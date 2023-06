La guerra entre ISIS y los talibanes, ¿cuál es la esencia del asunto?

Recientemente, ISIS ha amenazado a los talibanes en la revista Voice of Khorasan y ha dicho que este grupo (los talibanes) tendrá días difíciles por delante. Aunque el conflicto entre la ideología talibán y el ISIS original no es nada nuevo, el hecho de que ISIS Khorasan, que también es un nombre interesante dado al ISIS hecho a sí mismo en Afganistán, muestra la situación de manera diferente e indica una nueva fase de los juegos de inteligencia.

La opinión general es que ISIS salió del corazón de los talibanes, especialmente de la red Haqqani. Los talibanes, especialmente la red Haqqani, es el principal fundador de ISIS en Afganistán. La red Haqqani ha proporcionado una división de reserva activa a ISIS con asistencia directa de armas y asesoramiento de guerra. Este trabajo se debe a la misión principal de esta red en la activación y expansión de ISIS y en la dirección de la competencia interna con otros grupos talibanes.

Pero la esencia del caso es diferente, lo que ha creado una nueva ronda de guerra verbal, que es la base de nuevos escenarios en la geografía de Afganistán. Según la información disponible, este ataque y las advertencias posteriores de ISIS son en realidad una reacción del ISIS de Khorasan contra los ataques de los talibanes, que llevaron a la muerte de Maulvi Khyber Khorasani y Haji Vakil Khals, el oficial judicial de ISIS. , y este ataque en las aldeas de Dangam y Nurgol Nooristan es en realidad el cuartel general de ISIS. Ya se ha publicado información de que Shahab Al-Muhajar, el líder de ISIS, fue asesinado en Afganistán, lo cual no es cierto, y abandonó el área antes del final de la reunión, por lo que no es cierto. Los ataques llevados a cabo contra las posiciones de ISIS fueron llevados a cabo por aviones paquistaníes en estrecha cooperación con el departamento de inteligencia de los talibanes en base a un acuerdo previo entre los talibanes y el ejército pakistaní. Como resultado, 6 miembros de ISIS fueron asesinados, pero el asesinato del autoproclamado líder de ISIS en este ataque es básicamente la propaganda de los talibanes para mostrar que el caso de ISIS ha terminado.

También informa que el autodenominado ISIS, que cuenta con el apoyo de la red Haqqani y ha recuperado su fuerza operativa, intenta desafiar a otros grupos rivales de la red Haqqani cambiando sus tácticas de combate. ISIS ha mantenido estrechos vínculos con Tehreek-e-Taliban Pakistan y el Movimiento Islámico de Turkestán Oriental. Incluso el líder de los uigures, cuyo nombre es Eke Abdul Rahman, tiene estrechos vínculos con ISIS y los apoya. El pueblo uigur ha servido a los autoproclamados objetivos de ISIS, y sus experiencias en la guerra contra una parte de los talibanes y la propiedad de la tierra se están utilizando en gran medida. Además, el equipo en sus manos ha sido utilizado por los nuevos miembros de ISIS. La red Haqqani está al tanto de toda la historia y crea el terreno para que ISIS gane poder para que el autoproclamado ISIS de Khorasan pueda desafiar a otros competidores de esta red.

Recientemente, una escuela religiosa llamada Escuela de Ciencias Religiosas Sheikh Amanullah Peshawar ha enviado a todos sus estudiantes a Afganistán para servir a ISIS y organizarse en sus frentes. Este envío de miles de jóvenes estudiantes, dispuestos a suicidarse, es una alarma para la futura seguridad de la región. Según la información, Daesh ha decidido no atacar objetivos civiles después de esto y atacar a los líderes talibanes que se oponen a Haqqani y se considera que están en contra del proyecto Daesh. Esto demuestra que ISIS se ha preparado completamente para atacar a una parte de los talibanes contra la red Haqqani y el plan para hacer ISIS en el norte de Afganistán el próximo año, y todas sus necesidades ya han sido cubiertas por la red Haqqani.

ISIS se ha involucrado recientemente en una guerra psicológica sistemática con los talibanes mediante la publicación de noticias, revistas, videos y medios impresos. El origen de la base principal y la sede de ISIS no se conocen, pero la apariencia de ISIS se lleva a un punto determinado para la implementación de operaciones. Las células suicidas de la Red Haqqani están al servicio de ISIS como las fuerzas de reserva, y se realiza un trabajo conjunto para los objetivos comunes de la Red Haqqani e ISIS.

Resultados:

1- Aún no está claro el verdadero rostro de ISIS. ¿Existe un ISIS? Y si se ha reorganizado, ¿de dónde vino y cómo funciona en cualquier parte de Afganistán? Bajo el sistema de dictadura religiosa de los talibanes, que no permite que nadie respire, ¿cómo ISIS puede llevar a cabo ataques terroristas y hacerlo con éxito? Por lo tanto, todavía no es posible emitir un juicio sobre ISIS, pero lo que sí es cierto es el apoyo oculto a ISIS, que ha podido reorganizarse y recuperar su poder operativo;

2- Según esto, Daesh se originó a partir de las rivalidades internas de los talibanes y persigue los objetivos transfronterizos de los talibanes por separado de los talibanes. Los grupos terroristas extranjeros deben encontrar un paraguas y reorganizarse para llevar a cabo una nueva fase de terrorismo regional. Los talibanes no pueden hacer esto de acuerdo con la situación actual. Bana ISIS es un buen nombre para jugar esta etapa del juego. ISIS podrá movilizar a todos los grupos terroristas en una reorganización y reanudar las actividades terroristas en Afganistán y la región;

3- Incluso el nombre ISIS Khorasan es muy interesante. Porque el origen de ISIS deben ser los grupos árabes que tienen un problema histórico con los nombres de Khorasan y los persas. Pero ISIS aparece en Khorasan y muestra su fuerza en la región, a muchas personas les resulta extraño. ISIS actualmente tiene problemas en el Medio Oriente y no tiene la capacidad de completar sus sucursales en Afganistán. Según lo que se está haciendo en nombre de ISIS, está utilizando la capacidad de los talibanes cambiando el color de la bandera blanca a negra. Pero eventualmente, ISIS subirá al escenario;

4- En los próximos seis meses se esperan meses violentos para que ISIS muestre su fuerza. Según la evidencia, ISIS Khorasan debería ser una alternativa a los talibanes en la región, para que el juego del mouse y el empuje se lleve a cabo con precisión. El hecho de que ISIS haya anunciado que a los talibanes les esperan días malos significa que esta fase de la toma de poder de ISIS está operativa bajo los talibanes. Esto hará que los grupos terroristas extranjeros, bajo el paraguas de ISIS, formen una gran capacidad terrorista en la región, y la seguridad de Asia Central y las áreas fronterizas con China y la frontera occidental de Afganistán con Irán serán una seria amenaza para la seguridad.