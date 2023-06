Entendiendo el lunfardo: expresiones que debes saber si viajas a Argentina

¿Estás planeando tu próximo viaje y Argentina figura en tu lista? ¡Excelente elección! Gracias a la diferencia cambiaria, este país sudamericano se ha convertido en un destino de viaje económico para los españoles. Además, Argentina es un país rico en cultura, con paisajes impresionantes, una gastronomía excepcional y un vibrante ambiente artístico y musical. Pero antes de que empieces a empacar tus maletas, hay algo que debes saber: el lunfardo.

El lunfardo es una jerga o argot que se originó en Buenos Aires, la capital de Argentina, y es ampliamente utilizado en todo el país. Aquí te dejamos algunas de las expresiones más comunes que podrías escuchar durante tu visita. Y puedes ingresar a Qué quiere decir si quieres saber más frases en lunfardo.

1. "Che" Es probable que hayas escuchado esta palabra a través de la famosa figura revolucionaria, el "Che" Guevara. En Argentina, "che" es una expresión amistosa utilizada para llamar la atención de alguien, similar a "oye" en español.

2. "Boludo" Aunque en algunos contextos puede ser ofensivo, en la mayoría de las situaciones "boludo" se utiliza como "tío" en España, para referirse a un amigo. Sin embargo, su uso depende mucho del tono y el contexto, se puede utilizar con tu mejor amigo, y también como un insulto.

3. "¿Cómo andás?" Esta es la versión argentina de "¿Cómo estás?". No te sorprendas si un argentino te saluda de esta manera.

4. "Laburo" Esta palabra es simplemente la versión lunfardo de "trabajo". Si escuchas a alguien decir "Tengo mucho laburo", sabrás que están ocupados con el trabajo.

5. "Quilombo" Originalmente una palabra africana, "quilombo" en Argentina se utiliza para describir un desorden o una situación caótica.

6. "Mina" No, no están hablando de una mina de oro. En lunfardo, "mina" es una forma coloquial de referirse a una mujer.

7. "Mate" "Mate" es una bebida tradicional argentina similar al té, hecha con hojas de yerba mate y agua caliente. Si alguien te ofrece "un mate", definitivamente deberías aceptar y probar esta deliciosa bebida.

8. "Birra" Si te encuentras en un bar o restaurante y escuchas a alguien pedir una "birra", no te confundas. En lunfardo, "birra" es simplemente una manera coloquial de referirse a una cerveza.

9. "Guita" En Argentina, si alguien habla de "guita", no se refiere a un instrumento musical. En lunfardo, "guita" es una palabra muy utilizada para referirse al dinero. Otras palabras relacionadas con dinero son “luca” (mil pesos), palo (1 millón de pesos). También se suele usar mango, y su forma más común es decir “no tengo un mango”.

10. "Morfar" Si alguien te invita a "morfar", no te asustes. No quieren que hagas nada raro, simplemente te están invitando a comer. "Morfar" es una palabra lunfardo que se usa para referirse a la acción de comer.



Con estas diez expresiones ya tienes una buena base para entender y sumergirte en la cultura argentina. ¡No olvides probar la "birra", cuidar tu "guita" y, por supuesto, "morfar" un buen asado argentino durante tu visita! ¡Buen viaje, che!