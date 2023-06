​La injusta explotación animal, de frente en la feria alternativa de Valencia

València Animal Save volvía a salir el pasado sábado a las calles para intentar crear un mundo mejor mediante la conciencia. Pantallas y carteles mostraban en la feria alternativa de Valencia situada en la zona de la Alameda, toda la oculta y oscura realidad que se esconde tras las industrias que explotan animales.

A la feria alternativa va todos los años muchísima gente y la mayoría, mínimamente concienciada con el medio ambiente o los animales por lo que las personas fueron bastante abiertas a escuchar a las activistas que explicaban todo desde fuera a las personas que paraban voluntariamente tras el impacto visual de lo que siempre se intenta no ver, pero que esta vez se encuentran por sorpresa a unas personas vestidas de negro mostrando realidades que nos deben hacer reflexionar.

En dicha feria, prácticamente toda la comida era vegana salvo una poca vegetariana que conlleva también explotación y muerte porque recordemos que las víctimas del huevo o los lácteos también acaban en el matadero después de una vida miserable. Gofres, kebabs, crepes, zumos naturales, pizzas a leña o helados son solo algunos de los productos que se podían encontrar en este lugar como detallé en otro artículo de opinión.

Según cifras oficiales, se estima que unos 3.000 animales mueren cada segundo para consumo humano tras una corta vida infernal, sin contar a los animales marinos, cuya cantidad resulta incalculable debido a la asfixia lenta y la presencia de plásticos en un 46% de los océanos por las redes de pesca.

El veganismo rechaza el uso de animales para el entretenimiento, vestimenta, alimentación antinatural o experimentos sádicos en nombre de la ciencia.

Lo que viene es a igualar a todas las especies rechazando el especismo que significa discriminar a un animal por ser de una especie diferente que es lo que por ejemplo, hacen las personas racistas con la gente de color.

SALUD, MEDIO AMBIENTE Y HAMBRE EN EL MUNDO

El veganismo es una filosofía ética de vida basada en el respeto hacia los animales. Desde el colectivo, se recalca que las industrias relacionadas con la producción animal son las principales responsables de la contaminación ambiental y el consumo excesivo de agua. Además, se señala que el problema del hambre, especialmente en países del tercer mundo y en la infancia, es cada vez más preocupante para la sociedad. Paradójicamente, se crían masivamente animales que se alimentan de vegetales.

El colectivo València Animal Save plantea que si los recursos vegetales se destinaran directamente a la producción de alimentos veganos en lugar de criar animales en cantidades que superan a la población humana, se eliminaría la escasez de recursos y el hambre. Este enfoque ha sido reconocido incluso por la ONU.

En cuanto a la salud, destacan que la Academia Americana de Nutrición y Dietética ha afirmado que una alimentación vegana es perfectamente viable en todas las etapas de la vida, incluida la infancia. Esto ha sido respaldado por la Asociación Española de Pediatría y muchas otras fuentes expertas llegando a destacar los múltiples beneficios para la salud.

TESTIMONIOS DE PARTICIPANTES

Una de las personas que participó en el acto es Elena García, coordinadora del partido animalista PACMA en la ciudad de Valencia y vegana desde hace como mínimo 10 años. En una conversación mantenida afirma lo siguiente: "Tras ver un vídeo en Facebook de lo que sucede en los mataderos, me empecé a informar de cómo funcionan las industrias de explotación animal y por eso me hice vegana. En el acto pude observar bastante buena aceptación por parte de la gente".

Durante ese fin de semana, también se estuvo recogiendo firmas junto al equipo de personas voluntarias puesto que PACMA necesita muchísimas en cada ciudad solamente para poder presentarse a las elecciones generales en defensa de todos los animales, el medio ambiente y todas las personas mediante la justicia social. Por ello, durante esta semana que acaba de entrar, el partido animalista con el medio ambiente necesita todavía recabar un montón de firmas por lo que para conocer los lugares en los que se recogerán, puedes visitar la página "PACMA comunidad Valenciana".

"Participé junto a València Animal Save ya que siendo antiespecista, considero que debo hacer activismo por la liberación animal y desde PACMA, siempre acudimos a todo lo que podemos en defensa de los animales sin distinguir entre especies", zanja la coordinadora.

VEGANISMO EN LA INFANCIA

Ya hemos dicho que el veganismo es apto para cualquier etapa de la vida y yo he visto analíticas de niños que comen "de todo" (bollería, McDonald's etc) y son demoledoras al contrario que los niños veganos y sanos.

En los libros de texto y en todos los lugares, se adoctrina a las niñas y niños para que no generen empatía con las demás especies de animales puesto que les cuentan que las vacas dan leche y carne, las gallinas huevos, los peces pescado o las abejas miel, pero se les evita contar todo el proceso ya que cuando lo saben, no quieren contribuir y por eso se suele mantener este engaño a la infancia ya que lo que no ven, para ellos no existe.

En el puesto "AMIVEGA" me encontré un testimonio bastante relevante de una adolescente de 17 años (hija de la dueña) que hace 10 quiso dejar de contribuir a la explotación y muerte animal tras ver con tan solo 7 años un vídeo de cómo se hacían los nuggets de pollo (en ese momento no había tantísimas opciones como ahora, pero ella tenía claro que valían más los animales que veía sufrir que un momento de placer).



En la feria vendían aquí principalmente crepes veganos tanto dulces como salados, pero normalmente se dedican a la cocina artesanal, sin azúcar y 100% salud como aparece en su cartel. Nos comentan que hacen menús de todo tipo variando cada semana y que son ecológicos sirviendo caterings, cumpleaños o fiestas atendiendo mediante el whatsapp 608931957.

En cuanto al testimonio en sí, ya no es solamente la empatía que desarrolló con los animales tras conocer la verdad como haría cualquier niñ@ si la supiera, es que además ella siendo una niña sufría problemas de anemia que se solucionaron mediante la alimentación vegetal una vez cambió sus hábitos de consumo.

Señala que se debería pensar más en los beneficios que tienen las legumbres o las espinacas y reconoce que falta bastante información en cuanto a que el veganismo no es para nada privativo. "La lasaña que hace mi madre les encanta a mis amigas", recuerdo que me contó ese viernes. Hasta tal punto llegó su conciencia, que 10 años después me explica que recuerda como en ocasiones, ni siquiera quería acudir a lugares con opciones veganas en los que se cocinaran igualmente animales muertos.

EL VEGANISMO ES EDUCAR EN LA VERDAD

Testimonio parecido es el de M.Jesús Puertes, una de las coordinadoras de València Animal Save que es vegana hace 5 años y tiene una niña de 10 plenamente concienciada. "Si a los niños se les mostrase la realidad seguramente no querrían comer animales ni vestir con plumas así como tampoco montar a caballo o participar en ninguna actividad que implique lastimar a un animal.

La infancia vegana es compatible con la salud y es vital para los animales que se eduque a los niños y a las niñas en el respeto por la vida y la libertad de los animales sin distinción de especies", me comentó hace un tiempo al acabar una vigilia a las puertas del matadero de cerdos de Torrent en la que se documentó imágenes terribles de cómo son transportados y llegan con heridas, completamente angustiados, sucios y en condiciones generales lamentables por lo que si miras a los animales a los ojos, tienes claro que vale más su vida que un sabor (que igualmente podemos conseguir hoy en día en versión vegetal).

Como este testimonio, tengo muchos de familias veganas con hijos de que no solamente es viable sino que están de salud incluso mejor sin privarse de nada.

En el puesto mencionado, estuve disfrutando durante la tarde del domingo de unos espectaculares crepes veganos con chocolate (que mezclan con "leche" de soja) y me pusieron almendras con plátano.

De igual forma, recuerdo que allí había unas niñas a las que les encantó por una parte de una familia que estuvo hablando conmigo y participarán el 19 de agosto en la concentración contra els bous al carrer de Alfafar que tendrá lugar frente a su ayuntamiento a las 18:30 pudiendo unirte al grupo de activismo mediante el correo defensaanimal2023@gmail.com.

A esas niñas que se comieron un crepe cada una, les gustó muchísimo y los progenitores cogieron mi contacto para conocer todo lo relacionado con el activismo o los artículos de opinión como este. Por otra parte, recuerdo a 2 niñas que compartieron en ese mismo instante uno de los crepes veganos con chocolate y les encantó.

Por eso mismo no puedo entender que necesidad hay de explotar a los animales cuando todo se puede obtener de manera compasiva y también evitando otros problemas como el hambre en el mundo, enfermedades y destrozar el planeta sin escrúpulos.

Recuerdo también que la mayoría de soja es para alimentar a los animales explotados y no para los productos veganos siendo transgénica la que dan a los animales puesto que evidentemente, todo el proceso tiene que ser a base de manipulaciones genéticas constantes.

NUEVAS ACTIVIDADES QUE HARÁ EL COLECTIVO

El miércoles hay una línea silenciosa en protesta contra el transporte de animales vivos, que aumenta aún más el sufrimiento de estos seres indefensos siendo la protesta en pleno centro de Valencia cuyo cartel pongo por el artículo.



Por otro lado, la próxima vigilia es de pollos que son criados en condiciones lamentables, engordados rápidamente y sacrificados con 40 días viviendo en naves industriales, normalmente entre sus propios excrementos, sin ver la luz del sol y sufriendo la manipulación genética.

Muchas veces los animales vivos se mantienen en las naves conviviendo junto a otros cadáveres o animales que agonizan por no poder soportar las condiciones de explotación (hay un montón de material que demuestra esto en muchas ocasiones y por parte de colectivos infiltrados en estos sucios lugares).

Durante las vigilias, se trata a los animales de manera diferente y se recopila material gráfico para compartir con la sociedad, mostrándoles una realidad que a menudo ignoran hasta que la ven con sus propios ojos o se les explica.

PARTICIPA EN LAS CONVOCATORIAS

Para participar en estas convocatorias, se puede contactar con "València Animal Save" a través de las redes sociales. Esperemos que a partir de hoy que has leído mi artículo, comiences a contribuir a un mundo más justo para humanos y no humanos ya que las industrias se mantienen según la demanda y podemos dejar de ser partícipes de una injusticia para millones de animales y para incluso las personas como ya hemos demostrado.

Hace unos años tomé la mejor decisión que podía haber tomado en mi vida y es ser vegano. También es bueno que las personas que todavía no han generado esa conciencia con los demás animales, vengan a las vigilias o a las concienciaciones a hablar con una de las personas activistas que estamos dando información desde fuera o busquen información, recetas y documentales.

Realmente, ser vegano es de las cosas más fáciles del mundo, pero ser un animal agonizando en el mugriento y apartado matadero o asfixiándose fuera del agua en la pesca, os aseguro que no es nada fácil para la víctima y ni tan siquiera para las personas que podemos sentir compasión con ello y lo vemos in situ para intentar hacerlo llegar a la sociedad.

Lo dicho, tú tienes el poder de cambiar el mundo puesto que si no lo haces tú, nadie lo va a hacer y tu gesto cada día salvará vidas. Por un mundo que no distinga a los animales según su especie y que eduque a la infancia en el respeto a todos y cada uno de los animales por su misma capacidad de sentir.

Mi decisión de dejar de ser parte de este sistema injusto, es para toda la vida puesto que tengo claro que mi existencia no puede ser el infierno de otras especies y por eso tengo la obligación moral de hacer activismo y estos artículos de opinión para intentar que la cosa cambie mediante la empatía y compasión de las personas.

Escríbeme a defensaanimal2023@gmail.com para cualquier duda respecto a este cambio y para participar en agosto contra la tauromaquia a las puertas del Ayuntamiento de Alfafar.