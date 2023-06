Lo han dejado claro como el agua

Transcribo literalmente la frase que ha pronunciado el delegado del Gobierno en Madrid, un tal Francisco Martín mandadero del traidor Sánchez: “Bildu ha hecho más por los españoles que los patrioteros de pulsera juntos”. Y añade: “esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas”. Ante esas mentirosas y desestabilizadoras palabras, me voy a permitir contestar a este Fulero y Majadero (FM) personaje.

Mire, Sr. FM: Supongo que muy malas tienen que estar las cosas por La Moncloa para que en la última etapa del funesto sanchismo se esté actuando mucho peor que harían los dictadores Putin, Maduro y XI Jinping. Hasta el punto de estar dispuesto alguien como usted a prestar su sucia boca para articular los mensajes del más indecente jefe de Gobierno europeo de todos los tiempos.

No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que el plagiador Sánchez cuando le ha ordenado esta misión, es porque le molesta que muchos españoles llevemos la enseña nacional en pulseras (empieza con P) o de cualquier otra forma (que a nadie en su sano juicio y con el mínimo de amor patrio debería molestar) y sin embargo no le hace ascos a quienes -de una u otra forma- siempre han sentido una atracción especial por las pistolas (también empieza con P). Pistolas que han hecho muchísimo daño a muchísimos españoles. Daño irreparable que deja un reguero de perjudicados que nunca olvidarán a esos que tanto alaba.

Y por si no lo recuerda, Sr. FM, le diré que haga memoria de cuando el presidente del Gobierno, (su jefe) presumía de la bandera de España y mandó confeccionar (con fines exclusivamente electoralistas) la más grande que jamás he visto. Y ahora se asusta de quienes jamás hemos cambiado nuestro comportamiento con la rojigualda a lo largo de los años. Si hubiera tenido usted lo que tienen los patriotas hubiese mandado a Sánchez a hacer puñetas. Lo curioso es que, al final, será él quien le mande a usted a ese lugar. PD: De las pulseras nunca han salido balas asesinas.