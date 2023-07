La Celestina de Anabel Alonso, y un divertido homenaje musical a Molière, en la tercera semana del XXVI Festival de Teatro Clásico Castillo de Peñíscola

Anabel Alonso como La Celestina – foto de Juan Carlos Arévalo



Pasado el ecuador del XXVI Festival de Teatro Clásico Castillo de Peñíscola, organizado por la Diputación de Castellón, y tras dos semanas cargaditas de propuestas, llega al Patio de Armas del Castillo de esta localidad castellonense la inmensa Anabel Alonso interpretando a la protagonista de La Celestina de Fernando de Rojas, en una producción de Secuencia 3, en colaboración con Pentación, Saga y Teatre Romea.

Esta propuesta, que se podrá ver el miércoles 12, cuenta con dirección de Antonio C. Guijosa y con una nueva adaptación de Eduardo Galán (quien ya estrenó otra versión anterior protagonizada por Gemma Cuervo y dirigida por Mariano de Paco Serrano). Anabel Alonso estará acompañada en escena por los jóvenes Víctor Sainz y Claudia Taboada que darán vida a Calisto y Melibea, y también por Beatriz Grimaldos, José Saiz y David Huertas que encarnarán al resto de personajes de esta tragicomedia.

En La Celestina, Calisto, un joven apuesto, entra persiguiendo un halcón en la huerta donde está Melibea, de quien queda profundamente enamorado. Ante el rechazo de esta y aconsejado por su criado Sempronio, decide encomendarse a Celestina para lograr así el amor de Melibea. La alcahueta, a cambio de un módico precio, consigue mediante artimañas que Melibea se enamore de Calisto. Al mismo tiempo, los criados de Calisto también intentan beneficiarse de la pasión de su amo por Melibea y exigen a Celestina su parte de la recompensa, pero cuando esta se niega, la matan, y son apresados y ejecutados por la justicia. En el último encuentro de los dos amantes, Calisto salta la tapia del huerto de Melibea para socorrer a un criado y muere, lo que conduce al suicidio a Melibea ante la mirada de su padre, Pleberio, que finaliza la tragicomedia con unas reflexiones morales y existencialistas.

En esta versión, Eduardo Galán busca el dinamismo de la acción, el ritmo de los conflictos y la rapidez del paso del tiempo para reflejar la idea central de la obra, el carpe diem, la brevedad de la vida, la necesidad -como dice Celestina a Melibea- de disfrutar de la juventud antes de que la vejez arruine la belleza. Para ello, reduce los extensos parlamentos de los personajes, y recorta las enumeraciones y las citas históricas y literarias, todo ello respetando el léxico de la época, aunque sustituye algunos arcaísmos por palabras comprensibles para el espectador de hoy.

De la vida de Fernando de Rojas, autor de La Celestina, se sabe poco. Nació hacia 1476, estudió Leyes en Salamanca, donde obtuvo el grado de Bachiller y donde posiblemente escribió su gran obra. Más tarde se estableció en Talavera de la Reina, donde ejerció como Alcalde Mayor y donde murió en 1541. La Celestina constituye, junto con Don Quijote y Don Juan, uno de los tres grandes mitos universales que ha creado la literatura española. Escrita a finales del siglo XV para ser leída por el público universitario y culto, y no para ser representada, pertenece al denominado género de la comedia humanística, que a finales de la Edad Media se cultivó en el sur de Europa con la intención de mostrar una relación de amores ilícitos condenados al fracaso. Junto con su estilo culto, la obra incorpora un lenguaje popular propio de los orígenes de la comedia, que caracteriza el habla de Celestina, los criados y las “putas” Elicia y Areúsa. Celestina es una mujer, aunque entrada en años, llena de fuerza, seductora con la palabra, avara y hechicera… Como dice Pármeno, es “una puta vieja”.

En esta obra asistimos, a finales de la Edad Media y justo antes de que florezca el Renacimiento, a la unión de comedia y tragedia, de personajes populares y personajes cultos, de señores y criados, de lenguaje popular y lenguaje elevado, y vemos claramente cómo el amor y el dinero son los motores que mueven el mundo.

Anabel Alonso es una actriz nacida en Santurtzi (Vizcaya), que ha trabajado en cine, teatro y televisión, y se ha convertido en una de las personalidades más reconocidas y exitosas del panorama nacional. En teatro ha trabajado a las órdenes de Emilio Hernández, Carme Portaceli o Mario Gas, entre otros. Su más reciente trabajo en los escenarios ha sido en 2019 con la Compañía Nacional de Teatro Clásico en El enfermo imaginario de Molière con dirección de Josep Maria Flotats. En televisión comienza de la mano de Lolo Rico en el mítico programa La bola de cristal, y tras presentar el programa Objetivo indiscreto junto a Antonio Resines, protagoniza uno de los mayores éxitos de las últimas décadas, Los ladrones van a la oficina. A partir de ese momento comienza su carrera cinematográfica con directores de la talla de Pedro Almodóvar, Mario Camus, Jaime Chávarri o Pilar Miro. Desde entonces ha combinado su trabajo en televisión como presentadora y actriz en series de éxito (Siete vidas o Amar es para siempre), con su trabajo en los escenarios, y en películas con directores como Miguel Bardem, Javier Maqua o Fernando Trueba.

HOMENAJE A MOLIÈRE

El sábado 15 de julio llegará al Patio de Armas del Castillo de Peñíscola el homenaje que la compañía Ay Teatro hace a Molière con su Vive Molière, una comedia con dramaturgia de Álvaro Tato y dirección de Yayo Cáceres (conocidos por su trabajo con Ron Lalá) que hace una semblanza de la vida de Molière, con fragmentos de las más famosas obras de este genio de la comedia, aderezadas con mucha música en directo. Esta función está maravillosamente interpretada por cinco jóvenes actores y actrices (Marta Estal, Laura Ferrer, Mario Portillo, Kevin de la Rosa, y Juan de Vera), que dan vida cada uno a más de diez personajes del universo molieresco, en un tour de force con canciones, poesía y muchas risas.

Estrenada el pasado año, en que se cumplían los cuatrocientos años del nacimiento de este autor francés y universal, Vive Molière comienza con el anuncio de la diosa Fama de su intención de casarse con un genio del teatro. Sus criados la llevan a París a conocer a un tal Molière y seguir la azarosa vida llena de amores, desamores, celos, encuentros, desencuentros, duelos, danzas y canciones de este genio de la comedia… Y la diosa verá también una selección de sus escenas más divertidas, irónicas, sarcásticas y escandalosas, como Tartufo, El avaro o El enfermo imaginario, entre otras. La compañía Ay Teatro presenta una visión delirante y desenfadada de este gran comediógrafo y del ambiente teatral de su época, con un gran despliegue de personajes, situaciones y escenas memorables, en una amplia gama de registros que van desde la farsa burlesca a la ironía sutil pasando por la amargura.

Nacido en París en 1622, Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, fue un hombre de teatro en toda la extensión de la palabra, comprometido con su arte y con la sociedad de su tiempo. Considerado como uno de los mejores escritores en lengua francesa, y en toda la literatura universal, en 1643 monta una compañía de teatro y tras más de 15 años recorriendo Francia, se asienta en París con su compañía y bajo el amparo del rey Luis XIV estrena en 1659 su primer gran éxito, Las preciosas ridículas. Desde entonces estrena todas sus obras en el ámbito palaciego, y es nombrado responsable de los espectáculos de la corte. En su teatro denuncia la sociedad de su época, la hipocresía religiosa, y el sistema médico, y se ve obligado a luchar contra la censura en numerosas ocasiones. En 1673 durante una representación de El enfermo imaginario, en la que interpreta el papel principal, enferma y, horas después, en su casa, muere. La herencia de Molière (y del teatro clásico francés) se mantiene viva en la Comédie Française, creada en París por Luis XIV en 1680 a partir de la unión de dos compañías, una de ellas la de Molière. Los actores y actrices de la Comédie Française le rinden homenaje cada 15 de enero en el aniversario de su nacimiento, y dentro de una vitrina en uno de los pasillos de la sede de la compañía se conserva el sillón que Molière utilizó en El enfermo imaginario, es decir, con el que actuó por última vez.

Ay Teatro reúne el talento creativo del director de escena Yayo Cáceres y el poeta y dramaturgo Álvaro Tato, acompañados por la productora y distribuidora teatral Emilia Yagüe. Desde su origen, uno de sus objetivos principales ha sido el de propiciar un acercamiento artístico a los clásicos desde puntos de vista insólitos o sorprendentes. Mestiza, de Julieta Soria, con dirección de Yayo Cáceres, descubrió al público en 2018 la figura de Francisca Pizarro, primera mestiza del Perú. Todas hieren y una mata, de Álvaro Tato y dirección de Yayo Cáceres, es la primera comedia de capa y espada del siglo XXI, escrita íntegramente en verso a la manera del teatro áureo, y estrenada en 2019. Malvivir, de Álvaro Tato y dirección de Yayo Cáceres, propuso en 2021 el redescubrimiento de la narrativa picaresca femenina barroca.

Yayo Cáceres es director de escena, actor, compositor y profesor de Interpretación. Ha dirigido todos los espectáculos de la compañía Ron Lalá; los más recientes son Villa y Marte (2022), Andanzas y entremeses de Juan Rana (2020) o Crimen y telón (2017). Ha dirigido también Los empeños de una casa de sor Juana Inés de la Cruz para Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico en 2018 o Comedia multimedia de Álvaro Tato en 2016. Como músico, ha editado cuatro álbumes en solitario y ha dado numerosos conciertos en América y España. Ha compuesto, adaptado, interpretado y dirigido música para espectáculos de las compañías Yllana y L´Om-Imprebís, entre otras.

Álvaro Tato es escritor, actor y dramaturgo, miembro fundador de la compañía Ron Lalá, cuyos espectáculos han realizado giras por veinte países y obtenido numerosos galardones. También es autor de diversas versiones para la Compañía Nacional de Teatro Clásico: El castigo sin venganza y El perro del hortelano de Lope, La dama duende y El alcalde de Zalamea de Calderón… Se ha encargado también de la dramaturgia de espectáculos de danza, como Nacida sombra para la compañía de Rafaela Carrasco, o Zarzuela en danza, para el Teatro de la Zarzuela. También de El intérprete, con Asier Etxeandia. Ha publicado textos teatrales y varios libros de poesía.

Emilia Yagüe es directora de Emilia Yagüe Producciones, que nace en el año 2001 con el objetivo de ofrecer servicios de distribución y producción de artes escénicas. A lo largo de dos décadas ha trabajado con varias de las principales figuras de las artes escénicas españolas: Yayo Cáceres, Adolfo Fernández, Luis Luque, Helena Pimenta, Santiago Sánchez o Eduardo Vasco. Desde siempre, ha apostado por la producción y distribución de autores contemporáneos, así como por jóvenes compañías emergentes hoy en día reconocidas en ámbito nacional e internacional, como Ron Lalá.

TALLER PEPE MONLEÓN DE PERIODISMO JOVEN

A pleno rendimiento continúa el Taller Pepe Monleón de Periodismo Joven, creado en esta edición del festival con la colaboración de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Peníscola, y con el objetivo de fomentar las artes escénicas entre la juventud de la localidad. El pequeño grupo de jóvenes está cubriendo el festival con entrevistas, críticas y reseñas que se pueden leer y escuchar en el blog dentro de la web del festival y en redes sociales.

José Monleón (Valencia, 1927 – Madrid, 2016), trabajó como crítico teatral en la revista Triunfo y otras publicaciones y fue fundador y crítico teatral y cinematográfico de las revistas Primer Acto y Nuestro Cine. Con más de diez montajes como director y más de veinte libros publicados, está considerado en diversos sectores del teatro independiente y el teatro experimental y de cámara como uno de los mejores referentes de la joven escena española de la segunda mitad del siglo XX. Fue director del Festival de Teatro Clásico de Mérida y fundador y director del Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo. Su trayectoria fue reconocida con el Premio Nacional de Teatro, la Cruz de Sant Jordi y el Premio Max Honorífico de Teatro, entre otros.

LA XXVI EDICIÓN DEL FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO CASTILLO DE PEÑÍSCOLA

El día 1 de julio de 2023 dio comienzo el XXVI Festival de Teatro Clásico Castillo de Peñíscola, organizado por la Diputación de Castellón, que hasta el día 22 de julio cuenta con nueve espectáculos en tres espacios distintos, con textos de autores clásicos como Calderón, Cervantes, Fernando de Rojas, Lope de Rueda o Gorki, y propuestas que homenajean a Molière, Lorca y a toda la mitología griega. Por el idílico escenario del Patio de Armas del Castillo de Peñíscola, así como por el Salón Gótico y hasta por el Paseo Marítimo, se podrán ver algunas caras conocidas como las de Anabel Alonso, Miriam Díaz-Aroca o Fernando Cayo, y grandes representantes del teatro clásico como Joaquín Notario, o Laila Ripoll, y junto a compañías de la Comunidad Valenciana, estarán las de Madrid, Barcelona, Murcia, Toledo, Burgos…

Como novedad de este año, y gracias al apoyo económico de la Diputación de Castellón, el festival se ha convertido en generador de espectáculos teatrales, con una producción (El rey de la luna) y tres coproducciones, dos de ellas nacionales, y una autonómica. La primera de ellas es la coproducción del festival con el Teatro Fernán Gómez de Madrid y la compañía Teatro de Malta, Mañanas de abril y mayo, de Calderón de la Barca, en versión de Carolina África y dirección de Laila Ripoll. La segunda es con la Compañía EscénaTe, el colectivo Állatok, el Festival Veranos de la Villa del Ayuntamiento de Madrid, el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid Clásicos en Alcalá y la Fundación Juan March, y se trata de un texto de Cervantes nunca antes representado profesionalmente: La casa de los celos y selvas de Ardenia. La tercera coproducción es con la compañía joven Triangle Teatre y el histórico Carme Teatre, con el compromiso del Festival de Peñíscola de apoyar la creación joven de la Comunidad Valenciana, y en lengua valenciana. AfterSun (Els estiuejants), que adapta uno de los grandes textos del teatro del siglo XX, Veraneantes, de Gorki.

Otro de los platos fuertes de esta edición es la visita de Anabel Alonso que interpretará a La Celestina de Fernando de Rojas en versión de Eduardo Galán y dirección de Antonio C. Guijosa. Además, la compañía AY Teatro hará un homenaje a Molière en su Vive Molière!, con dramaturgia de Álvaro Tato y dirección de Yayo Cáceres, conocidos por su trabajo con Ron Lalá. La compañía Apata Teatro traerá Lorca, Vicenta, texto de Itziar Pascual, Yolanda Pallín y Jesus Laiz, con dirección de José Bornás, en el que Miriam Díaz-Aroca interpreta a la madre de Lorca. Y también se podrá ver a Fernando Cayo en Por todos los dioses, una obra que bebe de toda la tradición juglaresca.