuente de nuestro bienestar, es de donde obtenemos los nutrientes que necesitamos por lo que tiene que ser algo placentero y que nos aporte salud”, afirma la nutricionista.

El Mayor Estudio Internacional sobre la Menopausia

Essity ha realizado el mayor estudio internacional sobre menopausia en el que han participado más de 16.000 mujeres de 11 países, entre ellos España. El objetivo ha sido analizar el grado de conocimiento que existe – o la sociedad cree que tiene - sobre esta temática; conocer las experiencias, tanto los cambios físicos y mentales que han experimentados como los que consideran los más frecuentes; el apoyo o acompañamiento que han recibido; y, por último, el impacto en el entorno laboral.

“En Essity trabajamos para construir sociedades inclusivas y sin estigmas. Este estudio nos permite conocer e identificar cuáles son las principales necesidades que tienen las mujeres, para tratar de buscar soluciones que les den respuesta y lograr una mayor visibilidad social”, destaca Elena Galbis. Los resultados del informe ponen de manifiesto que:

El conocimiento sobre esta etapa y sus cambios es limitado. El 60% de las mujeres que están en la menopausia o postmenopausia se sorprende constantemente de los efectos que tiene la misma en su cuerpo. Además, el 67% reconoce que no ha encontrado ninguna campaña que ponga el foco en sus síntomas.

La menopausia es todavía un tema tabú. Aunque 6 de cada 10 mujeres en menopausia o postmenopausia consideran que no es un tema tabú, solo 3 de cada 10 hablan activamente sobre la misma. A ello se une que más de la mitad de las mujeres evita compartir su experiencia con sus parejas, familiares o amigos. Entre las principales razones señalan el evitar que parezca algo peor de lo que es (34%), ser percibidas como una persona mayor (26%) o porque les da vergüenza (24%).

Normalizar la menopausia en el lugar de trabajo. El 82% de las encuestadas trabajaba a tiempo completo o parcial durante la menopausia. Reconocen que su capacidad para trabajar se vio afectada por el cansancio (41%), la falta de concentración (16%) o la pérdida de memoria (13%). 8 de cada 10 mujeres no hicieron ninguna petición especial en su puesto de trabajo. Solo un 4% solicito trabajar en remoto y, un 2%, pidió tener horario flexible. No obstante, el 55% de las mujeres en menopausia o postmenopausia valoraría disponer de tiempo libre remunerado.