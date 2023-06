El ISCIII concede a la doctora Alicia Hernández Gutiérrez el primer ‘Reconocimiento Mujeres Científicas en Salud’

La doctora Alicia Hernández Gutiérrez, jefa del Servicio de Ginecología en el Hospital La Paz de Madrid y directora del Grupo de Investigación de Endometriosis del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz-IdiPAZ, ha sido distinguida con el primer ‘Reconocimiento Mujeres Científicas en Salud’, galardón impulsado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en colaboración con Organon, compañía farmacéutica centrada en mejorar la salud integral de las mujeres. En su primera edición, este premio ha reconocido la labor investigadora de mujeres que realizan ejercicio clínico en especialidades quirúrgicas.

Raquel Yotti Álvarez, secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha agradecido en su intervención la iniciativa impulsada por el ISCIII y Organon como ejemplo de colaboración público-privada, y ha destacado la importancia de visibilizar el talento, fomentar el trabajo investigador en equipo y de largo recorrido, y consolidar los liderazgos clínicos y científicos como forma de garantizar la generación de conocimiento y de servir como referencia a generaciones venidera. Finalmente, ha citado la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la inclusividad como forma de seguir mejorando la ciencia biomédica y sanitaria.

Como ha explicado Cristóbal Belda, director del Instituto de Salud Carlos III, durante el acto de entrega, “este galardón es un ejemplo de cómo el ISCIII trabaja para fomentar un mayor reconocimiento al papel de las mujeres en el ámbito clínico, poniendo el foco en la unión de la actividad clínica asistencial diaria con una trayectoria investigadora continuada, una doble labor complementaria que permite mejorar la atención a la salud de las personas”.

Labor profesional de la premiada

El jurado, formado por una comisión de evaluación independiente, ha valorado la trayectoria investigadora de Alicia Hernández Gutiérrez, especialista en Obstetricia y Ginecología, formación que ha complementado con diferentes estudios de posgrado y estancias en el extranjero en hospitales tan prestigiosos como la Clínica Mayo (Estados Unidos), o el Centro Claude Regaud, (Francia). Con una destacada trayectoria profesional, es un referente en el campo de la endometriosis, ámbito clínico muy presente dentro de su actividad investigadora. Igualmente, destaca su experiencia en el abordaje del cáncer ginecológico.

La labor científica de Alicia Hernández Gutiérrez fue reconocida con el premio anual de la Sociedad Madrileña de Obstetricia y Ginecología en 2004. La galardonada, que también ejerce como docente en la Universidad Autónoma de Madrid, ha presentado más de un centenar de ponencias y pósteres y ha publicado numerosos artículos en revistas científicas. Además del reconocimiento del ISCIII, la doctora Hernández ha recibido por parte de Organon una beca para realizar una estancia de intercambio de experiencias y colaboración en un centro sanitario de cualquier país de la Unión Europea con una duración de cinco días.

La galardonada lidera un grupo de investigación compuesto por 14 investigadoras y tres investigadores. Según señala, “nuestro objetivo es incentivar a la juventud y promover la igualdad de género en la investigación y la innovación. Trabajamos para mejorar la salud de las pacientes que sufren una enfermedad que en algunos casos es incapacitante”. Entre las líneas de trabajo de este grupo destaca la investigación de factores inmunológicos y moleculares involucrados en la patogénesis de la endometriosis; la investigación de biomarcadores para predecir el potencial de transformación maligna; la investigación de nuevos fármacos, no hormonales, para el control de los síntomas y de la progresión de la enfermedad, y la investigación clínica a nivel quirúrgico, en particular la guiada por fluorescencia.

Consolidar una mayor participación femenina en la ciencia

Durante el evento se ha recordado la importancia de contar con una mayor participación femenina en investigación, ya que contar con la visión de las mujeres desde el inicio de los estudios e investigaciones facilitará una mejor atención a las necesidades de salud de las mujeres. Cristóbal Belda, director del ISCIII, y Juan Vera, director general de Organon España y Portugal, han insistido en la importancia de seguir consolidando estudios científicos centrados en la salud de la mujer.

“Destacar la labor de las mujeres investigadoras y clínicas como estamos haciendo con este Premio, servirá para darles mayor visibilidad y para inspirar a las jóvenes que estén ya estudiando o trabajando en el área médica, y que quizá todavía no se hayan animado a dar el paso a la investigación”, ha señalado Juan Vera, director general de Organon España y Portugal. En ese sentido, también ha explicado que para lograr resultados efectivos en este compromiso con las mujeres científicas y con la salud de las mujeres “es muy importante la colaboración activa entre las organizaciones públicas y las empresas privadas, y este premio es un magnífico ejemplo de colaboración público-privada”.

El acto de entrega se ha completado con una mesa científica en la que han participado Elena García Armada, doctora en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y científica titular en el Centro de Automática y Robótica (CAR) del CSIC-UPM; y Elena García Martín, doctora en Medicina y Cirugía, especialista en Oftalmología y creadora y coordinadora del Grupo de investigación en Neuro-oftalmología del Hospital Miguel Servet.

Ambas investigadoras, en un coloquio moderado por el responsable de Comunicación del ISCIII, José A. Plaza, han coincidido en señalar la importancia de iniciativas como este premio para impulsar la labor y reconocimiento de las mujeres científicas, su desarrollo profesional, su labor de referencia para las nuevas generaciones y su importancia en el recambio generacional en investigación biomédica. También han comentado la relevancia de fomentar la compatibilidad entre la actividad asistencial e investigadora.