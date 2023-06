Ni tú, ni nadie…

El himno oficial de la izquierda no es otro que la Internacional, que fue escrita originalmente en francés y en inglés en 1871 y que fue usado en el himno oficial del Partido Comunista de Rusia, manteniéndose hasta nuestros días. Ahora, ante el desastre de resultados en las elecciones municipales y autonómicas y viendo el panorama actual preelectoral a nivel nacional, ya creo que sería la hora de cambiar ese himno por otro más adecuado a nuestra nueva realidad.

No estoy seguro de si la izquierda anda buscando un nuevo himno, pero si lo está, ¡Alaska y Dinarama serían la mejor opción! Su música mezcla ritmos de rock, punk y pop con letras líricas e introspectivas.

Sus canciones son lo perfectas para el espíritu libertario y rebelde de la izquierda. Sus canciones tratan temas como la libertad, la justicia y el cambio social. De hecho, su álbum más reciente, habla de “rebelión, poniendo fin a la guerra y derribando el sistema”.

¡Nuestra esperanza es que los líderes de la izquierda entiendan la potencia política de la música de Alaska y Dinarama! Si quieren un nuevo himno para inspirar a una nueva generación de activistas y revolucionarios, entonces han encontrado el lugar correcto.

Ah, qué tentador es el llamado del «nuevo himno de la izquierda». ¿Quién no quiere celebrar su pasión por la política con una melodía contagiosa? Pero, ¿realmente necesitamos usar la música de Alaska y Dinarama para ilustrar nuestros ideales? Después de todo, la banda es más bien un ícono de la cultura pop española de los 80, relacionada principalmente con temas adolescentes y juveniles.

¿Tiene alguna relación con la izquierda como movimiento político? Por supuesto, el paso del tiempo ha visto cómo Alaska y Dinarama se ha convertido en una fuente de inspiración para otras generaciones. Sus letras han dado lugar a muchos recuerdos nostálgicos y momentos de placer compartidos entre generaciones de adolescentes. Pero eso no significa que sea el mejor himno de la izquierda, al menos en términos musicales o literarios. Para representar realmente los ideales de la izquierda, necesitamos algo que sea realmente significativo e inspirador. Un referente musical que esté unido a temas relevantes como la justicia social, el feminismo o los derechos humanos. Un himno que refleje la energía política actual, no un hit nostálgico. Los que buscan un himno para la izquierda tendrán que buscar más allá de Alaska y Dinarama para encontrar una canción que se ajuste realmente a lo que representan sus ideales.

Después de investigar he encontrado el más idóneo para esta realidad que vivimos y recomiendo humildemente a esos líderes algunos en vigencia y otros en descanso como le ocurre a Echenique o nuestra grácil Irene Montero desde la igualdad eso sí.

Dejo el enlace del video oficial para todos los nostálgicos y los que no lo conozcan: https://www.youtube.com/watch?v=sH5ROBxWZyw