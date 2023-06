​Sandra "La Madueño" danzará la canción antitaurina «Toro»

Será el 7 de julio a las 20:00 h., en el marco de la presentación de la novela de Ángel Padilla "Mundo al revés: HISTORY" (ediciones Hades, 2023), en que la bailaora vegana y antitaurina Sandra "La Madueño", denominada por el poeta Ángel Padilla como "la Bestia" y admirada por propios y extraños de la lucha antitaurina y animalista en general, danzará la canción "Toro", del músico onubense "John Conde", con recitados del mismo Ángel Padilla.



El videoclip de la canción ‘Toro’, tema homónimo al del último disco de John Conde, acumula a fecha de hoy más de 50.000 visitas en youtube.

Según explicó el músico John Conde al portal Tinto Noticias, el tema es «una denuncia a la tortura y posterior asesinato del toro en la plaza. El video es una performance de dicho acto representado por el baile de la bailaora La Madueño, y tiene un recitado del poeta Ángel Padilla», tal y como ya pudieron comprobar los espectadores de la gala de clausura del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva donde John Conde y sus músicos tocaron en directo varios de sus temas. El vídeo de "Toro" se rodó en el teatro Juan Alonso de Guzmán (San juan del puerto)".

En la presentación de la novela animalista de Ángel Padilla "Mundo al revés: HISTORY" en el pub Because, de Castellón, no se podrá contar con la presencia del músico. Pero éste ha grabado para la ocasión la pista sonora, nuevamente, con un aire "mucho más crudo, y sangrante", que tanto Ángel Padilla, que recitará el poema que aparece al final del tema, como Sandra "La Madueño" que danzará la canción completa, en persona interpretarán.

Además, ese día, en el pub Because se contará con invitados diversos de la cultura y lucha por el respeto animal. Entre ellos, la bióloga Rosa Más, activista y voluntaria en distintos movimientos de lucha animalista y ambientalista, así como colaboradora en empeños y con entidades, como Escuadrón KAT, FEUMVE por un menú vegano escolar, Nova Eucária o Liberta, entre otros. Cinta Marí, especialista en educación canina en positivo, explicará en el evento resúmenes de su dilatada experiencia en este campo. Y se contará con alimentadoras y alimentadores y cuidadoras de gatos en situación de abandono en las calles, en colonias felinas; podrán contar sus experiencias.

Rescatistas y voluntarios de salvamento de animales abandonados o heridos como perros, palomas, animales domésticos y todo tipo de fauna sinantrópica se darán cita en el encuentro y podrán entablar un diálogo con los asistentes. La organización del evento, llevada en su mayor parte por ASPAC Amigos de los animales de Castellón, junto a AACC y el Hogar antiespecista Miguel Quintana, informa de que habrá micro abierto porque, como así lo quiere el autor de la novela que se presenta, Ángel Padilla, conocido como "el poeta de los animales": "este será un acto comunal, de muchas y muchos. Se busca agrupar ideas, contrastarlas y razonar nuevas fórmulas de lucha, en el evento y después de él, por el respeto para Ya de los demás animales, las otras especies que no son la humana, y por la lucha activa para reparar en lo posible la crisis climática que nos azota cada día más".

"Será un compendio de voces, música y poesía -explica Ángel Padilla-. Al fin, ¿no es eso la vida, en suma? El humano moderno habla siempre del orden. Pero debemos desordenar, o sea reinventar las situaciones, para poder volver a ver, e iniciar nuevos caminos, estos, positivos para todos".

Asimismo, el autor de "Mundo al revés: HISTORY" culmina explicando que "la presentación de la misma novela en la FNAC San Agustín de Valencia de hace escasamente un mes, contó con diversos músicos, voces, portavoces y diversidades y fusión de colores de gente viva que creativamente busca cambios sustanciales en nuestro mundo -dicho evento contó con Alberto Tramoyeres, de Sylvania, Alfredo Pla y Adela y Txus Bixquert, de The Phantoms-, e igual maremagno en acción y avance queremos recrear, esta vez con distintos artistas y voces y vibraciones vitales en revolución, en el Because el 7 de julio, a las 20:00 h".