La mitad de las personas que viven de alquiler piensan en comprar una vivienda en los próximos cinco años

Tuio, la neoaseguradora de hogar de origen español, presenta resultados de una encuesta online a más de 1.200 de sus asegurados donde analiza si la situación económica actual y del mercado inmobiliario ha cambiado o no los planes de sus asegurados en cuanto a su vivienda.



Pensando en el futuro, el 69% de los encuestados piensa mantener su vivienda actual

El estudio de Tuio arroja que especialmente los encuestados de más de 50 años (82%) y los que tienen un menor nivel de ingresos (2000€ o menos, 75%) son los que piensan mantenerla. Mientras que un 51% de los más jóvenes (30 años o menos) tiene pensado irse a vivir a una vivienda en propiedad y un 47% de los alquilados también piensa irse a vivir a una vivienda en propiedad.

El 85% de los encuestados asegura que la situación económica actual influye en la decisión de comprar o alquilar vivienda

Sólo el 20% pensaba comprar una vivienda, pero ha decidido quedarse en la actual por la situación del mercado. En Madrid sólo el 15% de los encuestados pensaba comprar vivienda.

Un 60% viven o han vivido de alquiler, un porcentaje que aumenta hasta el 83% si analizamos a los jóvenes entre 31 y 40 años. Y disminuye hasta un 56% para los mayores de 50 años. Según esto, no es de extrañar que, a mayor edad, más se considera que alquilar es tirar el dinero (53% entre mayores de 50 años vs 46% entre 30 años o menos).

La ubicación y el entorno es el principal clave de elección de una vivienda, así lo afirman el 59% de los encuestados

A mayor edad, mayor importancia se le da a este aspecto (63% entre mayores de 50 años vs 52% entre 30 años o menos). Entre los que tienen ingresos elevados (> 4000€) el tamaño y la distribución es también un aspecto importante (30%).

El 80% prefiere vivir en una vivienda en propiedad con hipoteca que en una vivienda en alquiler. Especialmente los encuestados entre 31 y 40 años (87%). Entre los que tienen hijos, un 83% prefiere también una vivienda en propiedad con hipoteca que un alquiler.